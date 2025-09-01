lunes 01 de septiembre de 2025

1 de septiembre de 2025 - 12:05
Salud.

El Hospital Pablo Soria sumará cuatro nuevos quirófanos y más tecnología

Tras la reforma integral de las áreas de Guardia y Diagnóstico por Imágenes, anunciaron nuevas obras en el Hospital Pablo Soria.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Cuatro nuevos quirófanos se suman a las obras en el Hospital Pablo Soria

Cuatro nuevos quirófanos se suman a las obras en el Hospital Pablo Soria

El Hospital Pablo Soria tiene hoy la mejor Guardia de la provincia por sus dimensiones y sus características técnicas, incluido el quirófano sucio para primera respuesta, más lo que significa el shock room y la sala de observación, todos espacios con los máximos estándares de calidad sanitaria para recibir derivación de toda la provincia.

"El Hospital Pablo Soria tiene hoy la mejor Guardia de la provincia por sus dimensiones y sus características técnicas, incluido el quirófano sucio para primera respuesta, más lo que significa el shock room y la sala de observación, todos espacios con los máximos estándares de calidad sanitaria para recibir derivación de toda la provincia".

Durante la ceremonia, Carlos Sadir recordó que recientemente se inauguraron las reformas integrales de la Guardia y del Servicio de Diagnóstico por Imágenes. “Inauguramos las obras integrales en la Guardia con sectores diferenciados, incorporación de equipamiento y de tecnología, porque seguimos apostando a la salud pública y seguimos trabajando en todos los hospitales de la provincia para un sistema sanitario de excelencia”, expresó el mandatario.

El gobernador también agradeció al personal de salud y a los equipos técnicos que trabajaron en las obras. “Mi agradecimiento a los equipos, al personal, al ministro de Salud, a la empresa que realizó los trabajos. Todas las etapas se hicieron sin dejar de prestar servicios, lo que tenemos que valorar especialmente, contando hoy con un gran beneficio para todos los jujeños y, por supuesto, con fondos propios, con recursos de la provincia”, destacó.

En la misma línea, Bouhid subrayó la importancia de la modernización ya concretada en el hospital. “El Pablo Soria tiene hoy la mejor Guardia de la provincia por sus dimensiones y características técnicas, incluido el quirófano sucio para primera respuesta, el shock room y la sala de observación, todos espacios con los máximos estándares de calidad sanitaria para recibir derivaciones de toda la provincia”, explicó.

El ministro detalló además la incorporación de nuevo equipamiento médico. “Inauguramos también el mamógrafo digital, el seriógrafo digital y dejamos oficialmente en funcionamiento el resonador magnético junto con las reformas del Servicio de Diagnóstico por Imágenes. Es una gran inversión para un hospital totalmente renovado y con tecnología a la altura de los mejores del país”, afirmó.

Hospital Pablo Soria

"El Hospital Pablo Soria tiene hoy la mejor Guardia de la provincia por sus dimensiones y sus características técnicas, incluido el quirófano sucio para primera respuesta, más lo que significa el shock room y la sala de observación, todos espacios con los máximos estándares de calidad sanitaria para recibir derivación de toda la provincia".

Plan estratégico de Salud

Finalmente, Bouhid puso en contexto los anuncios dentro del Plan Estratégico de Salud. “Estamos próximos a iniciar la construcción de cuatro nuevos quirófanos para dar respuesta a la demanda quirúrgica y mejorar la calidad de vida de las personas. Avanzamos con la categorización de hospitales, la descentralización y la prevención frente al dengue y al sarampión. Siempre es una oportunidad para agradecer al personal de salud, el corazón de nuestro sistema”, concluyó.

El ministro recordó a la comunidad que “seguimos con la vacunación con triple viral a disposición para prevenir el sarampión. La dosis se aplica a niñas y niños de 1 y 5 años de edad y de 2, 3 y 4 años que todavía no hayan iniciado el esquema para aumentar las defensas de nuestros niños. La vacuna es la única manera de prevenir esta enfermedad. Bolivia tiene casi 300 casos y debemos seguir con la vigilancia epidemiológica”.

Inauguraron la nueva guardia del hospital Pablo Soria
Inauguraron la nueva guardia del hospital Pablo Soria

Inauguraron la nueva guardia del hospital Pablo Soria

