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25 de julio de 2026 - 20:39
Devoción.

Señor y Virgen del Milagro: terminó la misa de entronización en Salta

Finalizó en la Catedral de Salta la entronización del Señor y la Virgen del Milagro, ceremonia que abrió el Tiempo del Milagro 2026.

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Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Señor y Virgen del Milagro: terminó la misa de entronización en Salta

Señor y Virgen del Milagro: terminó la misa de entronización en Salta

La entronización del Señor y la Virgen del Milagro finalizó este sábado en la Catedral Basílica de Salta, donde numerosos fieles participaron de la misa que abrió formalmente el Tiempo del Milagro 2026. Las imágenes quedaron ubicadas en el altar mayor para recibir la veneración de la comunidad.

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La ceremonia comenzó a las 17.30 y reunió a familias, peregrinos y miembros de diferentes comunidades religiosas. Durante la celebración, las imágenes de los santos patronos fueron trasladadas desde sus respectivos camarines hasta el sector principal del templo salteño.

Este acto religioso marca cada año el inicio del período de preparación espiritual que concluirá en septiembre con la tradicional procesión y la renovación del Pacto de Fidelidad. A partir de la entronización, los fieles pueden acercarse a venerar de manera directa al Señor y la Virgen del Milagro.

La entronización del Señor y la Virgen del Milagro

La misa de este sábado representó el primer gran encuentro del calendario religioso del Milagro 2026. Una vez finalizada la celebración, las imágenes permanecieron en el altar mayor de la Catedral, donde continuarán durante las distintas actividades previstas para las próximas semanas.

La entronización es uno de los momentos más esperados por los devotos, debido a que simboliza el reencuentro de la comunidad con las imágenes y el comienzo de un camino marcado por la oración, las promesas y las peregrinaciones.

Durante agosto se desarrollarán visitas de establecimientos educativos, instituciones públicas, organizaciones sociales y diferentes delegaciones. También se realizarán celebraciones destinadas a niños, jóvenes, personas enfermas y comunidades parroquiales.

Señor y Virgen del Milagro: terminó la misa de entronización en Salta

Señor y Virgen del Milagro: terminó la misa de entronización en Salta

Qué actividades siguen en el Milagro 2026

El cronograma continuará desde el miércoles 29 de julio hasta el viernes 4 de septiembre con la peregrinación de las instituciones. Durante ese período, diferentes organismos, escuelas y agrupaciones se acercarán a la Catedral Basílica para participar de las celebraciones programadas.

La novena no comenzó este sábado, sino que se realizará desde el domingo 6 hasta el sábado 12 de septiembre. Durante esas jornadas habrá distintos horarios de oración y misas para recibir a los fieles que llegarán desde diferentes puntos de Salta y de otras provincias.

El domingo 13 de septiembre tendrá lugar la solemnidad de la Virgen del Milagro, mientras que el lunes 14 se celebrará la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. Esa noche también se realizará una vigilia y el santuario permanecerá abierto durante la madrugada.

La jornada central será el martes 15 de septiembre. La procesión comenzará a las 15.15 y recorrerá las calles de la capital salteña antes de la tradicional renovación del Pacto de Fidelidad. Se puede consultar el cronograma completo del Milagro 2026 en TodoJujuy.com.

Una devoción vinculada al terremoto de 1692

La celebración de este año recuerda los 334 años de los terremotos que afectaron a la región en 1692 y dieron origen a una de las manifestaciones religiosas más importantes del norte argentino.

Según la tradición, luego de los movimientos sísmicos, el pueblo salteño acudió a las imágenes y comenzó un vínculo de fe que continúa hasta la actualidad. Con el paso de los siglos, la devoción se transformó en una parte central de la identidad espiritual y cultural de Salta.

Con la misa ya concluida y las imágenes instaladas en el altar, quedó formalmente iniciado el Tiempo del Milagro. Las próximas semanas estarán atravesadas por actividades religiosas, visitas institucionales y peregrinaciones que culminarán con la multitudinaria procesión del 15 de septiembre.

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