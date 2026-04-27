martes 28 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de abril de 2026 - 17:59
Mundo.

Cómo impacta la microgravedad en la salud de los astronautas tras una misión espacial

La médica aeroespacial Lorna Evans explicó que una misión de entre 9 y 10 días en microgravedad genera cambios en todo el cuerpo.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Artemis II con los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con Jeremy Hansen

Artemis II con los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con Jeremy Hansen

En el marco de la misión del Artemis II, la médica aeroespacial Lorna Evans en una entrevista con Canal 4, explicó que la microgravedad produce una serie de efectos complejos sobre el cuerpo humano y obliga a los astronautas a atravesar una readaptación exigente tanto durante la misión como al momento de regresar a la Tierra.

Lee además
Artemis II volvió a la Tierra con el histórico amerizaje de la cápsula Orión
Mundo.

Artemis II volvió a la Tierra con un histórico amerizaje de la cápsula Orión
Las primerasimágenes de los astronautas de la misión Artemis II en tierra
Mundo.

Las primeras imágenes de los astronautas en tierra tras la misión Artemis II

Según indicó, en una misión de aproximadamente 9 o 10 días, los primeros siete resultan fundamentales porque el cuerpo todavía intenta adaptarse a un entorno completamente extraño. En ese proceso, los fluidos corporales se desplazan hacia el torso y la cabeza, lo que genera una alteración general del funcionamiento del organismo. “Ese pequeño cambio impacta absolutamente todo”, explicó, al mencionar efectos sobre el sistema inmune, los vasos cerebrales, el corazón, el sistema gástrico y el renal.

Qué pasa en el cuerpo durante la microgravedad

Evans remarcó que el cuerpo no logra un equilibrio normal, sino una especie de balance distinto al terrestre, que igualmente mantiene desórdenes. Entre los efectos, señaló que también se ven comprometidos distintos ejes hormonales, como los vinculados al riñón y la tiroides. Además, explicó que el corazón empieza a bombear con más fuerza porque el organismo percibe un aumento de presión.

La especialista también indicó que la falta de gravedad afecta la salud ósea y muscular, algo que se vuelve todavía más sensible cuando la cápsula ameriza. En ese momento, los astronautas impactan contra el océano a una velocidad de entre 30 y 40 kilómetros por hora, lo que puede provocar hematomas y golpes fuertes.

Cómo es la readaptación al volver a la Tierra

Los cuatro astronautas del Artemis II.

Otro punto que abordó fue el regreso de la tripulación. La médica explicó que el aislamiento estricto se realiza antes del vuelo, para evitar que los astronautas viajen enfermos, pero que al volver el foco está puesto en evaluar rápidamente su estado de salud. Apenas amerizan, reciben controles de signos vitales porque pueden presentar alteraciones en la presión arterial y problemas de orientación por el impacto en el oído interno.

Luego son trasladados para un chequeo más profundo con médicos aeroespaciales. Si se detecta una complicación importante, son derivados a un hospital preparado para recibir este tipo de casos. Si están estables, viajan al Johnson Space Center, en Houston, donde continúan con estudios y seguimiento médico antes de regresar a sus casas. Incluso allí permanecen acompañados por un médico durante las siguientes 24 horas.

Qué aporta esta experiencia a la medicina terrestre

Evans sostuvo que este tipo de misiones deja información muy valiosa para la medicina y la tecnología en la Tierra. Explicó que cada detalle sirve como aprendizaje, incluso fallas que pueden parecer menores, como un desperfecto en el sistema del baño de la cápsula. Toda esa experiencia se convierte en datos clave para futuras misiones y para mejorar tanto el diseño de las naves como la atención médica remota de los astronautas.

La profesional subrayó que, aunque la exploración espacial avanza, el cuerpo humano sigue estando preparado para vivir en la Tierra. “Nosotros estamos diseñados para ser terrestres”, resumió.

Embed - LORNA EVANS - MÉDICA AEROESPACIAL

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Artemis II volvió a la Tierra con un histórico amerizaje de la cápsula Orión

Las primeras imágenes de los astronautas en tierra tras la misión Artemis II

Artemis II: cómo cambió el cuerpo de los astronautas tras volver a la Tierra

Las mejores imágenes de los astronautas en la misión Artemis II

La Justicia imputó al sospechoso de intentar asesinar a Donald Trump

Lo que se lee ahora
El papa León XIV recibió a la primera mujer arzobispo de Canterbury y llamó a la unidad ante un mundo que sufre.  
Mundo.

Encuentro histórico en el Vaticano: el papa León XIV recibió a la primera arzobispa de Canterbury

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Cronograma de pagos.
Jujuy.

Confirmaron en Jujuy el cronograma de pagos de mayo 2026

Incendios en Jujuy.
Policiales.

Trágico: se incendiaron dos casas en Jujuy y murieron dos personas

Un jujeño murió tras una feroz golpiza en Tarija.
Mundo.

Un jujeño murió tras una feroz golpiza en Bolivia y hay un detenido: reclaman justicia

Ingreso ola polar
País.

Ingresó una masa de aire frío de origen polar en Argentina: el pronóstico en Jujuy

Día Grande de Jujuy. Un grupo de gauchos marcha en la conmemoración de la Batalla de León. (Imagen de archivo) video
Jujuy.

Día Grande de Jujuy: la victoria de las fuerzas jujeñas en la Batalla de León

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel