domingo 18 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de enero de 2026 - 17:40
Para tener en cuenta

Cómo cuidar el agapanto: la planta tendencia del verano

El agapanto son las flores más buscadas, resistentes y bonitas del verano. Tiene mucha presencia y se cultiva desde finales de primavera hasta el otoño. Te contamos todos los detalles.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cómo cuidar el agapanto: la planta tendencia del verano.&nbsp;

Cómo cuidar el agapanto: la planta tendencia del verano. 

Si querés llenar tu jardín de agapanto sin esfuerzo, existen maneras sencillas de lograrlo. Esta planta ornamental, también conocida como lirio africano o tuberosa azul, destaca por sus llamativas flores y su facilidad de cultivo. Te contamos sobre la planta tendencia del verano.

Lee además
Cuáles son los riesgos de dejar el cargador enchufado sin el celular. (Foto: AdobeStock) video
Tecnología.

Quemaduras y explosiones de celulares: un especialista explicó cómo prevenir y cómo actuar
Harry Potter ficha al legendario Hans Zimmer para que componga la banda sonora de la serie de HBO.
Streaming.

La serie de Harry Potter contará con un legendario compositor para su banda sonora

image

El agapanto, la planta tendencia del verano

El Agapanthuses una planta de origen africano, también conocido como Agapanto, agapanthus africana, Flor del amor, Lirio africano o Corona del rey. En latín “Agapanthos” hace referencia directa al griego “Agape” que literalmente se traduce en “amor”, y en el "anthos" que se traduce en “flor”. El Agapanto, por lo tanto, significa "la flor del amor".

image

El agapanthus es una planta herbácea, perenne y rizomatosa, caracterizada por sus hojas alargadas y su floración en umbelas que varían entre el violeta y el blanco. Para su correcto desarrollo, es fundamental ubicarla en un lugar bien iluminado.

Aunque prefiere la luz solar directa, en climas muy cálidos conviene colocarla en semisombra para evitar daños en sus hojas. El riego debe ser moderado, aumentando la frecuencia en época de floración y reduciéndola durante el invierno.

Además, el sustrato debe contar con un buen drenaje para prevenir el encharcamiento y posibles enfermedades en las raíces. Con estos cuidados, la planta estará lista para multiplicarse y seguir embelleciendo el jardín.

Con hojas largas y arqueadas de aspecto similar al lirio, puede alcanzar alturas de 30 cm a más de 1 metro. Resistente y de bajo mantenimiento, se propaga mediante rizomas y prefiere suelos bien drenados con exposición a la luz solar directa o parcial.

Sin embargo, el agapanto es una planta tóxica. Por lo tanto, si la ingerimos puede provocar vómitos y diarrea. Y, si decidimos cortar sus flores para hacer un ramo, mejor hacerlo con guantes para evitar irritaciones en la piel.

Los principales tips para cuidar el agapanto

El agapanthus es una planta que necesita bastante sol, pero que puede plantarse en semisombra. En cualquiera de estas dos ubicaciones, florecerá sin ningún tipo de problema. Eso sí, es importante que no esté situada en una zona muy ventosa para que no se debiliten los tallos.

image

El agapanthus azul necesita bastante agua, sobre todo durante los primeros meses previos y durante la floración. De esta forma, desde abril deberíamos hacer un riego constante y abundante. Si, además, vivimos en un clima muy cálido, en los meses de verano hay que ser rigurosos con el riego.

Uno de los cuidados del agapanthus que debemos respetar fielmente es cómo debe ser la composición del sustrato en el que plantemos. Dado que es una planta de origen africano y con unas raíces específicas, esta planta no tolera los encharcamientos.

En las zonas con grandes heladas, el agapanthus necesita cuidados extra, ya que el frío es uno de sus grandes enemigos. Por ese motivo, si vivimos en una zona propensa a mucho frío, podemos guardar las plantas en el interior, o cubrir con una manta de jardín la parte de las hojas para que no se dañen.

En general, el agapanthus es una planta muy resistente a las plagas, pero es cierto que debemos tener cuidado con la presencia de babosas y caracoles, ya que pueden estropearlas.

Por último, el trasplante del Agapanto es aconsejable cada 3-4 años para mantener su salud y vigor. Realizá el trasplante en primavera, dividiendo los rizomas y plantándolos en un suelo bien drenado y enriquecido para promover un crecimiento óptimo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Quemaduras y explosiones de celulares: un especialista explicó cómo prevenir y cómo actuar

La serie de Harry Potter contará con un legendario compositor para su banda sonora

La actriz Emilia Clarke deja atrás la serie Game of Thrones: "No me volveréis a ver"

Se viene la 3° temporada de Euphoria: HBO Max reveló el tráiler y la fecha de estreno

Vino, popularidad y Messi: una sommelier desde Jujuy explica qué cambió

Lo que se lee ahora
Cuáles son los riesgos de dejar el cargador enchufado sin el celular. (Foto: AdobeStock) video
Tecnología.

Quemaduras y explosiones de celulares: un especialista explicó cómo prevenir y cómo actuar

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Avance de la tormenta en Jujuy - Captura de Windy.com video
Importante.

El avance de la tormenta en Jujuy: a qué hora lloverá y hasta cuándo rige la alerta amarilla

Desde mañana habrá arancel 0% para importar celulares. video
Tecnología.

Por qué ya no conviene viajar de Jujuy a Chile a comprar celulares

Tres rutas de Jujuy están intransitables este domingo 18 de enero por la crecida de ríos
Tránsito.

Tres rutas de Jujuy están intransitables este domingo 18 de enero por la crecida de ríos

Alerta por tormentas en Jujuy.
Tiempo.

Emiten alerta naranja por tormentas fuertes en Jujuy

Talleres de Perico.
Fútbol.

Talleres de Perico juega la final de ida del Torneo Regional Amateur ante Tucumán Central

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel