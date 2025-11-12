miércoles 12 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de noviembre de 2025 - 07:05
Jujuy.

Hoy se realizará la mateada gaucha por la Semana de la Tradición

Esta actividad convoca a una gran cantidad de jujeños que se juntan a tomar mate, compartir ricas comidas y bailar celebrando la Semana de la Tradición.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Semana de la Tradición: mateada gaucha (foto archivo).

Semana de la Tradición: mateada gaucha (foto archivo).

Lee además
Semana de la Tradición.
Costumbres.

Comenzó la Semana de la Tradición en Jujuy: las actividades día por día
Día de la Tradición
Efemérides.

Día de la Tradición: por qué se celebra el 10 de noviembre en Argentina y qué representa

El encuentro será a partir de las 16 horas en el predio de la Federación Gaucha Jujeña, ubicado en el barrio Alto Comedero, y reunirá a delegaciones, músicos, bailarines y vecinos que se acercarán para celebrar las raíces y costumbres del pueblo jujeño.

La Semana de la Tradición incluye una variada agenda de actividades culturales, turísticas y protocolares que se extenderán hasta el sábado 15 de noviembre, día en que se realizará el gran desfile gaucho por avenida Forestal y la peña folklórica de cierre.

Desde la organización invitaron a toda la comunidad a participar de esta jornada que busca revalorizar las tradiciones, el folclore y la identidad cultural jujeña en un espacio de encuentro y disfrute compartido.

Cómo siguen las actividades por la Semana de la Tradición

Jueves 13 de noviembre

• 08:00 – Visita protocolar a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy

• 09:30 – Jornada turística y visita al Municipio de Yala

Viernes 14 de noviembre

• 09:00 – Jornada turística y visita al Municipio de Purmamarca

Mateada (2).png
Semana de la Tradici&oacute;n: mateada gaucha (foto archivo).

Semana de la Tradición: mateada gaucha (foto archivo).

Sábado 15 de noviembre – Cierre

• 09:00 – Recepción de autoridades e invitados especiales

• 10:00 – Gran desfile gaucho por Av. Forestal (Alto Comedero)

• 12:30 – Almuerzo y desconcentración

• 14:00 – Gran final clasificatoria “Jesús María 2026”

• 17:00 – Actividades de salón y reunión de jurados

• 21:00 – Proclamación de la Paisana Provincial de la Tradición

• 22:00 a 05:00 – Peña folklórica de cierre

Elección de la Paisana Nacional

image

La Semana de la Tradición en Jujuy vivió uno de sus momentos centrales con la elección de la Paisana Nacional, realizada el domingo. La consagración fue para Luján Rosales, representante de Tucumán, quien recibió el reconocimiento del jurado y del público presente.

El podio se completó con la 1ª Donosa, Fiorela Mamani (Jujuy) y la 2ª Donosa, Agostina Alfonzo Bazzoni (Córdoba), en el marco de la XIIª Elección Paisana Nacional. La ceremonia puso en valor la indumentaria tradicional, las destrezas y el arraigo cultural de las delegaciones gauchas de todo el país.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Comenzó la Semana de la Tradición en Jujuy: las actividades día por día

Día de la Tradición: por qué se celebra el 10 de noviembre en Argentina y qué representa

Comenzaron los actos y actividades por el Día de la Tradición en San Salvador de Jujuy

Semana de la Tradición: Luján Rosales de Tucumán fue elegida Paisana Nacional

Este sábado comienza la Semana de la Tradición: todas las actividades

Lo que se lee ahora
Encontraron asesinada a Daniela Mamaní e investigan posible femicidio. video
Gorriti.

Posible femicidio en Jujuy: quién era Daniela Mamaní, la mujer asesinada

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Sin clases por las elecciones 2025.
Educación.

Habrá tres días sin clases en Jujuy: cuándo son y por qué

Encontraron asesinada a Daniela Mamaní e investigan posible femicidio. video
Gorriti.

Posible femicidio en Jujuy: quién era Daniela Mamaní, la mujer asesinada

Posible femicidio en Jujuy.
Policiales.

Encontraron muerta a una mujer e investigan un posible femicidio en Jujuy

Presunto femicidio en B° Gorriti video
Policiales.

Posible femicidio en Jujuy: el dueño del lugar rompió el silencio

Un jurado popular declaró culpable al ex policía que mató a su vecino por el volumen de la música.   video
Justicia.

El ex policía que mató a su vecino por el volumen de la música fue declarado culpable

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel