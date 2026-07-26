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26 de julio de 2026 - 12:54
Solidaridad.

Tras años de dolor y múltiples cirugías, una jujeña necesita ayuda urgente

La mujer atraviesa desde hace más de 13 años un complejo problema de salud. Debe viajar a Buenos Aires para operarse y necesita reunir dinero para afrontar los gastos.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Llamado a la solidaridad.

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Durante mucho tiempo consultó a diferentes médicos sin obtener respuestas. Recién en 2022 pudo viajar a Buenos Aires, donde especialistas detectaron que el nervio ciático estaba atrapado en una prótesis colocada anteriormente.

Años de operaciones y dolor

A partir de ese diagnóstico comenzó una extensa serie de intervenciones. En junio de 2023 atravesó una cirugía de alta complejidad en la que los médicos accedieron a la columna a través del abdomen. Allí descubrieron que un espaciador había provocado un importante daño en el nervio ciático.

En agosto de 2025 le colocaron un neuroestimulador con la esperanza de aliviar el dolor y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, poco después aparecieron complicaciones.

Fabiana Arispe necesita ayuda.

Fabiana Arispe necesita ayuda.

“Desde que me colocaron el neuroestimulador pasé por tres intervenciones más debido a infecciones. Algunos puntos no cerraban y no mejoraba”, contó Fabiana a TodoJujuy.com.

El dispositivo finalmente dejó de funcionar y tuvo que volver a tomar morfina por los fuertes dolores.

Necesita viajar y afrontar una nueva cirugía

Fabiana tiene turno para el 31 de julio en la provincia de Buenos Aires. Según explicó, la obra social reconoce el traslado, parte de la pensión y el hospedaje, pero hasta el momento debe pagar la cirugía de manera particular.

“Me siento desesperada porque no estoy pasando una buena situación económica. Los gastos son muy elevados y no me alcanza para llegar”, expresó.

Para reunir dinero, su familia y personas cercanas realizan rifas y distintas acciones solidarias. También debe continuar comprando medicamentos de alto costo mientras espera la nueva intervención.

Quienes deseen colaborar con Fabiana pueden comunicarse al 3884727583.

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