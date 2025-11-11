martes 11 de noviembre de 2025

11 de noviembre de 2025 - 09:51
Palpalá.

Falleció Jesús "Gringo" Flores, histórico dirigente que marcó el fútbol jujeño

Esta mañana se conoció el fallecimiento de Jesús Flores, un reconocido dirigente de Atlético Palpalá que es despedido por toda la comunidad del fútbol jujeño.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Jesús Gringo Flores, histórico dirigente de Atlético Palpalá.

Jesús "Gringo" Flores, histórico dirigente de Atlético Palpalá.

A pesar de los problemas de salud que lo acompañaron en el último tiempo, siguió colaborando con el “Pirata” en todo lo que podía. Su figura trascendió los cargos y se ganó el respeto de hinchas, dirigentes y jugadores por igual.

Un nombre grabado en el estadio de Atlético Palpalá

El 24 de agosto de 2024, en un emotivo acto, Atlético Palpalá decidió que su estadio llevara el nombre de Jesús “Gringo” Flores. La decisión fue tomada por unanimidad dentro de la comisión directiva y celebrada por toda la comunidad deportiva de la ciudad siderúrgica.

Jesús Gringo Flores (1)
El estadio lleva el nombre de Jesús Gringo Flores.

El estadio lleva el nombre de Jesús Gringo Flores.

Ese día, familiares, amigos y dirigentes se reunieron para homenajearlo. Fue una muestra de cariño hacia alguien que dejó huella tanto en la institución como en la Liga Jujeña de Fútbol.

Jesús “Gringo” Flores fue una figura clave para el crecimiento del fútbol en Palpalá. Siempre se mostró cerca de los planteles, colaboró en la formación de jóvenes y acompañó los proyectos deportivos que fortalecieron la identidad del club.

Su fallecimiento generó una profunda tristeza en el ambiente del fútbol jujeño, donde muchos lo consideraban un ejemplo de dedicación y humildad.

