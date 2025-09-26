Los mejores trucos con pastillas del lavavajillas: como usarlas más allá del lavado de platos

Siete trucos con las pastillas del lavavajillas, más allá de limpiar los platos.

Entre los formatos más populares en plataformas como TikTok e Instagram se encuentran los que presentan trucos que simplifican la rutina diaria de los usuarios. Los llamados “lifehacks” consisten en aprovechar objetos cotidianos —como una toalla, una banda elástica o, en este caso, una pastilla de lavavajillas— de maneras poco convencionales.

De esa forma, la idea es poder darle la posibilidad a estos de que puedan ofrecernos un uso distinto al habitual para facilitar tareas del día a día.

La pastilla para lavavajillas, en esencia, concentra el detergente necesario para la limpieza. Por eso, habitualmente se complementa el cuidado del electrodoméstico con sal regeneradora y un abrillantador para obtener mejores resultados. No obstante, existen las denominadas pastillas “3 en 1” , que ya incluyen estos componentes adicionales en su composición.

En síntesis, cada pastilla reúne una mezcla de elementos que abarcan varias funciones, como detergente, abrillantador, anti-cal, protección para cristalería, brillo para acero inoxidable o desincrustante. Aunque tradicionalmente se utiliza únicamente para lavar platos, este producto posee un potencial mucho más amplio y ofrece aplicaciones que van más allá de su uso convencional.

Trucos y consejos muy útiles

Lucía Lipperheide es una creadora de contenido en TikTok que, desde su perfil “Homes styles”, comparte recomendaciones y técnicas relacionadas con la limpieza, la decoración y el maquillaje. Entre sus publicaciones se destacan videos sobre cómo mantener la lavadora o la campana extractora impecables, además de sugerir productos prácticos para el hogar.

En relación con la pastilla para lavavajillas, Lipperheide propone en clips de menos de un minuto diversos trucos y soluciones caseras utilizando los componentes de este producto, que generalmente disuelve en agua caliente.

El primer método que presenta consiste en sumergir un paño o bayeta en agua hirviendo con una pastilla de lavavajillas disuelta. Una vez escurrido, el paño sirve para eliminar los restos de suciedad del horno.

Un producto tan simple como completo.

Este consejo tiene un doble beneficio: según la tiktoker, también puede emplearse para limpiar el interior del refrigerador y neutralizar olores desagradables, ofreciendo así una solución práctica y versátil para la limpieza del hogar.

Para desinfectar la lavadora, el procedimiento es muy sencillo: basta con activar un ciclo corto a 40°C y colocar en el tambor únicamente una pastilla de lavavajillas. Según los expertos en trucos caseros, el resultado es una máquina completamente limpia y libre de residuos.

De manera similar, para higienizar el interior del inodoro, el método es igual de práctico: se coloca una pastilla disuelta en agua caliente dentro de la taza durante unos cinco minutos y, luego, se frota el fondo y los laterales con la escobilla habitual.

La pastilla del lavavajillas.

Resulta llamativo que un producto tan cotidiano como la pastilla para lavaplatos pueda tener tantos usos alternativos. También se puede emplear para mantener limpios utensilios que a menudo pasan desapercibidos, como el cubo de la fregona o el mocho.

En el caso del cubo, se disuelve una pastilla en agua hirviendo y se deja reposar durante 15 minutos; al finalizar, la suciedad acumulada desaparece, dejando el recipiente reluciente y desinfectado, demostrando la versatilidad de este sencillo artículo doméstico.

Para limpiar el mocho, el procedimiento es igual de simple: se deja sumergido en un recipiente con la misma mezcla de agua caliente y pastilla de lavavajillas durante unos 15 minutos. Luego solo hay que enjuagarlo, escurrirlo y dejarlo secar boca abajo, listo para usar de nuevo.

Truco de limpieza con pastilla de lavavajillas y agua hirviendo.

El último truco que comparte Lucía Lipperheide en su video resulta igualmente sorprendente y práctico. Frente a un fregadero obstruido, la reacción común suele ser recurrir a productos químicos agresivos o a soluciones caseras como la combinación de bicarbonato y vinagre.

Sin embargo, la creadora desaconseja esta última opción y propone un método más sencillo: colocar una pastilla de lavavajillas directamente en el desagüe y verter agua hirviendo, dejándola actuar durante aproximadamente 10 minutos. Pasado ese tiempo, basta con añadir otra vez agua caliente para despejar completamente el fregadero, evitando el uso de productos tóxicos y logrando un resultado eficaz.