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26 de marzo de 2026 - 07:01
Policiales.

Habló la hermana de la mujer desaparecida con sus hijos y reveló dónde estarían

Una mujer jujeña y sus dos hijos son buscados intensamente. Su hermana habló y aseguró que saben dónde están.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
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Florencia es hermana de la joven, y en diálogo con Todo Jujuy aseguró que “una chica nos avisó que estaban en Bolivia, en Tarija, en una plaza. Hacía como 40 grados y los chicos estaban en el medio del sol y ella tirada en el piso pidiendo plata”.

“No son maneras. Lo que nos preocupa más son los chicos, que quién sabe todo lo que les puede pasar”, dijo la joven que actualmente vive en Chile pero está en permanente comunicación con sus padres, quienes radicaron la denuncia.

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Desde el Centro de Información y Análisis Criminal (CINDAC) se coordinó desde el momento de la denuncia un despliegue que abarca diferentes localidades jujeñas, con participación de diversas áreas de seguridad. “Lo que creemos es que él (su pareja) se escapó de la cárcel y la fue a buscar a ella”.

La hipótesis de la familia

Florencia confirmó que “sabemos que ella le sacó plata a mi papá y se fue. Ya es cómplice de este tipo”, y dijo que “fue súper premeditado todo” y confirmó que la joven buscada llamó a sus padres para asegurar que se fue por sus propios medios.

“Ella salió a hablar diciendo que no estaba perdida, salió a echar culpas a mi papá, después salió de nuevo a echarnos la culpa a mí, a mi mamá. Y uno tiene que bancarse esa situación, que la gente hable, que opinen”, lamentó.

“Se comunicó con nosotros diciendo que no estaba perdida, que se había ido, que se había peleado con mi papá. Después nosotros nos seguimos comunicando, ella le mandó mensajes a mi mamá diciendo eso, después la subió por Facebook”, acotó.

“Cambió la carátula totalmente y nada. Se habló con todas las entidades que pudimos. La policía igual se demora. Como ya salieron del país, igual nos mandaron a hacer denuncias a la Policía Federal. Nos dijeron que se iba a demorar mínimo dos semanas. Dijimos que no había tiempo. En verdad estamos preocupados más que nada por los chicos, creo que no es ámbito para ellos”, recalcó Florencia.

La conflictiva relación familiar

“Ella igual es media problemática. Nosotros intentamos ayudarla siempre. Y algunos se rinden en el camino, porque es intentar darle una mano y que del otro lado te muerdan constantemente”, contó en diálogo exclusivo con TodoJujuy.

Marcó que hace tiempo “la fuimos a rescatar porque ese tipo la tenía secuestrada en Orán. Ella estaba embarazada y no sabía, nunca había ido a una obstetra, tenía infecciones. Mi papá fue y la rescató. Él va a Orán, la busca, se la lleva a Jujuy de nuevo y vivieron ahí juntos”.

“La verdad que es difícil, es una persona difícil, problemática”, pero dijo que “nunca no vamos a querer ayudarla, porque al fin y al cabo somos familiares. Pero ella no se deja ayudar”, y señaló que tuvo que aclarar la situación en sus redes, “para que la gente sepa que ella no estaba perdida, que estaba bien, que se fue por sus medios”.

“Vamos a seguir, no sé cuál será el destino de ella, pero nosotros queremos que esos chicos tengan una buena vida. Que no estén en la calle, que no pasen hambre. Tienen familia, su familia no está en la calle, somos todo gente trabajadora. Entonces, no hay por qué”, cerró.

Quiénes son las personas buscadas

Según la información oficial difundida, se trata de Romina Nahir Nasif de 27 años. Mide aproximadamente 1,68 metros, es de contextura robusta, tez blanca, cabello largo castaño claro y ojos marrones claros. Posee un tatuaje en la pierna derecha y utiliza anteojos.

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Además se busca a Ámbar Victoria Nasif de 4 años, quien mide cerca de 70 centímetros, es de contextura delgada, tez blanca, cabello largo ondulado castaño claro y ojos verdes; y a Mario Alejandro Nasif de un mes, que es de contextura robusta, tez blanca y cabello corto negro.

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