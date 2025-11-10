Condenaron a una exjugadora de San Lorenzo por la muerte de Dylan Robledo

Dylan Robledo murió tras recibir un disparo en la cara en 2021. (Foto: gentileza El Diario Sur).

Dylan tenía dos hijos al momento de su asesinato, de 1 y 5 años

Brisa jugó como defensora en las “Santitas de Boedo”, el equipo de fútbol femenino de San Lorenzo

La Justicia de Avellaneda-Lanús dictó sentencia en uno de los casos que conmocionó al fútbol femenino argentino, donde Brisa Ayelén Acebey, exjugadora de San Lorenzo , fue condenada a tres años y seis meses de prisión domiciliaria por el homicidio culposo de Dylan Robledo , un joven de 26 años asesinado de un disparo durante una fiesta clandestina en 2021.

El fallo, emitido por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de Avellaneda-Lanús , determinó que el disparo fue accidental y que la imputada actuó con “ negligencia y falta de cuidado ”, descartando así la figura más grave de homicidio con dolo eventual que había solicitado la fiscal Natalia Milione.

El crimen ocurrió el 17 de septiembre de 2021 , durante una reunión en una vivienda del barrio Villa Jardín, Lanús . De acuerdo con el expediente, Brisa Acebey, su hermana Priscila —conocidas como “Las Mellis”— y un amigo apodado “El Papu” estaban en una fiesta cuando comenzaron a manipular un arma de fuego. En medio del baile y la confusión, alguien roció gas pimienta y se produjo un disparo que impactó en el rostro de Robledo , causándole la muerte en el acto.

"Las Mellis empezaron a tirar gas pimienta mientras bailaban con el arma. Se armó lío y una de ellas disparó. El tiro le dio en la cara y lo mató al instante", relató un testigo durante el juicio.

La pericia determinó que la víctima falleció por un paro cardiorrespiratorio traumático causado por un disparo que ingresó por la mejilla derecha.

De las canchas de San Lorenzo al banquillo de los acusados

Antes del hecho, Brisa Acebey había sido defensora en “Las Santitas de Boedo”, el equipo de fútbol femenino de San Lorenzo. Debutó en Primera División en 2019 y su carrera deportiva se vio truncada tras el episodio que la llevó a enfrentar un proceso penal.

La exjugadora permaneció 235 días prófuga antes de entregarse voluntariamente a la Justicia. Durante el juicio, la defensa argumentó que “el disparo fue accidental”, mientras que la fiscalía sostuvo que existió grave imprudencia al manipular un arma cargada en una fiesta. Los jueces coincidieron con este último punto, aunque sin atribuirle intención de matar.

Además de la pena principal, el tribunal impuso cinco años de inhabilitación para portar o tener contacto con armas de fuego.

El recuerdo de Dylan Robledo

La familia de la víctima expresó alivio por la sentencia, aunque remarcaron que “nada repara la pérdida”. Dylan era padre de dos niños y se ganaba la vida realizando changas y trabajos de albañilería. Su hermana, Gabriela Arrazola, lo recordó como “un pibe tranquilo, laburador, que nunca le hizo mal a nadie”.

La comunidad de Lanús, que en 2021 marchó reclamando justicia, acompañó el cierre del proceso con respeto, destacando que la condena “reconoce la responsabilidad” de la exfutbolista.