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20 de abril de 2026 - 11:57
Sociedad.

Subsidio a las garrafas: quiénes pueden acceder y cómo anotarse en 2026

El Gobierno fijó en $9.593 el subsidio para la garrafa de 10 kilos. El beneficio alcanza a hogares vulnerables que se inscriban en el ReSEF.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El Gobierno estableció que reintegrará parte del costo de la garrafa de 10 kilos para los usiarios de GLP que se inscriban en el nuevo registro de subsidios focalizados. (Foto: prensa YPF)

El Gobierno estableció que reintegrará parte del costo de la garrafa de 10 kilos para los usiarios de GLP que se inscriban en el nuevo registro de subsidios focalizados. (Foto: prensa YPF)

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El beneficio está pensado para hogares que no tienen acceso al gas natural por red y necesitan comprar garrafas para cocinar o calefaccionarse. En la práctica, el subsidio se instrumenta como un reintegro sobre la compra y alcanza a dos garrafas por mes entre abril y septiembre y a una garrafa por mes durante el resto del año.

Quiénes pueden acceder al subsidio de las garrafas

Según ANSES y el sitio oficial del Gobierno, pueden acceder las personas que viven en zonas sin servicio de gas natural o que no están conectadas a la red domiciliaria. Además, en el hogar no debe haber un medidor de gas a nombre de alguno de sus integrantes ni una Tarifa Social de Gas activa.

También hay condiciones de ingresos. ANSES informa que, para el Programa Hogar, el grupo familiar no debe superar los 2 salarios mínimos, vitales y móviles. Si en el hogar vive una persona con Certificado Único de Discapacidad vigente, el tope sube a 3 salarios mínimos. En la Patagonia y el partido bonaerense de Patagones, los límites son más altos: 2,8 salarios mínimos o 4,2 salarios mínimos si convive una persona con discapacidad.

Dentro del nuevo régimen SEF, además, el Gobierno incluye a hogares vulnerables cuyos ingresos netos sean menores a 3 Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, y contempla especialmente situaciones como tener Certificado de Vivienda del ReNaBaP, pensión de Veterano de Guerra o CUD.

Cómo se tramita

El trámite puede hacerse de manera online. ANSES indica que hay que ingresar a mi ANSES con Clave de la Seguridad Social, revisar que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados, y luego entrar en Programas y Beneficios > Solicitar Tarifa Social > Programa Hogar. Una vez completada la solicitud, se puede descargar el comprobante.

A la vez, el sitio oficial del Gobierno informó que desde el 2 de enero de 2026 los subsidios para garrafas se canalizan a través del ReSEF, por lo que quienes quieran seguir cobrando o acceder por primera vez deben inscribirse en argentina.gob.ar/subsidios. Incluso las preguntas frecuentes del sistema aclaran que quienes eran beneficiarios del ex Programa Hogar deben inscribirse en el nuevo esquema para acceder al beneficio.

Cómo pedir el subsidio de garrafa, requisitos y montos actualizados.
El Gobierno estableció que reintegrará parte del costo de la garrafa de 10 kilos para los usuarios de GLP que se inscriban en el nuevo registro de subsidios focalizados. (Foto de archivo)

El Gobierno estableció que reintegrará parte del costo de la garrafa de 10 kilos para los usuarios de GLP que se inscriban en el nuevo registro de subsidios focalizados. (Foto de archivo)

Qué tener en cuenta antes de anotarse

ANSES remarca que para acceder al Programa Hogar es fundamental tener el domicilio actualizado. Si la persona vive en una localidad donde sí hay cobertura de gas natural, deberá presentar en una oficina de ANSES, con turno previo, un certificado de la distribuidora que demuestre que su vivienda no tiene conexión.

Además, el nuevo sistema prevé que el subsidio se aplique como un reintegro en la cuenta del beneficiario, usando mecanismos de pago provistos por el Banco Nación a través de billeteras digitales interoperables.

Dónde consultar

Para consultas sobre el subsidio a las garrafas, el sitio oficial del Programa Hogar informa la línea 0800-222-7376, opción Programa Hogar, de 8 a 20 horas, y también el correo [email protected]. ANSES, por su parte, mantiene su línea de atención 130 para trámites y orientación.

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