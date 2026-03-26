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26 de marzo de 2026 - 11:28
Política.

Ezequiel Atauche destacó el rol del Congreso en la transformación de la Argentina

El senador Ezequiel Atauche participó de un encuentro empresarial y habló sobre Parlamento, reformas y desarrollo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Ezequiel Atauche: “El Congreso es clave en la transformación que vive la Argentina” &nbsp;

Ezequiel Atauche: “El Congreso es clave en la transformación que vive la Argentina”

 

El senador nacional por Jujuy, Ezequiel Atauche, fue el único orador del encuentro “El Congreso en transformación”

El senador nacional por Jujuy, Ezequiel Atauche, fue el único orador del encuentro “El Congreso en transformación”

El senador nacional por Jujuy Ezequiel Atauche fue el único orador del encuentro “El Congreso en transformación”, donde analizó el escenario político y económico actual a partir de la composición parlamentaria y expuso los principales ejes de la agenda legislativa impulsada por el Gobierno nacional de Javier Milei. La actividad fue organizada por AmCham Argentina, la British Chamber of Commerce in Argentina y la Cámara de Comercio Argentino-Canadiense.

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Durante su intervención, Atauche hizo un repaso de la situación económica del país y del rumbo que, a su criterio, tomó la Argentina en los últimos meses. “Hace menos de dos años, Argentina atravesaba una de las crisis más profundas de su historia. La economía sufría las consecuencias de décadas de intervencionismo estatal y proteccionismo excesivo”, afirmó.

“Hace menos de dos años, Argentina atravesaba una de las crisis más profundas de su historia" “Hace menos de dos años, Argentina atravesaba una de las crisis más profundas de su historia"

En ese marco, también destacó lo que definió como un proceso de estabilización. “Hoy, gracias a un profundo proceso de estabilización, hemos reducido la inflación al 32 % anual (24 % a nivel mayorista). Cerca de 15 millones de personas han salido de la pobreza, lo que representa una reducción de 27 puntos porcentuales”, sostuvo.

Atauche también se refirió al rol del Congreso en el actual contexto político y valoró el trabajo parlamentario del oficialismo. “Desde el inicio de la gestión trabajamos muchísimo, siendo sólo seis senadores oficialistas. Buscamos el diálogo y el consenso acompañado del presidente Milei y figuras del Poder Ejecutivo, lo que permitió que se aprobaran leyes históricas que abrieron la economía y eliminaron barreras obsoletas”, expresó.

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El senador nacional por Jujuy, Ezequiel Atauche, fue el único orador del encuentro “El Congreso en transformación”

El senador nacional por Jujuy, Ezequiel Atauche, fue el único orador del encuentro “El Congreso en transformación”

Las leyes que destacó Ezequiel Atauche

Durante su exposición, el legislador enumeró una serie de iniciativas que consideró centrales dentro del proceso impulsado por el oficialismo. Entre ellas mencionó la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, el Paquete Fiscal, la Boleta Única de Papel, el Presupuesto 2026, la ley de Inocencia Fiscal y la de Modernización Laboral.

Sobre ese punto, remarcó: “Estas leyes permitieron eliminar más de 14.500 regulaciones obsoletas, derogar la Ley de Alquileres (con una baja real del 30 % en los precios) y liberalizar las importaciones, entre otros beneficios. El Parlamento ha sido un aliado fundamental en esta transformación”.

En materia internacional, Atauche señaló que la Argentina atraviesa un escenario favorable para las inversiones y el comercio exterior. “El horizonte es altamente favorable. Nuestro país ha firmado dos acuerdos estratégicos: el Mercosur-Unión Europea y el pacto con Estados Unidos tras 21 años de estancamiento. Este último constituye un hito histórico en las relaciones bilaterales”, indicó.

Y agregó: “Después de más de dos décadas sin avances significativos, el acuerdo bilateral integral reactiva y profundiza el vínculo comercial y de inversión entre ambos países”. Y agregó: “Después de más de dos décadas sin avances significativos, el acuerdo bilateral integral reactiva y profundiza el vínculo comercial y de inversión entre ambos países”.

En otro tramo de su presentación, el senador hizo referencia a la situación de Jujuy. Allí planteó que la provincia “atraviesa un proceso de desgaste después de un tercer mandato de la misma gestión” y consideró que “tiene todo el potencial para crecer”.

Atauche sostuvo además que Jujuy “necesita un cambio” y planteó la necesidad de que lleguen inversiones para desarrollar sectores como el turismo y la minería. En ese sentido, invitó a los presentes a “pensar en Jujuy para futuras inversiones”.

Finalmente, dejó una definición política sobre el escenario provincial: “Estoy convencido que ese cambio, que se ha reflejado en las últimas elecciones, tiene el color de La Libertad Avanza”.

El cierre de su exposición estuvo centrado en una mirada de proyección sobre el país. “Argentina ha cambiado de rumbo. Con estabilidad macroeconómica, leyes modernas y una alianza estratégica entre sector público y privado, el país vuelve a ser un destino atractivo para la inversión responsable”, concluyó.

“Argentina ha cambiado de rumbo" “Argentina ha cambiado de rumbo"

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