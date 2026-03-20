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20 de marzo de 2026 - 09:25
Precios.

La nafta súper en Jujuy superó los $2.000: los nuevos valores

Este viernes se registró un nuevo aumento en los combustibles en la provincia. El último registrado fue el pasado 10 de marzo en todas las estaciones.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Volvieron a aumentar los combustibles en la provincia: los nuevos valores

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Nuevos precios en surtidores

Tras la última actualización, los valores de referencia en Jujuy quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Nafta súper: $2.003

  • Infinia: $2.126

  • Diésel: $2.132

  • Infinia Diésel: $2.292

El dato más destacado es que la nafta súper continúa por encima de la barrera de los $2.000, marcando un nuevo récord en la provincia.

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Comparación con los valores de principios de marzo

El incremento cobra mayor dimensión al compararlo con los precios vigentes al 10 de marzo, cuando los combustibles ya habían sufrido un ajuste cercano al 5%.

En ese momento, los valores eran:

  • Nafta súper: $1.905

  • Infinia: $1.994

  • Diésel 500: $2.038

  • Infinia Diésel: $2.194

De esta manera, la nafta súper pasó de $1.905 a $2.003, lo que implica una suba de $98 en pocos días.

Un mes marcado por aumentos consecutivos

Cabe recordar que el 10 de marzo ya se había registrado un incremento que se sumó a otro aplicado apenas seis días antes, lo que evidenció una aceleración en los precios durante el inicio del mes.

En ese entonces, las subas respondían a una actualización cercana al 5% en promedio, con variaciones según el tipo de combustible: el gasoil tendía a incrementarse en mayor proporción, mientras que las naftas lo hacían de forma más moderada.

Impacto acumulado

Si se toma como referencia el valor de comienzos de marzo, la nafta súper pasó de $1.815 a los actuales $2.003, lo que representa un aumento acumulado de $188 en menos de tres semanas.

Este escenario refleja un impacto directo en el bolsillo de los consumidores y en los costos generales de transporte, con posibles repercusiones en otros precios de la economía.

Preocupación por la continuidad de las subas

El sostenido incremento en los combustibles genera inquietud entre los usuarios, que advierten la frecuencia de los ajustes y la falta de estabilidad en los precios.

En un contexto económico complejo, cada nueva actualización en los surtidores repercute de manera directa en la vida cotidiana, tanto en el uso particular de vehículos como en la cadena de distribución de bienes y servicios.

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