¿Dónde se juega la final de la Copa Sudamericana 2025?

La definición de la Copa Sudamericana 2025 tendrá a Lanús y Atlético Mineiro frente a frente este sábado 22 de noviembre.

La final de la Copa Sudamericana 2025 enfrentará a Lanús y Atlético Mineiro este sábado 22 de noviembre , en el estadio Ueno Defensores del Chaco , ubicado en Asunción. El encuentro está programado para las 17:00 de Argentina y se podrá seguir en directo a través de ESPN y DSports , además de por streaming en Disney+ Premium .

Lanús llega tras una actuación sobresaliente en el torneo, dejando en el camino a Fluminense en las semifinales y mostrando consistencia en todas las fases anteriores.

Con Marcelino Moreno comandando la creatividad del equipo y Eduardo Salvio generando desequilibrio por las bandas, el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino apunta a conseguir su segundo trofeo internacional de la década y a asegurarse un lugar directo en la Copa Libertadores 2026 .

Lanús y Atlético Mineiro se enfrentarán este sábado 22 de noviembre.

Por su parte, Atlético Mineiro transitó un camino sólido bajo la dirección de Jorge Sampaoli , superando a Independiente del Valle en una eliminatoria exigente y reñida.

Con Junior Alonso como pilar de la defensa e Igor Gomes destacándose como uno de los futbolistas más influyentes del torneo, el Galo busca una nueva coronación continental y garantizar su participación entre los equipos más destacados de Sudamérica el próximo año.

Será el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes, un hecho que aumenta la expectativa alrededor de un partido que se anticipa lleno de emoción, nivel competitivo y la intensidad típica de una final continental.

Lanús en la final de Copa Sudamericana.

Lanús vs. Atlético Mineiro

Final de la Copa Sudamericana 2025.

Día : Sábado 22 de noviembre.

: Sábado 22 de noviembre. Hora : 17.

: 17. Estadio : Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay.

: Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay. Árbitro: Piero Maza (Chile).

Cómo se define la final de la Copa Sudamericana

A diferencia de las etapas anteriores del torneo, en caso de que el partido concluya empatado tras los 90 minutos reglamentarios, se disputará una extensión de 30 minutos, dividida en dos periodos de quince minutos cada uno. Si al finalizar la prórroga el marcador sigue igualado, el campeón se determinará mediante tiros desde el punto de penal.

Lanús llega después de una campaña destacada, eliminando a Fluminense en semifinales.

Probables formaciones Lanús vs. Atlético Mineiro

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Jorge Canale, Carlos Izquierdoz y Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina, Ramiro Carrera y Marcelino Moreno; Eduardo Salvio y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Atlético Mineiro: Marques Pires; Renzo Saravia, Tressoldi, Hugo y Bernard; Arana, Fausto Vera, Gomes; Da Silva Barbosa, Hulk. DT: Jorge Sampaoli.