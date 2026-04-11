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11 de abril de 2026 - 11:10
Mundo.

Las primeras imágenes de los astronautas en tierra tras la misión Artemis II

La NASA publicó las fotos de los cuatro astronautas que llegaron a la Tierra tras completar la misión Artemis II.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Las primerasimágenes de los astronautas de la misión Artemis II en tierra

Las primeras imágenes de los astronautas de la misión Artemis II en tierra

Luego que la cápsula Orion amerizara con éxito en el Océano Pacífico frente a la costa de San Diego, California, la NASA publicó las primeras fotos de los cuatro astronautas que participaron del viaje histórico, el Artemis II.

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Las primeras imágenes de los astronautas de la misión Artemis II en tierra

Las primeras imágenes de los astronautas de la misión Artemis II en tierra

La tripulación estuvo compuesta por el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y los especialistas de misión Jeremy Hansen y Christina Koch. En las imágenes se lo ven sonrientes y en excelente estado de salud.

Tras el amerizaje, tuvieron que esperar 90 minutos para asegurar que la nave no tuviera riesgo de explosiones. El administrador asociado de la NASA, Amit Kshatriya, subrayó que "eso no es suerte, es el resultado del trabajo de 1000 personas".

Las primeras imágenes de los astronautas de la misión Artemis II en tierra
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Las primeras imágenes de los astronautas de la misión Artemis II en tierra

Las primeras imágenes de los astronautas de la misión Artemis II en tierra

Todos fueron trasladados al cercano USS John P. Murtha, un buque de desembarco anfibio de la Armada, para someterse a una evaluación médica posterior a la misión, antes de ser llevados de regreso a la sede de la NASA en Houston, Texas.

No hablaron los astronautas

Kshatriya, se disculpó en la rueda de prensa desarrollada en el Johnson Space Center, en Houston, por la ausencia de los astronautas en la sala. "Escucharán a los astronautas mañana, pero esta noche pertenecen al equipo que construyó la máquina en la que viajaron", afirmó Kshatriya.

"El camino hacia la superficie lunar sigue abierto tras este paso y el trabajo que queda por delante es mayor que el que ya se ha realizado. Apolo logró cosas asombrosas y desde entonces hemos hecho cosas increíbles, pero esto creo que será un paso importante y espero que la historia reconozca nuestro trabajo", remarcó Kshatriya.

Las primeras imágenes de los astronautas de la misión Artemis II en tierra
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Las primeras imágenes de los astronautas de la misión Artemis II en tierra
Las primeras imágenes de los astronautas de la misión Artemis II en tierra

Las primeras imágenes de los astronautas de la misión Artemis II en tierra

La misión del Artemis II

La velocidad máxima de Artemis II alcanzó la cifra de 24.664 mph, lo que equivale a casi 40.000 kilómetros por hora, no suficiente para batir el récord de reentrada más rápida del Apolo 10 en 1967, que fue de 24.791 mph.

"¡Felicitaciones a la magnífica y talentosa tripulación de Artemis II!", publicó el presidente Donald Trump en su red social, Truth Social. “Todo el viaje fue espectacular, el aterrizaje fue perfecto y, como presidente de los Estados Unidos, ¡no podría estar más orgulloso! Espero verlos pronto en la Casa Blanca. ¡Lo repetiremos y luego, siguiente paso, Marte!", agregó.

Las primeras imágenes de los astronautas de la misión Artemis II en tierra
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Las primeras imágenes de los astronautas de la misión Artemis II en tierra
Las primeras imágenes de los astronautas de la misión Artemis II en tierra

Las primeras imágenes de los astronautas de la misión Artemis II en tierra

El éxito de la misión de nueve días al espacio exterior llevó a la tripulación hasta el lado oscuro de la Luna, lo más lejos de la Tierra que ningún ser humano jamás había llegado, rompiendo el récord establecido por el Apolo 13 hace casi 56 años, en 1970.

Embed - Artemis II: el regreso a la Tierra

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