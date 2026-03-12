Sube el precio de los pasajes aéreos por el aumento en el petróleo

La medida llega después de varios días de presión sobre el mercado energético. Reuters informó que distintas aerolíneas de Asia, Europa y Oceanía ya comenzaron a subir tarifas o a sumar cargos extra por combustible, ante el salto del jet fuel y las complicaciones operativas derivadas del conflicto.
De cuánto es el aumento en los pasajes
En los vuelos de cabotaje, el recargo que aplicará Aerolíneas Argentinas será de $7.500 por tramo. Para los servicios regionales e internacionales, el cargo adicional irá de US$10 a US$50 por tramo, de acuerdo con el destino.
La compañía explicó que se trata de una medida extraordinaria y temporal, vinculada al impacto que tuvo la suba del barril de petróleo en el precio del combustible aeronáutico. Según la información difundida, el objetivo es amortiguar parte del aumento de costos que golpea a toda la industria aerocomercial.
Vuelos de cabotaje de Aerolíneas Argentinas: $7.500 por tramo
Servicios regionales e internacionales: irá de US$10 a US$50 por tramo
La empresa dijo que continuará monitoreando la evolución del mercado con el objetivo de proteger su estructura de costos y minimizar el impacto en sus pasajeros.
Por qué suben los tickets
El combustible es uno de los componentes más sensibles en la estructura de costos de una aerolínea. En este contexto, la guerra en Medio Oriente alteró el mercado del crudo y elevó con fuerza el valor del jet fuel, que es el combustible que usan los aviones.
A eso se suma que varias compañías también debieron modificar rutas, evitar ciertos espacios aéreos o absorber costos más altos de abastecimiento. Por eso, la presión no pasa solo por el petróleo en sí, sino también por el efecto logístico y operativo que deja la crisis internacional.
Qué pasa en el resto del mundo
La decisión de Aerolíneas no aparece aislada. En los últimos días, compañías como Qantas, SAS y Air New Zealand también ajustaron tarifas o anunciaron subas vinculadas al precio del combustible, mientras otras analizan medidas similares si la tensión se mantiene.
Incluso Reuters señaló que el encarecimiento del jet fuel se convirtió en uno de los principales factores de preocupación para el sector, especialmente en vuelos de larga distancia, donde el impacto del combustible sobre el costo final del pasaje es mayor.