jueves 22 de enero de 2026

22 de enero de 2026 - 11:05
Bienestar.

Ansiedad, respiración y calma: la instructora jujeña que enseña la técnica más barata del mundo

Una instructora de yoga jujeña explicó cómo la respiración consciente puede bajar la ansiedad, ordenar la mente y mejorar el bienestar sin necesidad de medicamentos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Respirar - Foto de archivo
Según Melina, muchas personas respiran de forma incompleta sin darse cuenta. La especialista señaló que perdemos la forma natural de respirar que sí tienen los bebés. “Si uno observa un bebé, respira perfecto: infla la pancita, lleva el aire abajo, a las costillas y a las clavículas. Usan el 100% de los pulmones”, explicó.

Con el tiempo, por estética, estrés, hábitos o tensiones, se pierde esa mecánica y se reduce el ingreso de aire. “Si no utilizamos el 100% de los pulmones, utilizamos un 30%. No oxigenamos bien y los pensamientos se acumulan en la mente”, puntualizó.

Respirar para bajar la ansiedad

La instructora explicó que la forma de respirar cambia según el estado emocional. “Si estás asustado cortás la respiración, si estás enojado bufás, si estás tranquilo se vuelve serena”, explicó detallando que para intervenir sobre la ansiedad, ella propone ejercicios simples que no requieren equipamiento ni experiencia previa.

Uno de los más accesibles es alargar la exhalación. “Para tranquilizar, lo más fácil es inhalar tres tiempos y exhalar seis. Siempre el doble. Eso baja el ritmo cardíaco y ordena la mente", detalló sobre esta técnica se conoce como coherencia respiratoria y se usa también en psicoterapia y entrenamiento físico.

Además de reducir ansiedad, la especialista sostiene que las técnicas ayudan a mejorar la regulación emocional cotidiana. “No es reaccionar por reaccionar. Si me tomo un segundo para respirar, la respuesta cambia”, sostuvo.

La instructora también remarcó que el cuerpo tiene ciclos respiratorios a lo largo del día. “No es igual la respiración de la mañana que la de la noche. Los pensamientos aceleran el ritmo y eso puede generar ansiedad”, remarcó.

Respirar mejor: nariz sí, boca no

Un punto clave que destacó fue no respirar por la boca, algo habitual en personas que duermen con congestión o estrés. “Los grandes maestros dicen: nariz para respirar, boca para hablar y comer. La boca no tiene nada que ver con la respiración”, comentó y explicó que respirar por la boca altera el equilibrio del sistema respiratorio y puede generar cansancio, ronquidos y sensación de falta de aire.

La especialista también mencionó ejercicios derivados del yoga tradicional. “Inhalar por el lado derecho activa; inhalar por el izquierdo calma”, especificó comentando que en yoga, esta práctica se conoce como respiración alternada y se utiliza para modular el sistema nervioso.

Además enfatizó en que todo esto puede lograrse sin app, sin equipamiento y sin costo. “Hay que aprender a respirar. Y no sale nada, el aire es gratis. Hay que regalarse cinco o diez minutos para observar cómo entra el aire y cómo sale”, finalizó Melina.

