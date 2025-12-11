La Asociación Árbol y Vida plantó 20 mil queñoas en Santa Catalina

La Asociación Árbol y Vida es una ONG dedicada a proteger y conservar los bosques nativos. En este caso plantaron queñoas en la Puna.
La Asociación Árbol y Vida es una ONG dedicada a proteger y conservar los bosques nativos. En este caso plantaron queñoas en la Puna.
De la mano de su presidente, Ezequiel Medina, los voluntarios que forman parte de la ONG Árbol y Vida, llevaron adelante una acción que consistió en plantar 20 mil ejemplares de queñoa en Santa Catalina.
En diálogo exclusivo con el equipo especial de Canal 4 y TodoJujuy que estuvo en el lugar, Medina explicó que “es esta ONG nació como un proyecto para conservar y proteger los bosques nativos, especialmente la queñoa. Cuatro años después se transformó en una organización y siempre trabajamos con gente del lugar”.
Junto con ellos colabora gente de Acción Andina, que también es una ONG que se dedica a financiar este tipo de acciones a lo largo de la Cordillera de Los Andes.
Sobre este último proyecto, Ezequiel Medina explicó que la idea de plantar la queñoa es poeque se trata de un árbol nativo de la Cordillera de Los Andes: “De las 5 especies que hay en toda esta zona, la provincia de Jujuy es la única que reúne a todas ellas”.
En cuanto a los beneficios de esta especie, el presidente de la fundación explicó que tiene muchos beneficios “como la conservación del agua, el suelo y sobre todo beneficios para las comunidades que viven en el lugar”.
Más allá de esta acción, Medina también relató que están trabajando junto con los responsables del Parque Potrero de Yala y con gente que vive en el lugar en la conservación de especies arbóreas como Los Alisos, también queñoas y otras especies.
“Hacemos mucha educación ambiental, capacitamos gente y buscamos el apoyo para continuar operando porque somos un equipo de 15 personas que trabajamos todos los días en esto”, remarcó Ezequiel Medina.
