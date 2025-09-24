miércoles 24 de septiembre de 2025

24 de septiembre de 2025 - 17:57
Hogar.

Este es el truco para ahuyentar las hormigas de tu casa para siempre que nunca falla

Solo se requiere un artículo. Algunos remedios naturales son eficaces y más seguros que los pesticidas químicos para erradicar las hormigas del hogar.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Algunos remedios naturales son muy efectivos y más seguros que los pesticidas sintéticos.

Algunos remedios naturales son muy efectivos y más seguros que los pesticidas sintéticos.

En momentos de calor, cuando los recursos en el exterior escasean, las hormigas tienden a trasladarse al interior de las viviendas. Siguen señales químicas emitidas por feromonas que permiten que más miembros de la colonia localicen el mismo camino. Ante esto, hay más de un truco eficaz para combatirlas.

Este comportamiento puede derivar en la formación de varios nidos dentro de los hogares, un fenómeno que se vuelve más frecuente en episodios de calor extremo.

El método infalible para que las hormigas abandonen el hogar.

Consejos de expertos en plagas para combatir las hormigas del hogar

Estos pequeños insectos, aunque no representan un peligro directo para la salud humana, pueden reproducirse de manera acelerada y convertirse en una molestia constante dentro del hogar. Frente a este desafío, los especialistas en manejo de plagas de Shield Pest Control han difundido cuáles son los tratamientos naturales más eficaces para controlar a las hormigas, evitando así recurrir a pesticidas químicos.

Algunos remedios naturales son muy efectivos y más seguros que los pesticidas sintéticos.

Aceites: árbol de té y menta

Según informa el medio británico Express, uno de los remedios más efectivos contra las hormigas es el aceite de árbol de té, un producto natural que se consigue con facilidad en tiendas y que desprende un aroma intenso que resulta desagradable para estos insectos. Los especialistas señalan que “los vapores del aceite de árbol de té provocan que las hormigas abandonen el hogar de inmediato”.

Además, su uso rompe las trazas de feromonas que los insectos utilizan para orientarse y atraer a otras compañeras, contribuyendo así a evitar la formación de nuevos senderos y colonias dentro de la vivienda.

Las hormigas buscan refugio en el interior de los hogares.

El procedimiento recomendado consiste en diluir unas gotas de aceite de árbol de té en un envase pulverizador con agua y aplicar la mezcla en los lugares donde se detectó mayor actividad de hormigas, tales como marcos de puertas, ventanas, pisos, armarios y cualquier punto de ingreso potencial.

Si el aroma del aceite de árbol de té resulta demasiado fuerte o incómodo para las personas que habitan la casa, los especialistas de Shield Pest Control aconsejan mezclarlo con unas gotas de aceite de menta. Esta combinación no solo suaviza el olor, facilitando aplicaciones periódicas, sino que también potencia el efecto repelente natural.

Pulverizador.

El aceite de menta se reconoce igualmente como un recurso natural altamente eficaz. Los expertos indican que “es un pesticida natural tóxico para las hormigas. Si una hormiga entra en contacto directo con el aceite de menta, la mata al instante”.

Otro truco: el agua caliente

Cuando se detecta un nido de hormigas en el jardín, los especialistas en manejo de plagas sugieren emplear agua caliente como estrategia de control: “El agua hirviendo elimina a las hormigas presentes en el nido, aunque no logra eliminar la totalidad de la colonia. Hervir el agua genera una perturbación temporal en el hogar de los insectos”.

El truco infalible para que las hormigas no se acerque a tu jardín.

"Esta perturbación provocará que las hormigas se alejen de su casa y se reubiquen en otro lugar”, explican desde Shield Pest Control. En otras palabras, aunque esta técnica no soluciona el problema de manera definitiva, su aplicación constante puede forzar a la colonia a desplazarse y reducir su presencia en el área afectada.

Hormigas.

Otra estrategia recomendada para controlar zonas afectadas por hormigas consiste en preparar una mezcla de agua caliente y sal de roca. Los especialistas sugieren verter la solución ya templada en un pulverizador y aplicar el líquido sobre la entrada del nido y los senderos por donde circulan los insectos, asegurando que el rastro quede completamente cubierto.

