El truco infalible para un césped sin musgo usando algo que ya tenés en casa.

En los días de calor, el jardín vuelve a cobrar protagonismo tras los meses pasados. Las flores capturan todas las miradas con sus tonalidades vibrantes, la luz del sol se impone como protagonista de la estación y el césped se recupera y se acondiciona para recibir las distintas actividades al aire libre.

Hogar. El truco casero con nueces para cuidar tus muebles de madera que no falla

La falta de cuidado es justamente lo que permite que el musgo domine el césped , sobre todo en regiones con climas húmedos, como el norte de España o de Europa.

Para preparar el jardín y lograr un césped verde y saludable de cara al verano, hay momentos oportunos . El musgo se desarrolla con facilidad en ambientes húmedos y, aunque forma parte del ecosistema, cuando invade el césped genera un aspecto descuidado y poco estético .

De acuerdo con Monty Don , reconocido especialista en jardinería y conductor del programa de la BBC Gardeners' World, el primer paso consiste en airear el terreno para mejorar su drenaje. Según este horticultor, “el musgo solo puede crecer en céspedes anegados porque prospera en ambientes húmedos ”. Aunque muchos recurren a químicos para eliminarlo, su uso puede dañar la tierra y afectar negativamente a los animales y organismos que viven en el césped.

Césped descuidado.

No obstante, Monty Don propone un método simple y accesible para todos: utilizar un tenedor de jardín. Para impedir que el musgo se acumule y se deteriore, recomienda clavar la herramienta en el suelo y moverla de manera alternada hacia adelante y atrás.

Lo aconsejable es repetir esta acción cada 15 centímetros aproximadamente, creando así pequeños orificios distribuidos uniformemente por todo el césped. Según Don, para conservar un césped saludable y bien cuidado, conviene aplicar esta técnica al menos una vez al año. Este procedimiento es conocido en jardinería como aireación del terreno.

Despídete del musgo con esto.

Un segundo paso imprescindible

Una vez completada la perforación del césped, llega el momento de aplicar otro paso clave: un fertilizante casero. Este abono natural puede transformar la salud del pasto y, a la vez, es muy fácil de elaborar. Para prepararlo en casa, basta con combinar tierra vegetal tamizada, arena fina y compost en cantidades iguales, asegurándose de que ningún componente predomine sobre los demás.

Cuando la mezcla esté preparada, el siguiente paso consiste en utilizar un rastrillo para recorrer todo el césped. Esta acción facilita la eliminación de restos como hierbas no deseadas, hojas secas, ramitas o cualquier otro material que pueda entorpecer el crecimiento del pasto.

Cómo recuperar el césped.

A esta técnica se la llama escarificación, y su función es potenciar los efectos de los cuidados previos, ayudando a reducir el musgo y fortaleciendo el terreno. Además, al remover la superficie, el rastrillo permite que luz y agua penetren mejor hasta las raíces, favoreciendo un césped más saludable.

Otras recomendaciones más inusuales

El medio Express difundió el consejo de la compañía de jardinería Joe’s Lawn Care, que propone un método casero para eliminar el musgo usando jabón para lavar platos. Según la receta, se deben mezclar 60 ml de jabón con cuatro litros de agua. La aplicación se realiza aspersando la solución sobre el césped con un pulverizador manual y dejando que actúe durante varios días para notar los resultados.

“Sé que esto suena extraño, pero es una de las recetas más increíbles para matar el musgo que puedas encontrar”, se indicó.

Finalmente, Express también destaca que el sulfato de hierro constituye una alternativa muy efectiva. Al aplicarlo, el musgo adquiere un tono oscuro en pocas horas, lo que facilita su remoción del césped con herramientas como un rastrillo. Además, este compuesto aporta nutrientes que refuerzan la tierra, convirtiéndose en una solución más a tener en cuenta si tu objetivo es conseguir un césped saludable y bien cuidado.