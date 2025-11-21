viernes 21 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de noviembre de 2025 - 18:17
Fútbol.

¿Dónde se juega la final de la Copa Sudamericana 2025?

Enterate del horario del encuentro entre Lanús y Atlético Mineiro, los once iniciales confirmados y las plataformas para seguirlo en vivo por streaming.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La definición de la Copa Sudamericana 2025 tendrá a Lanús y Atlético Mineiro frente a frente este sábado 22 de noviembre.

La definición de la Copa Sudamericana 2025 tendrá a Lanús y Atlético Mineiro frente a frente este sábado 22 de noviembre.

La final de la Copa Sudamericana 2025 enfrentará a Lanús y Atlético Mineiro este sábado 22 de noviembre, en el estadio Ueno Defensores del Chaco, ubicado en Asunción. El encuentro está programado para las 17:00 de Argentina y se podrá seguir en directo a través de ESPN y DSports, además de por streaming en Disney+ Premium.

Lee además
lanus logra una victoria de 3-1 sobre atletico tucuman

Lanús logra una victoria de 3-1 sobre Atlético Tucumán
racing club vs river plate: previa, horario y como llegan para la llave 4 del clausura

Racing Club vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 del Clausura

Lanús llega tras una actuación sobresaliente en el torneo, dejando en el camino a Fluminense en las semifinales y mostrando consistencia en todas las fases anteriores.

Lanús y Atlético Mineiro se enfrentarán este sábado 22 de noviembre.

Con Marcelino Moreno comandando la creatividad del equipo y Eduardo Salvio generando desequilibrio por las bandas, el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino apunta a conseguir su segundo trofeo internacional de la década y a asegurarse un lugar directo en la Copa Libertadores 2026.

Por su parte, Atlético Mineiro transitó un camino sólido bajo la dirección de Jorge Sampaoli, superando a Independiente del Valle en una eliminatoria exigente y reñida.

Conocé el horario, los equipos confirmados y dónde ver el partido.

Con Junior Alonso como pilar de la defensa e Igor Gomes destacándose como uno de los futbolistas más influyentes del torneo, el Galo busca una nueva coronación continental y garantizar su participación entre los equipos más destacados de Sudamérica el próximo año.

Será el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes, un hecho que aumenta la expectativa alrededor de un partido que se anticipa lleno de emoción, nivel competitivo y la intensidad típica de una final continental.

Lanús en la final de Copa Sudamericana.

Lanús vs. Atlético Mineiro

  • Final de la Copa Sudamericana 2025.
  • Día: Sábado 22 de noviembre.
  • Hora: 17.
  • Estadio: Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay.
  • Árbitro: Piero Maza (Chile).
La definición de la Copa Sudamericana 2025 tendrá a Lanús y Atlético Mineiro frente a frente este sábado 22 de noviembre.

Cómo se define la final de la Copa Sudamericana

A diferencia de las etapas anteriores del torneo, en caso de que el partido concluya empatado tras los 90 minutos reglamentarios, se disputará una extensión de 30 minutos, dividida en dos periodos de quince minutos cada uno. Si al finalizar la prórroga el marcador sigue igualado, el campeón se determinará mediante tiros desde el punto de penal.

Lanús llega después de una campaña destacada, eliminando a Fluminense en semifinales.

Probables formaciones Lanús vs. Atlético Mineiro

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Jorge Canale, Carlos Izquierdoz y Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina, Ramiro Carrera y Marcelino Moreno; Eduardo Salvio y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Atlético Mineiro: Marques Pires; Renzo Saravia, Tressoldi, Hugo y Bernard; Arana, Fausto Vera, Gomes; Da Silva Barbosa, Hulk. DT: Jorge Sampaoli.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Lanús logra una victoria de 3-1 sobre Atlético Tucumán

Racing Club vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 del Clausura

El Instituto River Plate tendrá una unidad en San Salvador de Jujuy

Se viene una gran carrera de Cross Country en Palpalá: todo lo que tenes que saber

Adiós al fútbol: debutó en Gimnasia de Jujuy y fue ídolo en Salta

Lo que se lee ahora
Debutó en Gimnasia de Jujuy, fue ídolo en Salta y le dijoadiós al fútbol
Despedida.

Adiós al fútbol: debutó en Gimnasia de Jujuy y fue ídolo en Salta

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Un frente frío ingresa al país y provocará tormentas: a qué hora llueve en Jujuy video
Atención.

Un frente frío ingresa al país y provocará tormentas: a qué hora llueve en Jujuy

Choque en Ruta 9.
Policiales.

Fuerte choque en la subida a Alto Comedero: circular con precaución

Incendio en Monterrico video
Alarma.

Voraz incendio en Monterrico: el viento expandió las llamas de un depósito

Debutó en Gimnasia de Jujuy, fue ídolo en Salta y le dijoadiós al fútbol
Despedida.

Adiós al fútbol: debutó en Gimnasia de Jujuy y fue ídolo en Salta

El paraíso escondido de Jujuy donde el verde se mezcla con cascadas naturales: cómo llegar
Relax.

El paraíso escondido de Jujuy donde el verde se mezcla con cascadas naturales: cómo llegar

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel