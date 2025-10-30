River Plate se enfrenta ante la visita Gimnasia por la fecha 14

El juego entre River Plate y Gimnasia se disputará el próximo domingo 2 de noviembre por la fecha 14 del Clausura, a partir de las 20:30 (hora Argentina) en el Estadio Mas Monumental.

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Gimnasia cayó 0 a 2 ante Estudiantes. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria y perdió en 3 oportunidades. Con 2 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 3 triunfos, y 2 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 18 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y River Plate lo ganó por 0 a 3.

En la próxima fecha, River Plate se enfrentará a su eterno rival, Boca Juniors, durante una nueva edición del Superclásico. El esperado duelo se jugará el 9 de noviembre, en el estadio Alberto J. Armando.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Nazareno Arasa.

Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Clausura

Fecha 15: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Clausura

Fecha 15: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Horario River Plate y Gimnasia, según país

Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

