Nuevo aumento de combustibles en Jujuy: estos son los valores actualizados

Tras el último ajuste, los valores vigentes en las estaciones de servicio de la provincia quedaron establecidos de la siguiente manera:
Nafta Súper: $2115
Infinia: $2283
Diesel 500: $2273
Infinia Diesel: $2453
El incremento se aplicó durante la madrugada, una modalidad que ya es habitual en el sector y que suele realizarse sin previo aviso.
Subas consecutivas en marzo
El nuevo aumento se suma al registrado días atrás, cuando los combustibles ya habían sufrido una actualización significativa. En ese momento, los precios habían pasado a:
Nafta Súper: de $2.058 a $2.091 (+$33)
Nafta Premium: de $2.207 a $2.234 (+$27)
Diésel 500: de $2.203 a $2.234 (+$31)
Diésel Premium: de $2.375 a $2.417 (+$42)
Comparando ambos incrementos, se observa una continuidad en la política de ajustes escalonados que impacta de forma directa en el bolsillo de los consumidores.
Menor consumo y cambio de hábitos
El impacto de los aumentos no tardó en reflejarse en el comportamiento de los usuarios. En las estaciones de servicio se registra una caída en la demanda y una marcada disminución en las cargas completas.
Muchos conductores optan por cargar montos mínimos o directamente restringir el uso del vehículo. “No queda otra, hay que seguir trabajando y cumpliendo con las obligaciones”, expresaron automovilistas consultados.
En paralelo, se consolida una tendencia hacia el uso de combustibles más económicos, principalmente nafta súper, dejando de lado opciones premium.
Alternativas para reducir gastos
Frente a este escenario, también crece el uso de motocicletas como alternativa más accesible para la movilidad diaria. Asimismo, se incrementa el uso de medios de pago en cuotas mediante tarjetas de crédito o billeteras virtuales para afrontar el gasto en combustible.
Desde el sector advierten que la incertidumbre continuará mientras se mantenga la dinámica de aumentos periódicos, lo que afecta tanto a trabajadores como a consumidores en toda la provincia.