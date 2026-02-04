miércoles 04 de febrero de 2026

4 de febrero de 2026 - 20:43
Justicia.

Juicio por femicidio: Jairo Guerrero intentó violentar a Tamara Fierro cuando ella tenía 16 años

Declaraciones de amigas de Tamara Fierro en la primera audiencia por su femicidio, revelaron que el principal imputado la acosaba cuando ella era menor de edad.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
IMG_7748
Abogadas de la Querella en el Juicio por el Femicidio de Tamara Fierro, Sonia (madre) y Mónica Cunchilla (Madre de Iara Rueda)

Abogadas de la Querella en el Juicio por el Femicidio de Tamara Fierro, Sonia (madre) y Mónica Cunchilla (Madre de Iara Rueda)

El recuerdo de Tamara, un dolor que no cesa y su contrapartida, el acompañamiento social

El recuerdo de Tamara, un dolor que no cesa y su contrapartida, el acompañamiento social

La primera audiencia del juicio por el femicidio de Tamara Fierro dejó nuevas revelaciones. Sonia, madre de la joven, afirmó que testigos declararon que el principal acusado ya ejercía violencia contra su hija años antes. También apuntó contra los otros imputados por su presunta complicidad.

IMG_7737

“Fue muy duro estar frente a los asesinos de mi hija”

Sonia estuvo presente en la primera jornada del juicio que se desarrolló durante la mañana y la tarde en la ciudad Judicial de San Pedro, y describió el impacto emocional de la audiencia. “Fue difícil porque tuve que estar frente a frente con los asesinos de mi hija, sosteniéndome la mirada como si hubiera sido normal todo lo que hicieron”, expresó.

La mujer destacó la importancia de los testimonios escuchados durante la jornada. Señaló que las declaraciones coincidieron con registros de cámaras y otros elementos incorporados a la causa. “Los testigos dijeron todo lo que sabían, lo que pasaron y vieron, y eso nos ayudó mucho”. Según indicó, esas pruebas fortalecieron la acusación.

IMG_7693

Testigos hablaron de violencia previa contra Tamara

Uno de los momentos más fuertes de la audiencia durante la mañana surgió a partir del testimonio de una amiga de Tamara. “La amiga de mi hija declaró que este tipo ya la había querido violentar cuando ella tenía 16 años, algo que yo no sabía”, relató Sonia.

Para la madre de la víctima, ese dato revela un patrón previo de conducta. “Eso da a conocer que ya estaba acostumbrado a hacer eso y que venía detrás de mi hija”, afirmó. En ese sentido, lo calificó como “un monstruo” y remarcó que su hija fue víctima de una violencia sostenida en el tiempo.

Las declaraciones permitieron reconstruir hechos que, según Sonia, refuerzan la acusación principal contra Jairo Guerrero conocido como “Diego Castro”, quien enfrenta el cargo de homicidio doblemente agravado por ensañamiento y por mediar violencia de género, una figura penal que prevé prisión perpetua.

Señalamientos contra los otros imputados

Sonia también se refirió al rol de los otros dos imputados en la causa: Esteban Pérez y Maximiliano López sobre quienes pesa el cargo de encubrimiento agravado, quienes sostienen que desconocían lo ocurrido. “Ellos dicen que no sabían qué llevaban y que no sabían qué había hecho el primo”, explicó.

Sin embargo, rechazó esa versión y aseguró que existió coordinación entre los acusados. “Todo coincide con el viaje a Libertador para buscar al primo. No tienen lugar para decir que no sabían”, expresó.

Según relató, uno de ellos vigilaba la zona mientras se cometía el hecho. “Miraba si la policía venía o quién pasaba para alertarlos por teléfono”, dijo, y agregó: “Son tan asesinos como él”.

Desarrollo del juicio y expectativas de la familia

Sobre el avance del debate oral, Sonia detalló que durante la primera jornada declararon ocho testigos y que otros ocho lo harán por la tarde. Indicó que dos personas citadas no se presentaron, entre ellas la madre de Guerrero, Carina Castro, a quién los familiares señalan públicamente como otra encubridora, pero que en esta instancia no estaría imputada como tal. Estas ausencias reorganizaron el cronograma para esta primera jornada, y sobre estas declaraciones, la abogada Mariana Vargas explicó que "serán obligados a presentarse por medio de la fuerza pública en la próxima audiencia", el 10 de febrero.

Respecto a la defensa, Sonia señaló: “Está callada, como sorprendida”. En ese contexto, afirmó sentirse tranquila y sostuvo que el proceso avanza de manera favorable. “Vamos por buen camino”.

Las próximas audiencias continuarán el 10 y el 23 de febrero, con la expectativa de completar la ronda de testimonios previstos.

El recuerdo de Tamara, un dolor que no cesa y su contrapartida, el acompañamiento social

IMG_7751

Al hablar de su hija, Sonia la recordó profundamente conmovida. “Si ella estuviera acá estaría gritando y acompañando, porque era así”, dijo. También destacó su personalidad solidaria y su cercanía con la gente.

Reconoció el apoyo recibido en Fraile Pintado, donde numerosas personas se acercaron a declarar y acompañar a la familia. “Esto no es por mí ni por mis otras hijas, es por Tamara”, afirmó. “Muchos vienen porque la conocían, y escuchar lo que dicen es escuchar lo que mi hija era”, concluyó.

El acompañamiento hacia la familia y el pedido de justicia por el esclarecimiento de este femicidio, es una herida que todavía duele en Jujuy, pero que se sobrelleva con abrazos, y gestos de cariño, apoyo y mucha fortaleza que transmiten familiares, vecinos, amigos, organizaciones feministas, sociales y comunitarias que desde muy temprano en la mañana y hasta que terminó esta primer jornada, no dejaron ni un segundo sola a las abogadas de la querella, la Fiscalía, madre y amigas que hoy se presentaron a declarar.

