Nuevo aumento en la nafta súper: subió 33 pesos este martes en Jujuy

Desde este martes, las estaciones de servicio marcan un nuevo aumento en los precios de combustibles que superan los 30 pesos por litro, esta medida representa el sexto incremento en lo que va del mes de marzo.

El impacto no tardó en reflejarse en el comportamiento de los usuarios. Muchos conductores señalaron que ya no cargan el tanque completo y optan por cargas mínimas o directamente reducen el uso del vehículo. “No queda otra, hay que seguir trabajando y cumpliendo con las obligaciones”, expresaron algunos automovilistas al llegar a las estaciones de servicio.

WhatsApp Image 2026-03-24 at 12.36.59 Nuevo aumento en la nafta súper: subió 33 pesos este martes en Jujuy Precios actualizados de los combustibles en Jujuy: Nafta Súper: de $2.058 a $2.091 (+$33)

de $2.058 a $2.091 (+$33) Nafta Premium: de $2.207 a $2.234 (+$27)

de $2.207 a $2.234 (+$27) Diésel 500: de $2.203 a $2.234 (+$31)

de $2.203 a $2.234 (+$31) Diésel Premium: de $2.375 a $2.417 (+$42) Nuevo aumento en la nafta: menos consumo y cambios de hábitos El aumento sostenido de los combustibles está generando cambios en los hábitos de consumo. Se observa una menor demanda en los surtidores y una fuerte caída en las cargas completas. La mayoría de los usuarios opta por la nafta súper y deja de lado opciones más costosas como la premium o el diésel de mayor calidad.

Además, crece el uso de motocicletas como alternativa más económica para reducir gastos diarios. Otra tendencia que se observa con más frecuencia en los usuarios es el pago en cuotas a través de tarjetas o billeteras virtuales.

WhatsApp Image 2026-03-24 at 12.36.59 (1) Desde las estaciones de servicio indicaron que los aumentos suelen aplicarse durante la madrugada y sin previo aviso, lo que genera incertidumbre tanto en trabajadores como en consumidores. Embed - Nuevo aumento en los combustibles: la nafta súper subió 33 pesos este martes en Jujuy

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