Programaron la tercera fecha de la Liga Jujeña de Fútbol

La Liga Jujeña de Fútbol confirmó el cronograma oficial de la tercera fecha del Torneo Hugo “Pajarito” Conde , que se disputará entre el jueves 13 y el domingo 16 de noviembre . Los encuentros se desarrollarán en los estadios La Tablada y Libero Bravo , tanto en la rama femenina como masculina , con horarios definidos para cada jornada.

La primera jornada de la fecha tendrá tres duelos. En el estadio La Tablada , Altos Hornos Zapla enfrentará a General Gorriti . El encuentro femenino se jugará a las 14:30 y el masculino a las 16:30 .

En el mismo horario, pero en el Libero Bravo , se medirán General Nieva y Gimnasia de Jujuy , con las mismas franjas horarias para ambas categorías.

La jornada cerrará nuevamente en La Tablada , donde Luján jugará ante Lavalle . El partido femenino será a las 19:00 y el masculino a las 21:00 , cerrando así el primer día de competencia.

Viernes de acción con tres enfrentamientos

El viernes 14 de noviembre también tendrá una agenda cargada. En el estadio La Tablada, Alberdi jugará frente a Cuyaya, con el femenino a las 14:30 y el masculino a las 16:30.

Mientras tanto, en el Libero Bravo, Comercio se cruzará con Belgrano en los mismos horarios. Por la noche, nuevamente en La Tablada, se enfrentarán San Francisco y El Cruce, con los partidos programados a las 19:00 y 21:00, respectivamente.

Sábado y domingo de definiciones

El sábado 15 de noviembre, el único partido programado tendrá como protagonistas a Malvinas y Atlético Palpalá, en el estadio La Tablada. El duelo femenino arrancará a las 19:00, mientras que el masculino será a las 21:00.

Finalmente, el domingo 16 de noviembre, en el Libero Bravo, se enfrentarán La Viña y Universitarios, con el femenino a las 14:30 y el masculino a las 16:30. El equipo de Los Perales quedará libre esta fecha.

Liga Jujeña de Fútbol (1)

La fecha de la Liga Jujeña

Jueves 13 de noviembre

Altos Hornos Zapla vs Atlético Gorriti (Estadio La Tablada) 14:30 - Femenino 16:30 - Masculino

Ciudad de Nieva vs Gimnasia de Jujuy (Estadio Líbero Bravo) 14:30 - Femenino 16:30 - Masculino

Deportivo Luján vs General Lavalle (Estadio La Tablada) 19:00 - Femenino 21:00 - Masculino



Viernes 14 de noviembre

Alberdi vs Atlético Cuyaya (Estadio La Tablada) 14:30 - Femenino 16:30 - Masculino

Comercio vs General Belgrano (Estadio Líbero Bravo) 14:30 - Femenino 16:30 - Masculino

San Francisco vs El Cruce (Estadio La Tablada) 19:00 - Femenino 21:00 - Masculino



Sábado 15 de noviembre

Malvinas vs Atlético Palpalá (Estadio La Tablada) 19:00 - Femenino 21:00 - Masculino



Domingo 16 de noviembre