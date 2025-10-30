River Plate se enfrenta ante la visita Gimnasia por la fecha 14

El juego entre River Plate y Gimnasia se disputará el próximo domingo 2 de noviembre por la fecha 14 del Clausura, a partir de las 20:30 (hora Argentina) en el Estadio Mas Monumental.
Así llegan River Plate y Gimnasia
En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.
Últimos resultados de River Plate en partidos del Clausura
River Plate ganó por 2-0 el juego pasado ante Talleres.
Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Clausura
Gimnasia cayó 0 a 2 ante Estudiantes. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria y perdió en 3 oportunidades. Con 2 goles a favor, ha recibido 8 en contra.
Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 3 triunfos, y 2 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 18 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y River Plate lo ganó por 0 a 3.
En la próxima fecha, River Plate se enfrentará a su eterno rival, Boca Juniors, durante una nueva edición del Superclásico. El esperado duelo se jugará el 9 de noviembre, en el estadio Alberto J. Armando.
El árbitro seleccionado para el encuentro será Nazareno Arasa.
Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 15: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 15: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
Horario River Plate y Gimnasia, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
- Colombia y Perú: 18:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
- Venezuela: 19:30 horas
© 2025 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.