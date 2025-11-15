sábado 15 de noviembre de 2025

15 de noviembre de 2025 - 10:31
Los 3 hábitos que dificultan la tarea de encontrar un amor: qué dicen los expertos

Encontrar una conexión afectiva profunda se convierte en un desafío para muchas personas ya sea por patrones mentales y emocionales inconscientes. Qué dicen los expertos.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Los 3 hábitos que dificultan la tarea de encontrar un amor.&nbsp;

Los 3 hábitos que dificultan la tarea de encontrar un amor. 

El psicólogo Mark Travers desglosó cuáles son los tres hábitos que impiden encontrar un amor y habló sobre la construcción de relaciones sólidas y saludables ya que muchas personas repiten hábitos aprendidos como mecanismos de autoprotección.

Las 5 plantas aromáticas que perfuman tu casa y ahuyentan insectos. 
Las 5 plantas aromáticas que perfuman tu casa y ahuyentan insectos
Dolores Fonzi le da luz a un caso que estremeció al país. video
La película argentina nominada al Oscar llega al streaming: ¿Cuál es y qué fecha se lanzará?

Los hábitos que impiden encontrar un amor según los expertos

Según el análisis del psicólogo Mark Travers para Forbes hay diversos comportamientos y patrones mentales inconscientes que pueden dificultar la vida amorosa, alejando la intimidad y la cercanía buscadas.

El especialista comentó que algunos de estos hábitos no son inconscientes por completo, sino que las personas los utilizan como herramientas de autoprotección ante decepciones amorosas. Sin embargo, estas conductas le impiden a la otra parte abrirse emocionalmente.

Travers indicó en una entrevista para Forbes que hay tres hábitos principales que limitan el hallar una pareja y crear vínculos profundos y duradero.

1) No permitir que otros amen: este es uno de los mecanismos que el psicólogo calificó como herramienta de autoprotección. Ocurre cuando la persona tiene dificultad para aceptar la cercanía emocional de otros.

Travers destacó que “no es que no quieras amor o que no estés preparado para él. Inconscientemente, puede que hayas desarrollado hábitos que te protegen, pero que también te mantienen estancado”. Usualmente estos hábitos se adoptan cuando la persona tuvo experiencias dolorosas y decepciones en relaciones previas.

A esta conducta se la llama apego evitativo. Según investigaciones estas personas tienen una menor intimidad con sus parejas y ese distanciamiento dificulta la conexión entre ambos.

2) Apresurar el amor: la inmediatez y velocidad de la cultura de citas actual obstaculiza el desarrollo orgánico de los vínculos. El énfasis en la “química instantánea” lleva a exigir certezas prematuras, confundiendo la intensidad inicial con la verdadera intimidad.

Un estudio publicado en Developmental Psychology mostró que, si bien las primeras fases son emocionalmente intensas, las relaciones que maduran se caracterizan por el afecto y el apoyo sostenido a lo largo del tiempo.

Esto sugiere que la intimidad genuina surge a partir de la constancia, por lo que apresurar el amor puede obstaculizar el crecimiento equilibrado y saludable de una relación.

3) Esperar a Sentirse “Totalmente Preparado” para la Apertura Emocional: Travers detalló que otra conducta frecuente consiste en retrasar la apertura emocional hasta alcanzar una sensación total de “preparación”.

El especialista aclaró que, aunque puede parecer una actitud prudente, esto suele operar como un patrón de autoprotección que limita el vínculo. Para mantener una relación estable y duradera es importante la apertura emocional, lo que permite a la pareja cumplir un rol de soporte afectivo.

Los efectos negativos del desamor

Según los especialistas en psicología tras una ruptura, se vive un proceso de duelo que forma parte de la vivencia terapéutica de curación emocional en la superación de una herida.

Los efectos negativos del desamor incluyen síntomas psicológicos como tristeza, ansiedad, baja autoestima y depresión, y síntomas físicos como dolor en el pecho, problemas digestivos, fatiga, trastornos del sueño y debilitamiento del sistema inmunológico.

También puede causar problemas cardiovasculares como el síndrome del "corazón roto" debido a la liberación de hormonas del estrés como el cortisol.

Además, los niveles de hormonas placenteras como la dopamina y la serotonina pueden disminuir drásticamente.

