miércoles 19 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de noviembre de 2025 - 16:44
Proyecto.

Salta avanza contra los "trapitos": proponen multas y arrestos

En Salta presentaron un proyecto de reforma del Código Contravencional para endurecer multas contra los “trapitos”.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Saltaavanza contra los “trapitos (Foto ilustrativa)

Salta avanza contra los “trapitos" (Foto ilustrativa)

El intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand, y el senador provincial por Capital, Gustavo Carrizo, presentaron un proyecto de reforma del Código Contravencional que propone endurecer las sanciones contra los conocidos “trapitos”, personas que exigen pagos indebidos por el cuidado de vehículos en la vía pública.

Lee además
Aumento desífilis en Salta (Foto ilustrativa)
Preocupación.

Preocupa el aumento del sífilis en Salta: la mayoría de los casos en jóvenes
Detuvieron a“el jujeño”, acusado de integrar una red de trata en colegios de Salta
Investigación.

Detuvieron en Salta a "el jujeño", acusado de liderar una red de trata en colegios

La iniciativa busca reforzar la seguridad urbana y brindar mayor protección a los vecinos frente a situaciones de intimidación o cobro compulsivo. “Existen situaciones de presión, exigencias de dinero y amenazas, especialmente durante la noche o en horarios de eventos. Es necesario que estas prácticas tengan consecuencias claras”, dijo Durand.

El proyecto contempla multas económicas y la posibilidad de arresto para quienes realicen este tipo de prácticas sin autorización y mediante presión hacia los automovilistas. “Establecer reglas claras es clave para asegurar la convivencia urbana y proteger a los vecinos”, afirmó.

El proyecto ya fue presentado formalmente y será analizado en las comisiones correspondientes de la Legislatura provincial. “Es una oportunidad para resolver un problema que afecta a toda la comunidad”, señaló Durand.

Salta avanza contra los "trapitos" (Foto ilustrativa)
Salta avanza contra los “trapitos

Salta avanza contra los “trapitos" (Foto ilustrativa)

Según explicaron las autoridades, el objetivo es poner fin a una problemática que se repite en distintos puntos de la ciudad y que genera malestar entre los vecinos. Carrizo señaló que la policía y la justicia actualmente cuentan con herramientas limitadas para actuar:

“Hay comportamientos que superan los límites y ponen en riesgo la convivencia y la seguridad. La reforma permitirá intervenir de manera más eficaz”. Con la reforma, se espera dotar al municipio y a la Justicia contravencional de herramientas más firmes para intervenir y prevenir situaciones de violencia o extorsión en el espacio público.

Claves de la propuesta en Salta

La iniciativa propone elevar el máximo de arresto de 20 a 40 días y habilitar que pueda ser de cumplimiento efectivo en casos agravados, que pueden ser cuando la conducta esté dirigida contra una mujer; cuando afecte a personas mayores; cuando exista organización previa, con jefes o coordinadores; cuando ocurra en sectores cercanos a eventos masivos o zonas de gran afluencia o cuando el infractor tenga reincidencia.

Qué pruebas serán válidas

Los ideólogos de la propuesta indicaron que serán elementos de pruebas para las penas las denuncias, grabaciones, vídeos de cámaras de seguridad, informes policiales y testimonios, además del material que aporten las víctimas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Preocupa el aumento del sífilis en Salta: la mayoría de los casos en jóvenes

Detuvieron en Salta a "el jujeño", acusado de liderar una red de trata en colegios

Tras allanamientos en Jujuy y Salta, caen sospechosos por el robo a un comerciante

El pueblo de Salta lleno de naturaleza, historia y tradición que sorprende a todos

¿Qué es la autonomía política de Jujuy?

Lo que se lee ahora
Gaston Guillemet prófugo
Búsqueda.

Recompensa millonaria para dar con el empresario prófugo acusado de trata

Por  Agustina Medina

Las más leídas

Aguinaldo y bono de fin de año.
Atención.

Confirmaron la fecha de pago del aguinaldo y el bono de fin de año en Jujuy

Alerta por tormentas en Jujuy.
SMN.

Alerta amarilla por fuertes tormentas y vientos en Jujuy: cuándo y en qué lugares

Brutal ataque a un adolescente en Jujuy: el duro relato de una madre
Policial.

Brutal ataque a un adolescente en Jujuy: el duro relato de una madre

Gaston Guillemet prófugo
Búsqueda.

Recompensa millonaria para dar con el empresario prófugo acusado de trata

Confirmaron cuánto costará la Cena Blanca en San Salvador de Jujuy
Egresados.

Confirmaron cuánto costará la Cena Blanca en San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel