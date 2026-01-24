Plantas para principiantes en Jujuy: especies que "no se mueren" y cómo cuidarlas

Para muchos, el primer acercamiento a la jardinería suele venir con miedo: “se me mueren todas”, “no tengo mano” o “no sé ni por dónde empezar”. Según Juan Barrera, aficionado y creador de contenido sobre plantas , esa creencia es errónea. “Es un error muy común creer que uno no tiene mano para las plantas. Siempre se puede empezar”, comentó.

Vacacaciones Más libros, menos pantallas: las recomendaciones de la joven escritora jujeña

Bienestar. Ansiedad, respiración y calma: la instructora jujeña que enseña la técnica más barata del mundo

El secreto, asegura, no está en conocer nombres botánicos ni técnicas avanzadas, sino en entender un principio muy simple: el lugar viene antes que la planta . “Antes de comprar hay que ver dónde la vamos a poner, si tiene mucho sol, poca luz, si es interior o exterior. Eso define qué planta podemos elegir”, explicó.

Solo después de observar el lugar, conviene ir al vivero o a las ferias de plantas, que hoy están viviendo un boom en Jujuy. “Hay muchísima gente que se metió en el mundo de las plantas. Vas a las ferias y compran tierra, abono, macetas. Es tremendo”, celebró.

Cuando llega el momento de elegir, Barrera recomienda tres especies “amigables” para quienes recién empiezan. El potus , ideal para interiores con poca luz y riego moderado: “Mientras más tranquila la dejes, mejor. Solo es ir chequeando humedad, clavando el dedo en la tierra”.

Fácil de cuidar El potus, una de las plantas más resistentes. Twitter

La popular lengua de suegra, que prácticamente vive sola. “Puede estar con sol o sin sol, la regás cuando te acordás. Es muy independiente”, comentó. Incluso se multiplica fácil y explicó que “la cortás un poquito, la ponés en otro lado y sale otra planta”.

Nuevos métodos para combatir las altas temperaturas dentro de las viviendas, en medio de la ola de calor. 5 plantas que generan el efecto ventilador y refrescan la casa en verano.

Y las suculentas y cactus, que agradecen el sol y casi no necesitan agua. “Requieren mucha luz, ideal sol directo. Con regar una vez al mes alcanza”, marcó. Afuera, en verano, ni siquiera hace falta regarlas porque la lluvia de Jujuy alcanza.

suculentas.jpg

Más allá de la especie, el aficionado derriba otro mito: la mayoría de las plantas se mueren por exceso de agua, no por falta. “Muchas veces el estar encima es peor. Las plantas necesitan tiempo y cumplir su ciclo”, manifestó.