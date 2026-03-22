Tiago Nunes conmovió con un mensaje junto a su hijo por el Día Mundial del Síndrome de Down

A veces el fútbol queda en segundo plano, y esto es justamente lo que ocurrió en Ecuador, cuando Tiago Nunes, director técnico de Liga de Quito, dejó de lado el análisis del partido para compartir un mensaje profundamente humano sobre el síndrome de Down. Lo hizo junto a su hijo, en una escena que rápidamente se viralizó y que generó una fuerte repercusión por la sensibilidad de sus palabras.

“Hablo como padre. Tengo la bendición de disfrutar de este niño maravilloso que cambió la vida de mi familia” “Hablo como padre. Tengo la bendición de disfrutar de este niño maravilloso que cambió la vida de mi familia”

Lejos de enfocarse únicamente en la victoria de su equipo ante Manta, Nunes aprovechó el espacio público para hablar desde su vida personal. “Hablo como padre. Tengo la bendición de disfrutar de este niño maravilloso que cambió la vida de mi familia”, expresó, en una declaración que puso el eje en la experiencia cotidiana de miles de familias que conviven con el síndrome de Down.

El gesto del DT de Liga de Quito por el síndrome de Down que conmovió al fútbol sudamericano “Un partido es solo un partido”: el emotivo mensaje del DT de Liga de Quito sobre el síndrome de Down Un mensaje que fue más allá del deporte Lo que dijo el entrenador no quedó limitado a una frase emotiva. También funcionó como un mensaje de visibilización y de valoración de las personas con síndrome de Down, no desde la lástima, sino desde el amor, el aprendizaje y la transformación que generan en su entorno.

Nunes dejó una reflexión que rápidamente trascendió lo futbolístico: “Un partido es solo un partido de fútbol. Hay cosas mucho más importantes”. Esa frase terminó marcando el tono de la escena y explicando por qué el momento impactó tanto en redes sociales y medios deportivos de la región. "Hay cosas mucho más importantes que un partido" "Hay cosas mucho más importantes que un partido" Sensibilizar también es poner el tema en primer plano La intervención del DT de Liga de Quito volvió a mostrar algo importante: que hablar del síndrome de Down con naturalidad, respeto y cercanía ayuda a sensibilizar, derribar prejuicios y ampliar la mirada social sobre la discapacidad. En un contexto donde muchas veces el deporte gira únicamente alrededor de resultados, polémicas o estadísticas, el gesto de Tiago Nunes puso en primer plano una realidad que atraviesa a muchas familias y lo hizo desde un lugar simple, directo y muy potente: el de un padre hablando de su hijo con orgullo.

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