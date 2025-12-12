Hace una visita a este pueblo del norte con una vegetación impactante, lagunas y montañas

Para desconectarse del estrés cotidiano, numerosos argentinos eligen recorrer destinos dentro del país como una forma de alejarse de la rutina y relajarse. Entre las alternativas más destacadas se encuentran parques, lagunas, reservas naturales y propuestas gastronómicas imperdibles . Entre estas, existe un pueblo del norte ideal para unas escapadas familiares.

A apenas 15 kilómetros de San Salvador de Jujuy , Yala se perfila como un refugio predilecto para quienes buscan naturaleza, calma y economía . Este pintoresco poblado, cada vez más visitado, seduce por su belleza tranquila y su proximidad con la capital provincial.

Yala se destaca entre locales y visitantes por su entorno natural cuidado y armonioso . Sus paisajes combinan montañas recubiertas de vegetación frondosa, ríos de aguas transparentes y senderos ideales para recorrer a pie , creando un ambiente de tranquilidad perfecto para desconectarse.

No es raro encontrar familias disfrutando de picnics, parejas paseando entre árboles o turistas acampando junto a las orillas del río .

Entre sus principales atractivos se encuentran las Lagunas de Yala, ubicadas en el Parque Provincial Potrero de Yala. Estas lagunas de altura, rodeadas de bosques y bancos de niebla, resultan ideales para observar aves, tomar fotografías y practicar senderismo. La entrada es libre, permitiendo un contacto directo con la riqueza natural y la biodiversidad de la zona.

El paisaje de Yala refleja el ecosistema de las yungas, con montes húmedos, cursos de agua como los ríos Yala y Reyes, y una vegetación frondosa durante todo el año. En los meses invernales el clima se mantiene fresco y húmedo, perfecto para recorrer sus senderos sin sufrir altas temperaturas, mientras que en verano la región se viste de un verde intenso gracias a las lluvias.

El pueblo dispone de pequeños alojamientos, campings y casas familiares que brindan hospedaje accesible y acogedor. La cocina local completa la visita, con delicias tradicionales como empanadas, tamales y humitas caseras, que reflejan la identidad gastronómica de la zona.

Dónde queda Yala

Situado a lo largo de la Ruta Nacional 9, el pueblo de Yala forma parte del departamento Dr. Manuel Belgrano. Se puede acceder en menos de media hora en automóvil o transporte público desde San Salvador de Jujuy, lo que lo transforma en un destino perfecto tanto para una mini escapada de fin de semana como para una excursión de un día.

Cómo llegar a Yala

Se puede llegar a Yala desde San Salvador de Jujuy tomando la Ruta Nacional N° 9 hacia el norte, recorriendo unos 14 kilómetros.

Otra alternativa es seguir el circuito que conecta Termas de Reyes con las Lagunas de Yala, utilizando la Ruta Provincial N° 4, que atraviesa el Parque Provincial Potrero de Yala (PPY).

Este parque abarca alrededor de 1.700 hectáreas de bosques montanos y pastizales de altura, propios de los bosques subtropicales de montaña o Yungas. Además, forma parte de la Reserva de la Biosfera de las Yungas, integrándose como “Zona Núcleo”, con un alto valor ecológico y de conservación.

Otra opción para llegar a Yala es desde el sector este, tomando la Ruta Provincial N° 29 a través de Tiraxi, un recorrido pintoresco disponible entre abril y noviembre, famoso por sus paisajes y oportunidades para realizar cabalgatas.

En cuanto al transporte público, se puede llegar mediante las líneas Santa Ana N° 35, 36 y 39, que conectan la localidad con la capital provincial y sus alrededores.