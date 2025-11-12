Hoy se realizará la mateada gaucha por la Semana de la Tradición

El encuentro será a partir de las 16 horas en el predio de la Federación Gaucha Jujeña, ubicado en el barrio Alto Comedero, y reunirá a delegaciones, músicos, bailarines y vecinos que se acercarán para celebrar las raíces y costumbres del pueblo jujeño.
La Semana de la Tradición incluye una variada agenda de actividades culturales, turísticas y protocolares que se extenderán hasta el sábado 15 de noviembre, día en que se realizará el gran desfile gaucho por avenida Forestal y la peña folklórica de cierre.
Desde la organización invitaron a toda la comunidad a participar de esta jornada que busca revalorizar las tradiciones, el folclore y la identidad cultural jujeña en un espacio de encuentro y disfrute compartido.
Cómo siguen las actividades por la Semana de la Tradición
Jueves 13 de noviembre
• 08:00 – Visita protocolar a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy
• 09:30 – Jornada turística y visita al Municipio de Yala
Viernes 14 de noviembre
• 09:00 – Jornada turística y visita al Municipio de Purmamarca
Sábado 15 de noviembre – Cierre
• 09:00 – Recepción de autoridades e invitados especiales
• 10:00 – Gran desfile gaucho por Av. Forestal (Alto Comedero)
• 12:30 – Almuerzo y desconcentración
• 14:00 – Gran final clasificatoria “Jesús María 2026”
• 17:00 – Actividades de salón y reunión de jurados
• 21:00 – Proclamación de la Paisana Provincial de la Tradición
El podio se completó con la 1ª Donosa, Fiorela Mamani (Jujuy) y la 2ª Donosa, Agostina Alfonzo Bazzoni (Córdoba), en el marco de la XIIª Elección Paisana Nacional. La ceremonia puso en valor la indumentaria tradicional, las destrezas y el arraigo cultural de las delegaciones gauchas de todo el país.