Olvídate de la lengua de suegra y el potus: 5 plantas que enfrían y renuevan el aire de tu hogar

Cuando las altas temperaturas aprietan, la primera solución suele ser recurrir a aparatos tecnológicos , aunque en muchas ocasiones no alcanzan. Por eso, hay cinco plantas que funcionan como un “ventilador natural” y ayudan a refrescar la casa .

Estas especies son clave porque, mediante la transpiración , expulsan humedad por sus hojas , un proceso que no solo mantiene frescas a las propias plantas, sino que también disminuye la sensación de calor en el entorno , haciendo que el ambiente resulte más cómodo .

Al pensar en plantas de interior , inmediatamente suelen venir a la mente especies como la lengua de suegra o el potus , conocidas por requerir pocos cuidados y por aportar un toque de verdor a cualquier hogar . Sin embargo, además de estas clásicas, se identificaron cinco plantas adicionales que ayudan a enfrentar el calor y las temperaturas elevadas : ficus benjamina , ficus elástica , aglaonema , laurel y aloe vera .

También llamado ficus llorón , este árbol de interior destaca por su capacidad de transpirar , liberando agua a través de sus hojas , de allí su nombre común . Este proceso contribuye a depurar el aire y a aumentar la humedad ambiental , generando un efecto refrescante frente al calor . Los expertos aconsejan ubicarlo en un lugar luminoso , evitando la exposición directa al sol , y mantener la tierra ligeramente húmeda durante la temporada estival .

Ficus Benjamina.

2. Ficus elástica

También conocida como planta del caucho, esta especie requiere, al igual que el ficus llorón, un espacio bien iluminado sin recibir luz solar directa. Se sugiere regar con moderación para mantener el sustrato ligeramente húmedo, ya que sus raíces captan el agua, que luego se libera gradualmente a través de los poros de sus hojas. Cuanto mayor sea el tamaño de las hojas, más humedad liberan al ambiente, ayudando a refrescar y humidificar el espacio.

Ficus elástica.

3. Aglaonema

Perfecta para mitigar las altas temperaturas, esta planta aporta humedad al ambiente y ayuda a depurar el aire. Su ubicación óptima es un espacio con luz tenue, aunque no exige cuidados estrictos. Necesita riego moderado y se adapta fácilmente a distintos entornos, incluso a aquellos con iluminación limitada o intermitente.

La aglaonema es una de las mejores plantas para purificar el aire.

4. Laurel

Popular en la gastronomía por su aroma, esta planta no solo se utiliza en la cocina, sino que también contribuye a regular la temperatura interior, conserva el calor y funciona como un repelente natural de insectos. Para mantenerla saludable, se aconseja cultivarla en macetas, ubicarla en lugares con buena luz solar y asegurarse de que el espacio esté bien ventilado.

Laurel.

5. Aloe Vera

Famosa por sus efectos curativos sobre la piel, especialmente frente a quemaduras, esta planta destaca por sus propiedades regeneradoras. Sus hojas gruesas retienen gran cantidad de agua, y si se ubica en un lugar limpio y libre de polvo, contribuye de manera efectiva a modular la temperatura del entorno. Para mantenerla en buen estado, basta con regarla aproximadamente cada quince a veinte días.