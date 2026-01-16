viernes 16 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de enero de 2026 - 12:18
Hogar.

Olvídate de la lengua de suegra y el potus: 5 plantas que enfrían y renuevan el aire de tu hogar

Con la ola de calor, crecen las opciones naturales para refrescar los ambientes: estas especies actúan como ventiladores verdes dentro de la casa.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
5 plantas que generan el efecto ventilador y refrescan la casa en verano.

5 plantas que generan el efecto ventilador y refrescan la casa en verano.

Cuando las altas temperaturas aprietan, la primera solución suele ser recurrir a aparatos tecnológicos, aunque en muchas ocasiones no alcanzan. Por eso, hay cinco plantas que funcionan como un “ventilador natural” y ayudan a refrescar la casa.

Lee además
La Asociación Árbol y Vida plantó 20 mil queñoas en Santa Catalina
Conservación.

La Asociación Árbol y Vida plantó 20 mil queñoas en Santa Catalina
la planta que florece todo el ano y no necesita sol pleno: ideal para interiores y jardines
Jardinería.

La planta que florece todo el año y no necesita sol pleno: ideal para interiores y jardines

Estas especies son clave porque, mediante la transpiración, expulsan humedad por sus hojas, un proceso que no solo mantiene frescas a las propias plantas, sino que también disminuye la sensación de calor en el entorno, haciendo que el ambiente resulte más cómodo.

5 plantas que generan el efecto ventilador y refrescan la casa en verano.

Plantas de interior para refrescar la casa

Al pensar en plantas de interior, inmediatamente suelen venir a la mente especies como la lengua de suegra o el potus, conocidas por requerir pocos cuidados y por aportar un toque de verdor a cualquier hogar. Sin embargo, además de estas clásicas, se identificaron cinco plantas adicionales que ayudan a enfrentar el calor y las temperaturas elevadas: ficus benjamina, ficus elástica, aglaonema, laurel y aloe vera.

Ficus benjamina, una planta resistente y perfecta para interiores.

1. Ficus Benjamina

También llamado ficus llorón, este árbol de interior destaca por su capacidad de transpirar, liberando agua a través de sus hojas, de allí su nombre común. Este proceso contribuye a depurar el aire y a aumentar la humedad ambiental, generando un efecto refrescante frente al calor. Los expertos aconsejan ubicarlo en un lugar luminoso, evitando la exposición directa al sol, y mantener la tierra ligeramente húmeda durante la temporada estival.

Ficus Benjamina.

2. Ficus elástica

También conocida como planta del caucho, esta especie requiere, al igual que el ficus llorón, un espacio bien iluminado sin recibir luz solar directa. Se sugiere regar con moderación para mantener el sustrato ligeramente húmedo, ya que sus raíces captan el agua, que luego se libera gradualmente a través de los poros de sus hojas. Cuanto mayor sea el tamaño de las hojas, más humedad liberan al ambiente, ayudando a refrescar y humidificar el espacio.

Ficus elástica.

3. Aglaonema

Perfecta para mitigar las altas temperaturas, esta planta aporta humedad al ambiente y ayuda a depurar el aire. Su ubicación óptima es un espacio con luz tenue, aunque no exige cuidados estrictos. Necesita riego moderado y se adapta fácilmente a distintos entornos, incluso a aquellos con iluminación limitada o intermitente.

La aglaonema es una de las mejores plantas para purificar el aire.

4. Laurel

Popular en la gastronomía por su aroma, esta planta no solo se utiliza en la cocina, sino que también contribuye a regular la temperatura interior, conserva el calor y funciona como un repelente natural de insectos. Para mantenerla saludable, se aconseja cultivarla en macetas, ubicarla en lugares con buena luz solar y asegurarse de que el espacio esté bien ventilado.

Laurel.

5. Aloe Vera

Famosa por sus efectos curativos sobre la piel, especialmente frente a quemaduras, esta planta destaca por sus propiedades regeneradoras. Sus hojas gruesas retienen gran cantidad de agua, y si se ubica en un lugar limpio y libre de polvo, contribuye de manera efectiva a modular la temperatura del entorno. Para mantenerla en buen estado, basta con regarla aproximadamente cada quince a veinte días.

Aloe Vera.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La Asociación Árbol y Vida plantó 20 mil queñoas en Santa Catalina

La planta que florece todo el año y no necesita sol pleno: ideal para interiores y jardines

Regar en verano: el error más común que puede arruinar tus plantas

El increíble y simple truco viral de TikTok para sacar las cucarachas de tu casa

La receta para hacer llajua picante para empanadas

Lo que se lee ahora
Interrumpieron a un pescador en Mar del Plata con un canto al salir de bailar y son virales.
Redes sociales.

Interrumpieron a un pescador en Mar del Plata con un canto al salir de bailar y son virales

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Crece la alerta en Jujuy por reiteradas estafas con falsos alquileres video
Preocupante.

Crece la alerta en Jujuy por reiteradas estafas con falsos alquileres

Comisaría de El Chingo. video
Investigación.

Muerte en la Comisaría de El Chingo: imputaron a cuatro policías

Japón ya sanciona el acoso olfativo y un sociólogo jujeño analiza qué dice de nuestra cultura video
Análisis.

Japón ya sanciona el "acoso olfativo" y un sociólogo jujeño analiza qué dice de nuestra cultura

Milagro Sala video
Judiciales.

Hoy se cumplen 10 años de la detención de Milagro Sala

La huella del profe Alancay y una despedida que conmovió al Comercial 1: Ese colegio me dio todo video
Dedicación.

La huella del profe Alancay y una despedida que conmovió al Comercial 1: "Ese colegio me dio todo"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel