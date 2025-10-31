viernes 31 de octubre de 2025

31 de octubre de 2025 - 09:17
Fútbol.

Lanús y Atlético Mineiro jugarán la final de la Copa Sudamericana: cuándo y dónde será

El equipo granate intentará conquistar su segunda Copa Sudamericana y sumar así su tercer trofeo internacional en la historia del club.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Cuándo y dónde se jugará la final de la Copa Sudamericana entre Lanús y el Atlético Mineiro de Sampaoli. &nbsp;

Cuándo y dónde se jugará la final de la Copa Sudamericana entre Lanús y el Atlético Mineiro de Sampaoli.

 

Lanús superó por 1-0 a Universidad de Chile y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Atlético Mineiro, conjunto que este miércoles derrotó 3-1 a Independiente del Valle de Ecuador. El club del sur bonaerense irá en busca de su segundo título continental, tras el obtenido en 2013.

El encuentro decisivo se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre en Asunción, Paraguay, aunque aún no se definió el estadio. La CONMEBOL confirmó que la final se mantendrá en la capital paraguaya, pese a que la sede definitiva continúa en evaluación por los recientes ajustes de calendario.

Lanús y Atlético Mineiro disputarán la gran final de la Copa Sudamericana.

Cambio de sede: Asunción, la opción segura

La modificación del lugar se decidió después de que el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, en Santa Cruz de la Sierra, no aprobara las revisiones técnicas requeridas. Esto llevó a las autoridades a evaluar otras opciones en Paraguay, priorizando recintos con mayor capacidad. La intención es asegurar un evento de alto nivel, con condiciones óptimas para los equipos y el público.

La designación de Asunción se basó en aspectos de organización, seguridad y conectividad, ya que la capital paraguaya dispone de una infraestructura deportiva y hotelera adecuada para un torneo internacional. Con esta medida, Paraguay reafirma su rol como sede clave de la Conmebol, manteniendo la política reciente de finales únicas en escenarios de prestigio regional.

Lanús y Atlético Mineiro la final de la Sudamericana.

El formato de final única, implementado en los últimos años, apunta a elevar la competitividad y generar una mayor dosis de emoción en los aficionados. El horario oficial del partido se confirmará próximamente, aunque todo indica que, como en las ediciones previas, se jugará por la tarde.

Trayectoria internacional de Lanús y Atlético Mineiro

A lo largo de su historia, Lanús ha tenido destacadas actuaciones internacionales. Bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto, obtuvo la Copa Sudamericana 2013, mientras que su primer título fuera del país lo consiguió en 1996, al levantar la Copa Conmebol con Héctor Cúper como entrenador. En 2017, el conjunto granate alcanzó la final de la Copa Libertadores, donde cayó ante Gremio de Porto Alegre.

Para Atlético Mineiro, será la primera participación en una final de la Copa Sudamericana, luego de haber alcanzado la definición de la Copa Libertadores 2024. El conjunto brasileño buscará añadir un nuevo trofeo al palmarés de su país, que obtuvo este certamen por última vez en 2021 gracias a Athletico Paranaense.

En tanto, Lanús vuelve a disputar una final continental después de la derrota sufrida en 2020 frente a Defensa y Justicia, en Córdoba, donde el equipo argentino cayó por 3-0.

Premios y clasificación: más que un trofeo en juego

El atractivo de la final va más allá del trofeo: el equipo vencedor asegurará clasificación directa a la Copa Libertadores 2026, sumando un estímulo deportivo de gran relevancia.

Asimismo, la Conmebol informó que el campeón recibirá 6,5 millones de dólares, cifra que representa un aumento de medio millón respecto al premio otorgado en 2024, mientras que el subcampeón percibirá 2 millones, manteniendo el mismo monto que en la edición anterior.

La definición de la Copa Sudamericana 2025 se anticipa como un evento festivo en Asunción, destacando una edición caracterizada por la igualdad competitiva y el alto nivel futbolístico de los conjuntos que llegaron a la instancia decisiva.

