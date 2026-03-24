A 50 años del golpe de Estado, los 145 desaparecidos de Jujuy: la lista completa

1. ABREGU, Guillermo Augusto.
2. ACOSTA, Pio Abromio.
3. ALARCON, Jenaro.
4. ALCOBA, Esteban.
5. ALONSO, María Del Carmen,
6. ALVAREZ, Santos Jesús.
7. ÁLVAREZ de SCURTA, Dominga.
8. ÁLVAREZ GARCÍA, Julio Rolando.
9. ALZAGA, Guillermo Armando.
10. ARABEL, Oscar Gerardo.
11. ARABEL, Raúl Alberto.
12. ARAGÓN, Reinaldo.
13. ARAMAYO VALLEJOS, Juan de Dios.
14. AREDES, Luís Ramón.
15. ARROYO, Juan Carlos.
16. ÁVILA, Benjamin Gabriel.
17. ÁVILA, Juan José.
18. ÁVILA, Susana Cristina.
19. BACA, Juan Ángel.
20. BAEZ, Mario Alberto.
21. BARCAT, Julio Elías.
22. BAZAN, Avelino.
23. BERNARD, Pablo José.
24. BLESA, Sonia Alicia.
25. BURGOS, Daniel Leonardo.
26. BURGOS, Luís.
27. BUSTOS de CORONEL, María Cristina.
28. CABRERA, José Manuel.
29. CACERES, Telesforo Gerónimo.
30. CANSECO, Rubén Edgardo.
31. CARABAJAL, Juan Carlos.
32. CARRAZANA, Rubén Horacio.
33. CHALABE, Pablo Jacobo.
34. CHOQUE CABRERA, Fausto.
35. CISNEROS, Mariana Haydee.
36. COLQUI, Alfredo Isidro.
37. CONCHA, Miguel Elías.
38. CÓRDOBA, German Tomas.
39. CÓRDOBA, Leandro Rodolfo.
40. CORINALDESI de STAMPONI, Mafalda.
41. CORONEL, José Carlos.
42. CORONEL, Roberto Joaquín.
43. CORTEZ, Miguel Arcángel
44. COSENTINI, Vicente Juan.
45. CRUZ, Pedro Indelecio.
46. CRUZ, Rene Humberto.
47. CRUZ, Salvador.
48. DÍAZ, Carlos Alberto.
49. DÍAZ, Guillermo Genaro.
50. DÍAZ, Mario.
51. ESPEJO, Anamaria.
52. ESPINOZA, Juan Carlos.
53. FARFÁN, Víctor Orlando.
54. FIDALGO, Alcira Graciela.
55. FLORES, Mario Ivar.
56. GALEAN, Crescente.
57. GALEAN, Paulino Prudencio.
58. GARCIA, Luís Jesús.
59. GARNICA, Domingo Horacio.
60. GARNICA, Miguel Ángel.
61. GARRIDO de JUÁREZ, Eva Delicia.
62. GARRIDO, Saturnino Justo.
63. GARZON, Carlos.
64. GIRIBALDI, Osvaldo José Gregorio.
65. GÓMEZ, Neldo Aníbal.
66. GOMEZ; Rolando.
67. GOMEZ, Telesfora Lidia.
68. GONZÁLES de la VEGA, Oscar.
69. GRAZIANI, Gabriel.
70. HERRERA, Máximo Fernando.
71. JARMA, Juan Gerardo.
72. LARA TORRES, Jaime Rafael.
73. LETTIER, Carlos Hugo.
74. LOKER, Cesar Hugo.
75. LUNA, Hugo Julián.
76. LUQUE de USINGER, María Amaru.
77. MAMANI, Rosa Santos.
78. MOLINA, Rubén.
79. NARVÁEZ HERRERA, Hugo Antonio.
80. NAVARRO, Leopoldo Reynaldo.
81. NICOLAY, Francisco Antonio.
82. OGLIETTI, Roberto Luis.
83. ORELLANA, Carlos Mariano.
84. ORTEGA, Luís Roberto.
85. OVIEDO MORALES, Eduardo.
86. PARRILE de SALINAS, Silvana.
87. PASTORI, Juan Carlos
88. PATRIGNANI, Carlos Ernesto.
89. PEREYRA CARRILLO, Ezequiel Matías.
90. PÉREZ LOZA, Walter Teofilo.
91. PEREZ, Marco Antonio
92. PESSINA de ÁVILA, Cecilia Alicia.
93. PIZARRO, Mario.
94. POLANCO VALLEJOS, Roberto Alejandro.
95. PONCE, Gregorio Darío.
96. PUCA, Nicolás.
97. RANZONI, María Alicia del Valle.
98. RAZNOSZCZYC KIWELEWICY, Julio Mario.
99. REALES, Domingo Faustino
100. RÍOS, Roberto
101. RÍOS, Rosalino
102. RIVERO, Román Patricio.
103. ROBLES, Juan Ángel.
104. ROJAS CABALLERO, Máximo.
105. ROJAS, Ernesto David.
106. ROJO, Alfredo Rolando.
107. ROMERO, Laura Gladys.
108. RUSSO, Rene.
109. RUTILA ARTES, Graciela.
110, SAFAROV, Víctor Hugo.
111. SALINAS, Ricardo Luís.
112. SANCHEZ, Agustín.
113. SANTIESTEBAN, Narciso.
114. SAPAG, Simón Ángel.
115. SARRICA, Teresa.
116. SEGURA, Víctor Jesús.
117. SORIA, Cesar Roberto
118. STAMPONI CORINALDESI, Luís Faustino.
119. SUFFI, Raúl José.
120. TAPIA, Ricardo.
121. TELL, Máximo Alberto.
122. TILCA BARREIX, Armando,
123. TOCONAS, Elías Juan.
124. TORRES CABRERA, Juana Francisca.
125. TORRES CABRERA, Pedro Eduardo.
126. TORRES GIRBAU, Dante Robinson.
127. TOSI, Aníbal Dante.
128. TURK, Jorge Ernesto.
129. URDAMPILLETA, Silvia Inés Joaquina.
130. USINGER, Rodolfo Pedro.
131. VALENCIA, José Humberto.
132. VARGAS OROZCO, Johnny.
133. VARGAS, Cresencio.
134. VILCA VERA, Américo Macrobio.
135. VILCA, Juan Andrés.
136. VILLADA, Carlos Eulogio.
137. VILTE de LOKER, Carmen Rosa.
138. VILTE, Marina Leticia.
139. VIVAS, Manuel Ismael.
140. VUISTAZ, Luis Alberto.
141. WEISS de TELLO, Margarita Azize.
142. WEISZ, Jorge Osvaldo.
143. YAÑEZ, Rubén.
144. YUNG, Ricardo Alberto.
145. ZAMPARINI, Arnaldo.
