Cuándo dan a conocer el índice de inflación de octubre 2025

A qué hora se publica la inflación de octubre.

En los próximos días, el INDEC dará a conocer el dato de inflación . Se trata del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre , el indicador que refleja las modificaciones en los valores de una canasta de productos y servicios que representan el gasto típico de los hogares argentinos .

Inflación. Los alimentos que más subieron y bajaron en Argentina durante septiembre

Según las proyecciones realizadas por las principales consultoras económicas , la inflación de octubre habría permanecido cercana al 2% en términos mensuales, con cálculos que varían entre el 2% y el 3% , dependiendo de la metodología utilizada por cada firma.

Durante septiembre , el IPC mostró un incremento del 2,1% , de acuerdo con la información oficial del INDEC . En lo que transcurre del año, el aumento acumulado de precios llega al 22% , mientras que la suba interanual se sitúa en torno al 31,8% .

El próximo miércoles 12 de noviembre a las 16 horas , el INDEC publicará los datos de la inflación correspondientes a octubre , según lo anunciado en su portal oficial .

Ese día se dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes pasado, junto con la actualización mensual de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total.

A qué hora se publica el IPC del Indec.

Estos reportes ofrecen un panorama detallado sobre la dinámica de los precios y permiten analizar cómo las variaciones afectan a los distintos segmentos de la economía nacional.

Mes a mes, cuánto subió la inflación en lo que va del año

Enero: 2,2%

Febrero: 2,4%

Marzo: 3,7%

Abril: 2,8%

Mayo: 1,5%

Junio: 1,6%

Julio: 1,9%

Agosto: 1,9%

Septiembre: 2,1%

Inflación acumulada en lo que va del año: 22%

Cuándo se conocerá la inflación de octubre 2025.

Cuáles son las proyecciones de inflación de las consultoras para octubre 2025

De acuerdo con las estimaciones realizadas por diversas consultoras privadas, la suba de precios durante octubre se habría mantenido próxima al 2%. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central, se proyecta que la inflación general se mantenga alrededor del 2% mensual en los últimos meses del año.

Asimismo, el REM anticipa que a partir de enero de 2026 la inflación tendería a situarse por debajo de ese porcentaje. En esa línea, la consultora C&T calculó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al Gran Buenos Aires habría registrado un aumento cercano al 2% en términos mensuales.

El INDEC difundirá en los próximos días el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre.

En tanto, la consultora Eco Go anticipó un incremento de precios ligeramente superior, estimado en 2,4%, mientras que el relevamiento elaborado por LCG reflejó un comportamiento más elevado, con una variación mensual que sobrepasó el 3%.

Según precisó LCG, en la última semana de octubre los valores de alimentos y bebidas mostraron un alza del 0,2% respecto de la semana anterior. Este movimiento se dio luego de tres semanas consecutivas con aumentos cercanos al 1%, lo que habría contribuido a intensificar la presión inflacionaria dentro de ese sector.