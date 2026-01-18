Cómo cuidar el agapanto: la planta tendencia del verano. 

Si querés llenar tu jardín de agapanto sin esfuerzo, existen maneras sencillas de lograrlo. Esta planta ornamental, también conocida como lirio africano o tuberosa azul, destaca por sus llamativas flores y su facilidad de cultivo. Te contamos sobre la planta tendencia del verano.

El Agapanthuses una planta de origen africano , también conocido como Agapanto, agapanthus africana, Flor del amor, Lirio africano o Corona del rey. En latín “Agapanthos” hace referencia directa al griego “Agape” que literalmente se traduce en “amor”, y en el "anthos" que se traduce en “flor”. El Agapanto, por lo tanto, significa " la flor del amor ".

El agapanthus es una planta herbácea, perenne y rizomatosa, caracterizada por sus hojas alargadas y su floración en umbelas que varían entre el violeta y el blanco. Para su correcto desarrollo, es fundamental ubicarla en un lugar bien iluminado.

Aunque prefiere la luz solar directa, en climas muy cálidos conviene colocarla en semisombra para evitar daños en sus hojas. El riego debe ser moderado, aumentando la frecuencia en época de floración y reduciéndola durante el invierno.

Además, el sustrato debe contar con un buen drenaje para prevenir el encharcamiento y posibles enfermedades en las raíces. Con estos cuidados, la planta estará lista para multiplicarse y seguir embelleciendo el jardín.

Con hojas largas y arqueadas de aspecto similar al lirio, puede alcanzar alturas de 30 cm a más de 1 metro. Resistente y de bajo mantenimiento, se propaga mediante rizomas y prefiere suelos bien drenados con exposición a la luz solar directa o parcial.

Sin embargo, el agapanto es una planta tóxica. Por lo tanto, si la ingerimos puede provocar vómitos y diarrea. Y, si decidimos cortar sus flores para hacer un ramo, mejor hacerlo con guantes para evitar irritaciones en la piel.

Los principales tips para cuidar el agapanto

El agapanthus es una planta que necesita bastante sol, pero que puede plantarse en semisombra. En cualquiera de estas dos ubicaciones, florecerá sin ningún tipo de problema. Eso sí, es importante que no esté situada en una zona muy ventosa para que no se debiliten los tallos.

image

El agapanthus azul necesita bastante agua, sobre todo durante los primeros meses previos y durante la floración. De esta forma, desde abril deberíamos hacer un riego constante y abundante. Si, además, vivimos en un clima muy cálido, en los meses de verano hay que ser rigurosos con el riego.

Uno de los cuidados del agapanthus que debemos respetar fielmente es cómo debe ser la composición del sustrato en el que plantemos. Dado que es una planta de origen africano y con unas raíces específicas, esta planta no tolera los encharcamientos.

En las zonas con grandes heladas, el agapanthus necesita cuidados extra, ya que el frío es uno de sus grandes enemigos. Por ese motivo, si vivimos en una zona propensa a mucho frío, podemos guardar las plantas en el interior, o cubrir con una manta de jardín la parte de las hojas para que no se dañen.

En general, el agapanthus es una planta muy resistente a las plagas, pero es cierto que debemos tener cuidado con la presencia de babosas y caracoles, ya que pueden estropearlas.

Por último, el trasplante del Agapanto es aconsejable cada 3-4 años para mantener su salud y vigor. Realizá el trasplante en primavera, dividiendo los rizomas y plantándolos en un suelo bien drenado y enriquecido para promover un crecimiento óptimo.