viernes 12 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de diciembre de 2025 - 17:44
Turismo.

Hace una visita a este pueblo del norte con una vegetación impactante, lagunas y montañas

Un lugar en el altiplano que se posiciona entre las opciones favoritas de quienes buscan contacto con la naturaleza, calma y un viaje económico.

viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
El pueblo con exuberante vegetación de yungas, lagunas y paisajes montañosos.

El pueblo con exuberante vegetación de yungas, lagunas y paisajes montañosos.

Para desconectarse del estrés cotidiano, numerosos argentinos eligen recorrer destinos dentro del país como una forma de alejarse de la rutina y relajarse. Entre las alternativas más destacadas se encuentran parques, lagunas, reservas naturales y propuestas gastronómicas imperdibles. Entre estas, existe un pueblo del norte ideal para unas escapadas familiares.

Lee además
Qué hacer en Salvador Mazza, la ciudad más al norte del país.
Turismo.

El pueblo del norte con actividades de aventura y lleno de belleza que fascina a los turistas
El pueblo ubicado en la vasta y árida Puna a casi 4.000 metros de altura.
Turismo.

El pueblo de Jujuy ubicado en la Puna a 4.000 metros de altura ideal para unas escapadas

A apenas 15 kilómetros de San Salvador de Jujuy, Yala se perfila como un refugio predilecto para quienes buscan naturaleza, calma y economía. Este pintoresco poblado, cada vez más visitado, seduce por su belleza tranquila y su proximidad con la capital provincial.

El pueblo con exuberante vegetación de yungas, lagunas y paisajes montañosos.

Escapadas: ¿Qué se puede hacer en Yala, pueblo del norte argentino?

Yala se destaca entre locales y visitantes por su entorno natural cuidado y armonioso. Sus paisajes combinan montañas recubiertas de vegetación frondosa, ríos de aguas transparentes y senderos ideales para recorrer a pie, creando un ambiente de tranquilidad perfecto para desconectarse.

No es raro encontrar familias disfrutando de picnics, parejas paseando entre árboles o turistas acampando junto a las orillas del río.

Entre sus principales atractivos se encuentran las Lagunas de Yala, ubicadas en el Parque Provincial Potrero de Yala. Estas lagunas de altura, rodeadas de bosques y bancos de niebla, resultan ideales para observar aves, tomar fotografías y practicar senderismo. La entrada es libre, permitiendo un contacto directo con la riqueza natural y la biodiversidad de la zona.

Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.

El paisaje de Yala refleja el ecosistema de las yungas, con montes húmedos, cursos de agua como los ríos Yala y Reyes, y una vegetación frondosa durante todo el año. En los meses invernales el clima se mantiene fresco y húmedo, perfecto para recorrer sus senderos sin sufrir altas temperaturas, mientras que en verano la región se viste de un verde intenso gracias a las lluvias.

El pueblo dispone de pequeños alojamientos, campings y casas familiares que brindan hospedaje accesible y acogedor. La cocina local completa la visita, con delicias tradicionales como empanadas, tamales y humitas caseras, que reflejan la identidad gastronómica de la zona.

El pueblo cuenta con pequeñas hosterías, campings y casas de familia que ofrecen alojamiento económico y hospitalario.

Dónde queda Yala

Situado a lo largo de la Ruta Nacional 9, el pueblo de Yala forma parte del departamento Dr. Manuel Belgrano. Se puede acceder en menos de media hora en automóvil o transporte público desde San Salvador de Jujuy, lo que lo transforma en un destino perfecto tanto para una mini escapada de fin de semana como para una excursión de un día.

Cómo llegar a Yala

Se puede llegar a Yala desde San Salvador de Jujuy tomando la Ruta Nacional N° 9 hacia el norte, recorriendo unos 14 kilómetros.

El pueblo con exuberante vegetación de yungas, lagunas y paisajes montañosos.

Otra alternativa es seguir el circuito que conecta Termas de Reyes con las Lagunas de Yala, utilizando la Ruta Provincial N° 4, que atraviesa el Parque Provincial Potrero de Yala (PPY).

Este parque abarca alrededor de 1.700 hectáreas de bosques montanos y pastizales de altura, propios de los bosques subtropicales de montaña o Yungas. Además, forma parte de la Reserva de la Biosfera de las Yungas, integrándose como “Zona Núcleo”, con un alto valor ecológico y de conservación.

Embed

Otra opción para llegar a Yala es desde el sector este, tomando la Ruta Provincial N° 29 a través de Tiraxi, un recorrido pintoresco disponible entre abril y noviembre, famoso por sus paisajes y oportunidades para realizar cabalgatas.

En cuanto al transporte público, se puede llegar mediante las líneas Santa Ana N° 35, 36 y 39, que conectan la localidad con la capital provincial y sus alrededores.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El pueblo del norte con actividades de aventura y lleno de belleza que fascina a los turistas

El pueblo de Jujuy ubicado en la Puna a 4.000 metros de altura ideal para unas escapadas

Así es el pueblo catamarqueño que sorprende a todos con su naturaleza y tranquilidad

El pueblo de Salta que sorprende por su nombre y ofrece una cascada imponente

El pueblo del norte que sorprende a los turistas por su estilo colonial y su naturaleza

Lo que se lee ahora
Milanesas de papel higiénico.
Salud.

Escándalo en Santiago del Estero por milanesas hechas con papel higiénico

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Dolor por la muerte de un cantante de cumbia.
Espectáculos.

Dolor por la muerte de un reconocido cantante de cumbia

Belén Bellone, la jujeña que llega al mejor hospital del mundo. video
¡Felicidades!

Belén Bellone, la médica jujeña que llegó al mejor hospital del mundo

El cierre energético del año que impulsa a destrabar objetivos y activar cambios.
Astrología.

¿Qué es el portal 12/12 y por qué tenerlo en cuenta para cumplir tus objetivos?

Encontraron más de 16 mil huellas de dinosaurios cerca de Jujuy
Hallazgo.

Encontraron más de 16 mil huellas de dinosaurios en Bolivia

¿Cuándo se paga el aguinaldo en Jujuy?
Cobro.

Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados públicos de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel