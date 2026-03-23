Nuevo aumento de nafta y gasoil en Jujuy: cómo quedaron los precios

Los combustibles volvieron a aumentar en Jujuy y en pocos días la nafta súper pasó a costar $2058 , consolidando una nueva suba en los surtidores de la provincia. El ajuste más reciente se aplicó el viernes , apenas después del incremento que ya había llevado el litro por encima de los $2000.

El dato toma más dimensión si se lo compara con los precios de hace apenas unos días. Según TodoJujuy, tras el aumento anterior la nafta súper había quedado en $2003 , luego de subir desde los $1905 que costaba al inicio de marzo. Es decir, en un lapso muy corto volvió a escalar y ya se ubica en $2058 .

El nuevo ajuste se suma a una seguidilla de aumentos que ya se venía registrando en marzo. El 10 de marzo, la súper costaba $1905 y, pocos días después- el viernes 20 de marzo- había superado los $2000 . Ahora volvió a subir y se alejó todavía más de ese umbral.

La actualización no impactó solo en la nafta común. También se movieron los precios de las variantes premium y del gasoil, en una tendencia que sigue golpeando el bolsillo de quienes usan el vehículo todos los días, ya sea para trabajar, trasladarse o viajar dentro de la provincia.

Embed - Combustible

Por qué volvieron a aumentar los combustibles

Entre los factores que explican estos aumentos aparece, por un lado, la presión del contexto internacional sobre el precio del petróleo. En las últimas semanas, distintos reportes económicos marcaron que la guerra y la tensión global volvieron a empujar al alza el valor del crudo, algo que termina impactando en los surtidores.

A eso se suman variables locales que ya venían influyendo sobre el precio de los combustibles en la Argentina, como la actualización de costos del sector y los movimientos del mercado interno. En ese escenario, marzo volvió a mostrar que los ajustes siguen llegando en cadena y con muy pocos días de diferencia entre uno y otro.