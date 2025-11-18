Violencia en el fútbol amateur: batalla campal con dos heridos en Palpalá

Un partido de fútbol amateur disputado el sábado 15 de noviembre por la tarde en la ciudad de Palpalá terminó en una violenta batalla campal que dejó como saldo dos personas con lesiones de consideración .

El hecho ocurrió en la cancha “Savio Carolina” , ubicada en el barrio Carolina, durante un encuentro correspondiente a la Asociación de Fútbol de Tercera División , donde se enfrentaban los equipos Güemes y Constitución .

La comisario Griselda Lamasar , de la Unidad Regional N° 8 , explicó que la primera denuncia fue realizada por el árbitro del encuentro.

“ Tomamos conocimiento a raíz de la denuncia de un masculino que se presentó en la Seccional 23. Manifestó que había dirigido un evento futbolístico barrial y que, al finalizar, se produjo una gresca entre los simpatizantes de ambos equipos, donde él sufrió lesiones en el rostro ”, detalló.

El arbitro del partido denuncio agresiones

Según el relato del denunciante, tras el pitazo final se desató una pelea entre simpatizantes de ambos clubes, con golpes de puño, corridas y descontrol generalizado en el perímetro de la cancha.

Horas más tarde, la Policía tomó conocimiento de un segundo herido vinculado al mismo hecho. “Minutos después, otro hombre ingresó al Hospital Wenceslao Gallardo con severas heridas. Presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo y, tras la evaluación médica, se confirmó una fractura de tobillo y peroné, además de golpes en el rostro”, precisó Lamasar.

De acuerdo al testimonio de este simpatizante, la agresión se produjo en el mismo partido: “El masculino manifestó que había sido agredido en el mismo evento. Recibió un botellazo en la cabeza y, cuando cayó al suelo, habría sido golpeado salvajemente por aproximadamente cinco personas”, agregó la comisario.