lunes 23 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de marzo de 2026 - 10:03
Economía.

Nuevo aumento de nafta y gasoil en Jujuy: cómo quedaron los precios

Los combustibles volvieron a subir en Jujuy y la nafta súper ya trepó a $2058, tras un nuevo ajuste aplicado el último viernes.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Nuevo aumento de nafta y gasoil en Jujuy: cómo quedaron los precios

Nuevo aumento de nafta y gasoil en Jujuy: cómo quedaron los precios

Los combustibles volvieron a aumentar en Jujuy y en pocos días la nafta súper pasó a costar $2058, consolidando una nueva suba en los surtidores de la provincia. El ajuste más reciente se aplicó el viernes, apenas después del incremento que ya había llevado el litro por encima de los $2000.

Lee además
Volvieron a aumentar los combustibles en la provincia: los nuevos valores video
Precios.

La nafta súper en Jujuy superó los $2.000: los nuevos valores
Cubo Rubik: un joven argentino hizo una nueva marca
Deportes.

Jujuy tendrá su primer torneo de cubo Rubik en Tilcara

Con este nuevo movimiento, los valores que se observan ahora son los siguientes:

  • Nafta súper: $2058
  • Infinia: $2207
  • Infinia Diesel: $2375
  • Diésel 500: $2203

El dato toma más dimensión si se lo compara con los precios de hace apenas unos días. Según TodoJujuy, tras el aumento anterior la nafta súper había quedado en $2003, luego de subir desde los $1905 que costaba al inicio de marzo. Es decir, en un lapso muy corto volvió a escalar y ya se ubica en $2058.

Precios con el incremento del día viernes 20 de marzo de 2026

  • Nafta súper: $2.003
  • Infinia: $2.126
  • Diésel: $2.132
  • Infinia Diésel: $2.292
Estacion de servicio - nafta - combustibles (6)
En menos de dos semanas, los surtidores jujeños registraron aumentos consecutivos y todos los productos volvieron a encarecerse.

En menos de dos semanas, los surtidores jujeños registraron aumentos consecutivos y todos los productos volvieron a encarecerse.

En pocos días, otra vez más cara

El nuevo ajuste se suma a una seguidilla de aumentos que ya se venía registrando en marzo. El 10 de marzo, la súper costaba $1905 y, pocos días después- el viernes 20 de marzo- había superado los $2000. Ahora volvió a subir y se alejó todavía más de ese umbral.

La actualización no impactó solo en la nafta común. También se movieron los precios de las variantes premium y del gasoil, en una tendencia que sigue golpeando el bolsillo de quienes usan el vehículo todos los días, ya sea para trabajar, trasladarse o viajar dentro de la provincia.

Embed - Combustible

Por qué volvieron a aumentar los combustibles

Entre los factores que explican estos aumentos aparece, por un lado, la presión del contexto internacional sobre el precio del petróleo. En las últimas semanas, distintos reportes económicos marcaron que la guerra y la tensión global volvieron a empujar al alza el valor del crudo, algo que termina impactando en los surtidores.

A eso se suman variables locales que ya venían influyendo sobre el precio de los combustibles en la Argentina, como la actualización de costos del sector y los movimientos del mercado interno. En ese escenario, marzo volvió a mostrar que los ajustes siguen llegando en cadena y con muy pocos días de diferencia entre uno y otro.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La nafta súper en Jujuy superó los $2.000: los nuevos valores

Jujuy tendrá su primer torneo de cubo Rubik en Tilcara

Tini presenta FUTTTURA en Salta: dónde comprar las entradas en Jujuy

Confirmaron el primer caso de chikungunya en Alto Comedero y renuevan los operativos de descacharrado

El Tren Solar suma una nueva parada en Maimará: inauguraron el apeadero El Bayeh

Lo que se lee ahora
CINDAC: buscan intensamente a una mujer y dos menores desaparecidos video
Jujuy.

Cindac: Buscan a jujeña y sus dos hijos desaparecidos hace cinco días: "pedimos datos a provincias aledañas"

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Un motociclista atropelló y mató a un peatón en Palpalá: intentó escapar y terminó golpeado
Policial.

Un motociclista atropelló y mató a un peatón en Palpalá: intentó escapar y terminó golpeado

Punta Corral: cuáles son los caminos y las exigencias de cada uno video
Jujuy.

Punta Corral: cuáles son los caminos y las exigencias de cada uno

CINDAC: buscan intensamente a una mujer y dos menores desaparecidos video
Jujuy.

Cindac: Buscan a jujeña y sus dos hijos desaparecidos hace cinco días: "pedimos datos a provincias aledañas"

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy.
Estudios.

Abren las inscripciones a la Academia de Oficios de Jujuy: cómo anotarse a los cursos gratuitos

Rezo todos los días por él: el duro testimonio de una madre jujeña sobre su hijo en medio de la guerra video
Mundo.

"Rezo todos los días por él": el duro testimonio de una madre jujeña sobre su hijo en medio de la guerra

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel