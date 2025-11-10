Un joven fue asesinado a balazos y hay un sospechoso internado

Un joven de 27 años murió tras recibir un disparo en Picún Leufú, provincia de Neuquén, durante la mañana del sábado 8 de noviembre. La víctima fue identificada como Gustavo Amaro Villar Santos, oriundo de Paso Aguerre.

Según la investigación, el hecho ocurrió cuando el joven regresaba a su domicilio antes de ir a trabajar. El principal sospechoso se encuentra internado en el hospital de Cutral Co por lesiones graves y permanece bajo vigilancia policial mientras avanza la causa.

De acuerdo con la información policial, el hecho se registró cerca de las 8 de la mañana en la Avenida Maestro Sosa, una de las arterias principales de Picún Leufú. Desde la guardia de la Comisaría Novena recibieron un llamado que alertaba sobre una pelea entre dos hombres en la vía pública.

Cuando el personal policial llegó al lugar, encontró a un hombre tendido en el suelo con una herida de arma de fuego y, a pocos metros, a otro sujeto que intentaba alejarse de manera disimulada. El comisario Cristian Velázquez explicó que el sospechoso portaba un arma de fuego tipo recortada y un arma blanca. Fue demorado sin oponer resistencia.

Picún Leufú Picún Leufú, Neuquén.

La víctima murió camino al hospital

Los efectivos solicitaron asistencia médica de inmediato. Una ambulancia trasladó a la víctima al hospital local, pero debido a la gravedad de la herida fue derivada hacia el hospital de Cutral Co. Durante el traslado, el médico de guardia confirmó su fallecimiento.

El cuerpo fue remitido al Cuerpo Médico Forense para la autopsia, que se realizó el domingo por orden del Ministerio Público Fiscal. El informe determinó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico provocado por una lesión de arma de fuego en la zona abdominal.

Qué se sabe del sospechoso y las pruebas encontradas

El hombre detenido, de 38 años y oriundo de Santo Tomás, sufrió heridas graves en ambos brazos producto de cortes que serían compatibles con ataques de machete. Por esa razón fue sometido a una cirugía y quedó internado con custodia policial.

La policía secuestró varias evidencias en el lugar, entre ellas un arma de fuego recortada, un cuchillo y un machete. Además, se preservó una franja de 150 metros donde ocurrieron los hechos, desde el domicilio de la víctima hasta la intersección de las calles Sarmiento y Maestro Sosa.

La investigación y las próximas medidas

El caso está a cargo de la Fiscalía de Cutral Co, con intervención del fiscal jefe Gastón Leotard y el fiscal Matías Alonso. Ambos dispusieron la recolección de pruebas, el relevamiento de testigos y la preservación de la escena del crimen.

Durante el fin de semana, los investigadores tomaron declaraciones a vecinos que presenciaron el enfrentamiento y realizaron tareas de campo para reconstruir el momento del ataque. El cuerpo de la víctima será entregado a su familia para la realización del sepelio en las próximas horas.