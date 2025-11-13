¿Cuándo estrena la película de Johnny Depp promocionada por el actor en Argentina?

Johnny Depp aterrizó en Argentina para presentar su nuevo trabajo detrás de cámara, Modigliani, tres días en Montparnasse , una película que narra los momentos finales del célebre pintor y escultor italiano Amedeo Modigliani , una figura clave del arte moderno.

El protagonista de Piratas del Caribe asitió este martes 11 de noviembre a la premiere exclusiva del largometraje, que se realizó en el Cinemark Palermo , ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El film, que debutó a nivel mundial en septiembre de 2024 durante la 72ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián , desembarcará en todas las salas argentinas este jueves 13 de noviembre .

El actor llegó la país para participar en la avant première del filme.

Es la segunda incursión de Johnny Depp como director , con una trama que entrelaza arte, espíritu bohemio y tormento personal , desarrollada en la París de principios del siglo XX .

La película está ambientada en la ciudad de París de 1916, durante la posguerra.

De qué se trata la película que Johnny Depp viene a presentar a la Argentina

Modigliani, tres días en Montparnasse narra las últimas setenta y dos horas de existencia del pintor italiano Amedeo Modigliani, figura central del ambiente bohemio de París.

Situada en la capital francesa de 1916, en plena posguerra, la cinta —filmada íntegramente en blanco y negro— presenta a “Modi”, como lo apodaban sus allegados, huyendo de la policía mientras enfrenta un profundo conflicto interior y creativo.

El film cuenta con las actuaciones de Riccardo Scamarcio —en el papel principal—, Stephen Graham, Al Pacino y Antonia Desplat.

En un escenario de efervescencia artística, entre cafés, galerías y calles de adoquines, el artista lucha por mantener la esencia de su obra frente a las exigencias comerciales que lo acechan.

A lo largo del relato, el personaje central intenta hallar consuelo y orientación entre las personas que lo rodean: el pintor francés Maurice Utrillo, el bielorruso Chaïm Soutine, la escritora británica Beatrice Hastings y su representante y amigo Léopold Zborowski. Además, deposita sus esperanzas en un coleccionista norteamericano que podría alterar el curso de su vida.

Johnny Depp y Riccardo Scamarcio.

La película presenta un elenco encabezado por Riccardo Scamarcio en el rol protagónico, junto a Stephen Graham, Al Pacino y Antonia Desplat. También integran el reparto Bruno Gouery, Ryan McParland, Luisa Ranieri y otras figuras reconocidas del cine.