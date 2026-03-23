Nuevo aumento de nafta y gasoil en Jujuy: cómo quedaron los precios
Los combustibles volvieron a aumentar en Jujuy y en pocos días la nafta súper pasó a costar $2058, consolidando una nueva suba en los surtidores de la provincia. El ajuste más reciente se aplicó el viernes, apenas después del incremento que ya había llevado el litro por encima de los $2000.
Con este nuevo movimiento, los valores que se observan ahora son los siguientes:
Nafta súper: $2058
Infinia: $2207
Infinia Diesel: $2375
Diésel 500: $2203
El dato toma más dimensión si se lo compara con los precios de hace apenas unos días. Según TodoJujuy, tras el aumento anterior la nafta súper había quedado en $2003, luego de subir desde los $1905 que costaba al inicio de marzo. Es decir, en un lapso muy corto volvió a escalar y ya se ubica en $2058.
Precios con el incremento del día viernes 20 de marzo de 2026
Nafta súper: $2.003
Infinia: $2.126
Diésel: $2.132
Infinia Diésel: $2.292
En pocos días, otra vez más cara
El nuevo ajuste se suma a una seguidilla de aumentos que ya se venía registrando en marzo. El 10 de marzo, la súper costaba $1905 y, pocos días después- el viernes 20 de marzo- había superado los $2000. Ahora volvió a subir y se alejó todavía más de ese umbral.
La actualización no impactó solo en la nafta común. También se movieron los precios de las variantes premium y del gasoil, en una tendencia que sigue golpeando el bolsillo de quienes usan el vehículo todos los días, ya sea para trabajar, trasladarse o viajar dentro de la provincia.
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Por qué volvieron a aumentar los combustibles
Entre los factores que explican estos aumentos aparece, por un lado, la presión del contexto internacional sobre el precio del petróleo. En las últimas semanas, distintos reportes económicos marcaron que la guerra y la tensión global volvieron a empujar al alza el valor del crudo, algo que termina impactando en los surtidores.
A eso se suman variables locales que ya venían influyendo sobre el precio de los combustibles en la Argentina, como la actualización de costos del sector y los movimientos del mercado interno. En ese escenario, marzo volvió a mostrar que los ajustes siguen llegando en cadena y con muy pocos días de diferencia entre uno y otro.