martes 24 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de marzo de 2026 - 13:33
Jujuy.

Nuevo aumento en los combustibles: la nafta súper subió 33 pesos este martes en Jujuy

Un nuevo aumento en el precio de los combustibles se registró este martes y ronda los 33 pesos. Es el sexto aumento en lo que va de marzo.

Por  Judith Girón
Nuevo aumento en la nafta súper: subió 33 pesos este martes en Jujuy

Nuevo aumento en la nafta súper: subió 33 pesos este martes en Jujuy

Lee además
Nuevo aumento de nafta y gasoil en Jujuy: cómo quedaron los precios video
Economía.

Nuevo aumento de nafta y gasoil en Jujuy: cómo quedaron los precios
Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Jujuy.
24M.

Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia: comenzó la marcha en Jujuy

El impacto no tardó en reflejarse en el comportamiento de los usuarios. Muchos conductores señalaron que ya no cargan el tanque completo y optan por cargas mínimas o directamente reducen el uso del vehículo. “No queda otra, hay que seguir trabajando y cumpliendo con las obligaciones”, expresaron algunos automovilistas al llegar a las estaciones de servicio.

WhatsApp Image 2026-03-24 at 12.36.59
Nuevo aumento en la nafta súper: subió 33 pesos este martes en Jujuy

Nuevo aumento en la nafta súper: subió 33 pesos este martes en Jujuy

Precios actualizados de los combustibles en Jujuy:

  • Nafta Súper: de $2.058 a $2.091 (+$33)
  • Nafta Premium: de $2.207 a $2.234 (+$27)
  • Diésel 500: de $2.203 a $2.234 (+$31)
  • Diésel Premium: de $2.375 a $2.417 (+$42)

Nuevo aumento en la nafta: menos consumo y cambios de hábitos

El aumento sostenido de los combustibles está generando cambios en los hábitos de consumo. Se observa una menor demanda en los surtidores y una fuerte caída en las cargas completas. La mayoría de los usuarios opta por la nafta súper y deja de lado opciones más costosas como la premium o el diésel de mayor calidad.

Además, crece el uso de motocicletas como alternativa más económica para reducir gastos diarios. Otra tendencia que se observa con más frecuencia en los usuarios es el pago en cuotas a través de tarjetas o billeteras virtuales.

WhatsApp Image 2026-03-24 at 12.36.59 (1)

Desde las estaciones de servicio indicaron que los aumentos suelen aplicarse durante la madrugada y sin previo aviso, lo que genera incertidumbre tanto en trabajadores como en consumidores.

Embed - Nuevo aumento en los combustibles: la nafta súper subió 33 pesos este martes en Jujuy

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Nuevo aumento de nafta y gasoil en Jujuy: cómo quedaron los precios

Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia: comenzó la marcha en Jujuy

Punta Corral: qué tener en cuenta antes de subir y por qué la salud es clave

A 50 años del golpe de Estado, los 145 desaparecidos de Jujuy: la lista completa

Día de la Memoria: marcha de los Pañuelos Blancos en Guerrero

Lo que se lee ahora
dia de la memoria por la verdad y justicia: actividades en jujuy a 50 anos del golpe de estado
Dictadura.

Día de la Memoria por la Verdad y Justicia: actividades en Jujuy a 50 años del golpe de Estado

Por  Federico Franco

Las más leídas

Talleres dePerico sumó a un campeón en el fútbol argentino como refuerzo
Cara nueva.

Talleres de Perico sumó a un campeón en el fútbol argentino como refuerzo

Entró armado a una pizzería de avenida Almirante Brown y escapó con la recaudación video
Policiales.

"Fue una situación desesperante": así vivió el dueño el robo en San Pedrito

Frontera La Quiaca - Bolivia 
Comercio.

El peso boliviano cae y los argentinos cruzan a comprar: así se vive la frontera

Los tipos de Cáncer más frecuentes en el NOA video
Salud.

Jujuy: por qué se detectan más casos de cáncer y qué recomiendan los especialistas

Una vecina de San Pedrito relató cómo fue el asalto a la pizzería y advirtió por la inseguridad en la zona video
Policial.

"Primero miró mi local": el relato de una vecina sobre el robo en una pizzería de San Pedrito

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel