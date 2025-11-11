Falleció Jesús "Gringo" Flores, histórico dirigente que marcó el fútbol jujeño

Jesús “Gringo” Flores, histórico dirigente de Atlético Palpalá, falleció en las últimas horas tras atravesar una enfermedad que no le impidió seguir vinculado al club . Tenía una trayectoria de décadas en el fútbol local y su figura era una de las más respetadas dentro de la Liga Jujeña. Desde agosto de 2024, el estadio de la institución lleva su nombre en reconocimiento a su aporte incansable.

Durante años, el “Gringo” Flores fue sinónimo de Atlético Palpalá . Su compromiso, su voz y su presencia formaron parte del día a día del club, incluso en momentos difíciles.

A pesar de los problemas de salud que lo acompañaron en el último tiempo, siguió colaborando con el “Pirata” en todo lo que podía. Su figura trascendió los cargos y se ganó el respeto de hinchas, dirigentes y jugadores por igual.

La Liga Jujeña de Fútbol publicó un mensaje de despedida donde destacó su entrega y su legado : “Hoy despedimos a un dirigente con letra mayúscula, un hombre que dedicó su vida al fútbol jujeño con pasión, compromiso y una convicción inquebrantable”.

Un nombre grabado en el estadio de Atlético Palpalá

El 24 de agosto de 2024, en un emotivo acto, Atlético Palpalá decidió que su estadio llevara el nombre de Jesús “Gringo” Flores. La decisión fue tomada por unanimidad dentro de la comisión directiva y celebrada por toda la comunidad deportiva de la ciudad siderúrgica.

Jesús Gringo Flores (1) El estadio lleva el nombre de Jesús Gringo Flores.

Ese día, familiares, amigos y dirigentes se reunieron para homenajearlo. Fue una muestra de cariño hacia alguien que dejó huella tanto en la institución como en la Liga Jujeña de Fútbol.

Jesús “Gringo” Flores fue una figura clave para el crecimiento del fútbol en Palpalá. Siempre se mostró cerca de los planteles, colaboró en la formación de jóvenes y acompañó los proyectos deportivos que fortalecieron la identidad del club.

Su fallecimiento generó una profunda tristeza en el ambiente del fútbol jujeño, donde muchos lo consideraban un ejemplo de dedicación y humildad.