sábado 24 de enero de 2026

24 de enero de 2026 - 17:05
Naturaleza.

Plantas para principiantes en Jujuy: especies que "no se mueren" y cómo cuidarlas

Qué plantas conviene elegir para empezar en Jujuy, cómo ubicarlas según la luz y qué frutales funcionan en verano, explicado sin tecnicismos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Regar plantas - Foto de archivo

Para muchos, el primer acercamiento a la jardinería suele venir con miedo: “se me mueren todas”, “no tengo mano” o “no sé ni por dónde empezar”. Según Juan Barrera, aficionado y creador de contenido sobre plantas, esa creencia es errónea. “Es un error muy común creer que uno no tiene mano para las plantas. Siempre se puede empezar”, comentó.

El secreto, asegura, no está en conocer nombres botánicos ni técnicas avanzadas, sino en entender un principio muy simple: el lugar viene antes que la planta. “Antes de comprar hay que ver dónde la vamos a poner, si tiene mucho sol, poca luz, si es interior o exterior. Eso define qué planta podemos elegir”, explicó.

Solo después de observar el lugar, conviene ir al vivero o a las ferias de plantas, que hoy están viviendo un boom en Jujuy. “Hay muchísima gente que se metió en el mundo de las plantas. Vas a las ferias y compran tierra, abono, macetas. Es tremendo”, celebró.

Las especies más nobles para empezar: potus, lengua de suegra y suculentas

Cuando llega el momento de elegir, Barrera recomienda tres especies “amigables” para quienes recién empiezan. El potus, ideal para interiores con poca luz y riego moderado: “Mientras más tranquila la dejes, mejor. Solo es ir chequeando humedad, clavando el dedo en la tierra”.

Fácil de cuidar
El potus, una de las plantas más resistentes.

La popular lengua de suegra, que prácticamente vive sola. “Puede estar con sol o sin sol, la regás cuando te acordás. Es muy independiente”, comentó. Incluso se multiplica fácil y explicó que “la cortás un poquito, la ponés en otro lado y sale otra planta”.

Y las suculentas y cactus, que agradecen el sol y casi no necesitan agua. “Requieren mucha luz, ideal sol directo. Con regar una vez al mes alcanza”, marcó. Afuera, en verano, ni siquiera hace falta regarlas porque la lluvia de Jujuy alcanza.

suculentas.jpg

Más allá de la especie, el aficionado derriba otro mito: la mayoría de las plantas se mueren por exceso de agua, no por falta. “Muchas veces el estar encima es peor. Las plantas necesitan tiempo y cumplir su ciclo”, manifestó.

Embed - Guia para los que quieren empezar a tener plantas en casa

