sábado 13 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de septiembre de 2025 - 08:48
Hogar.

Cuidado de tu jardín: el truco infalible para eliminar las orugas de las plantas para siempre

Uno de los inconvenientes más frecuentes al momento de mantener plantas saludables surge cuando las orugas se instalan, dañando hojas, tallos e incluso frutos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El truco para eliminar las orugas de las plantas.

El truco para eliminar las orugas de las plantas.

Contar con plantas en casa, ya sea en un pequeño jardín o en una maceta, resulta placentero, pero también requiere atención y ciertos cuidados específicos. Uno de los inconvenientes más frecuentes surge cuando aparecen esos gusanos conocidos como orugas, capaces de dañar hojas, tallos e incluso los frutos.

Lee además
Se recomienda que las plantas estén lejos de equipos que generen calor.
Hogar.

El truco simple para lograr que tus plantas crezcan en invierno
Jujuy tendrá una planta que generará energía eléctrica con residuos orgánicos
Medioambiente.

Jujuy tendrá una planta que generará energía eléctrica con residuos orgánicos

No es extraño encontrarlas tanto en jardines exteriores como en plantas de interior, y si la infestación no se controla a tiempo, los estragos pueden ser considerables.

Una oruga de polilla gitana.

El problema de las orugas

Las orugas no aparecen de forma espontánea. Todo comienza cuando una mariposa o polilla deposita sus huevos sobre las hojas de una planta, de modo que al nacer las larvas tengan alimento disponible. Esto explica la presencia de agujeros en las hojas o bordes parcialmente consumidos. Factores como el calor, la humedad o la falta de atención favorecen que estas plagas se establezcan.

Si bien existen orugas inofensivas, algunas incluso beneficiosas en espacios exteriores, las que se alimentan de las plantas pueden convertirse en un verdadero problema.

Cuando la infestación es intensa, la planta puede debilitarse, enfermar y, en casos extremos, morir. Entre los indicios más comunes de que una planta tiene orugas se encuentran: hojas mordidas, perforaciones en tallos y hojas, o la presencia de pequeñas bolitas negras, que corresponden a sus excrementos, cerca de la base de la planta.

El truco para eliminar las orugas de las plantas.

Un remedio fácil y económico para combatir las orugas

Entre las diversas formas de combatirlas, una de las más simples y efectivas es, según El Español, utilizar agua con jabón. Este método destaca por ser fácil de preparar, económico y ecológico: solo se necesita un litro de agua tibia y una cucharada de jabón líquido para lavar platos, preferentemente biodegradable.

El procedimiento consiste en disolver bien el jabón en el agua y luego colocar la mezcla en un spray o pulverizador. Con esto, se puede rociar sobre hojas y tallos donde se hayan detectado las orugas, asegurándose de cubrir cada rincón, ya que estos insectos se esconden con facilidad.

Para obtener mejores resultados, se recomienda repetir la aplicación cada dos o tres días, especialmente si continúan apareciendo gusanos.

Uno de los problemas más comunes a la hora de cuidar plantas aparece cuando empiezan a asentarse las orugas.

El efecto del agua jabonosa se debe a que afecta directamente la epidermis de las orugas, impidiéndoles respirar correctamente, lo que provoca que vayan desapareciendo gradualmente. Además, el aroma del jabón puede funcionar como un repelente natural, evitando que nuevas larvas se instalen en la planta.

Algunos consejos prácticos: conviene aplicar la mezcla temprano por la mañana o al caer la tarde, porque si se hace bajo un sol intenso, las hojas húmedas con la solución podrían quemarse o dañarse.

Es recomendable conservar el entorno de las plantas ordenado, eliminando hojas secas y restos orgánicos que puedan convertirse en refugio de futuras plagas. Si la presencia de orugas es limitada o se concentra en alguna planta en particular, retirarlas manualmente sigue siendo un método muy eficaz.

El truco para eliminar las orugas de las plantas.

Con estas prácticas sencillas y prestando atención a los cuidados de cada ejemplar, es posible que las orugas dejen de causar problemas, permitiendo que las plantas se mantengan saludables y atractivas durante mucho tiempo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El truco simple para lograr que tus plantas crezcan en invierno

Jujuy tendrá una planta que generará energía eléctrica con residuos orgánicos

Proponen el pase automático a planta permanente a profesionales de salud tras la residencia

Qué significa soñar que te roban o te quitan algo según la Ingeligencia Artificial

El bebé que se hizo viral por su increíble pelo a los 5 meses de edad

Las más leídas

Una embarazada saltó de una moto en movimiento en Palpalá.
Conmoción.

Una embarazada saltó de una moto en movimiento en Palpalá

Cotización del dólar.
Economía.

El dólar volvió a subir, cerró a $1465 y marcó un nuevo máximo

Lavalle le ganó 2 a 0 a Cuyaya. (Video Jauka Sports)
Derby.

Liga Jujeña: Lavalle se llevó el clásico capitalino ante Cuyaya por dos a cero

Quién es el futbolista que fue visto junto a Evangelina Anderson paseando en un shopping: el video.  
Farándula.

¿Con qué futbolista fue vista Evangelina Anderson paseando en un shopping?

El bebé que se hizo viral por su melena a los 5 meses de edad.
Redes sociales.

El bebé que se hizo viral por su increíble pelo a los 5 meses de edad

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel