sábado 15 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de noviembre de 2025 - 17:05
Streaming.

¿Cuándo estrena la película de Johnny Depp promocionada por el actor en Argentina?

Se trata de “Modigliani, tres días en Montparnasse”. Johnny Depp arribó a la Argentina para formar parte de la avant premiere de la película.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cuándo estrena la película de Johnny Depp.

Cuándo estrena la película de Johnny Depp.

Johnny Depp aterrizó en Argentina para presentar su nuevo trabajo detrás de cámara, Modigliani, tres días en Montparnasse, una película que narra los momentos finales del célebre pintor y escultor italiano Amedeo Modigliani, una figura clave del arte moderno.

Lee además
Matate, amor es la nueva película protagonizada por Jenifer Lawrence y Robert Pattinson.
Streaming.

Cuándo estrena "Matate, amor", la película basada en la novela de la argentina Ariana Harwicz
La drástica reacción de Mauro Icardi luego de la foto de Johnny Depp junto a Wanda Nara.
Farándula.

La llamativa decisión de Mauro Icardi tras la foto de Wanda Nara con Johnny Depp

El protagonista de Piratas del Caribe asitió este martes 11 de noviembre a la premiere exclusiva del largometraje, que se realizó en el Cinemark Palermo, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El actor llegó la país para participar en la avant première del filme.

Cuándo se estrena "Modigliani, tres días en Montparnasse"

El film, que debutó a nivel mundial en septiembre de 2024 durante la 72ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, desembarcará en todas las salas argentinas este jueves 13 de noviembre.

Es la segunda incursión de Johnny Depp como director, con una trama que entrelaza arte, espíritu bohemio y tormento personal, desarrollada en la París de principios del siglo XX.

La película está ambientada en la ciudad de París de 1916, durante la posguerra.

De qué se trata la película que Johnny Depp viene a presentar a la Argentina

Modigliani, tres días en Montparnasse narra las últimas setenta y dos horas de existencia del pintor italiano Amedeo Modigliani, figura central del ambiente bohemio de París.

Situada en la capital francesa de 1916, en plena posguerra, la cinta —filmada íntegramente en blanco y negro— presenta a “Modi”, como lo apodaban sus allegados, huyendo de la policía mientras enfrenta un profundo conflicto interior y creativo.

El film cuenta con las actuaciones de Riccardo Scamarcio —en el papel principal—, Stephen Graham, Al Pacino y Antonia Desplat.

En un escenario de efervescencia artística, entre cafés, galerías y calles de adoquines, el artista lucha por mantener la esencia de su obra frente a las exigencias comerciales que lo acechan.

A lo largo del relato, el personaje central intenta hallar consuelo y orientación entre las personas que lo rodean: el pintor francés Maurice Utrillo, el bielorruso Chaïm Soutine, la escritora británica Beatrice Hastings y su representante y amigo Léopold Zborowski. Además, deposita sus esperanzas en un coleccionista norteamericano que podría alterar el curso de su vida.

Johnny Depp y Riccardo Scamarcio.

La película presenta un elenco encabezado por Riccardo Scamarcio en el rol protagónico, junto a Stephen Graham, Al Pacino y Antonia Desplat. También integran el reparto Bruno Gouery, Ryan McParland, Luisa Ranieri y otras figuras reconocidas del cine.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cuándo estrena "Matate, amor", la película basada en la novela de la argentina Ariana Harwicz

La llamativa decisión de Mauro Icardi tras la foto de Wanda Nara con Johnny Depp

Se viene la serie "V de Vendetta" en HBO: los detalles de la nueva producción de DC Cómics

Así fue el encuentro de Wanda Nara con Johny Depp

Las 5 plantas aromáticas que perfuman tu casa y ahuyentan insectos

Lo que se lee ahora
Los 3 hábitos que dificultan la tarea de encontrar un amor. 
Tendencia

Los 3 hábitos que dificultan la tarea de encontrar un amor: qué dicen los expertos

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Supermercados Comodín﻿
Promo.

Supermercados Comodín lanza "Fin de Año Sobre Ruedas": la gran promo que revoluciona el norte argentino

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9 video
Jujuy.

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9

Vecinos denuncian una presunta estafa millonaria en Jujuy: serían más de 200 damnificados video
Policial.

Vecinos denuncian una presunta estafa millonaria en Jujuy: serían más de 200 damnificados

Entierro de Daniela Mamaní. video
Humahuaca.

El último adiós a Daniela Mamaní: "Que esto no quede en el dolor, que nos haga reflexionar"

Sigue JujuyFlorece
Exposición.

Jujuy Florece: cómo será la agenda de este sábado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel