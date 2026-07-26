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26 de julio de 2026 - 09:16
Orgullo.

El Secu 57 de Caspalá hará historia en la FNE y busca ayuda para su carruaje

Por primera vez, una institución de Valle Grande participará con un carruaje en la FNE 2026. Son 21 alumnos y necesitan un espacio techado, transporte e insumos.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
El Secu 57 de Caspalá participará en la FNE.

El Secu 57 de Caspalá participará en la FNE.

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El Secu 57 de Caspalá participará en la FNE.

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El proyecto moviliza no solo a los estudiantes y docentes, sino también a familias, artesanas y vecinos de Caspalá, que trabajan en conjunto para representar la identidad cultural de la comunidad. La institución cuenta con 21 estudiantes y la Promo 26' está integrada por siete alumnos.

El Secu 57 de Caspalá participará en la FNE.

El Secu 57 de Caspalá participará en la FNE.

Natalia Gutiérrez, secretaria de la institución, y Gisela Apaza, docente, contaron en Canal 4 cómo nació el proyecto y cuáles son los desafíos que todavía deben resolver.

Es un sueño, un gran desafío”, resumieron. La iniciativa comenzó con bocetos, pero tomó otra dimensión cuando llegó el chasis. “Ellos todavía no lo percibían hasta que vieron llegar el chasis. Ahí dijeron: ‘Sí, ahora arranca nuestra ilusión’”, relató Gutiérrez.

Es histórico, único, porque es la primera vez que el departamento Valle Grande se va a presentar con un carruaje en la Fiesta Nacional de los Estudiantes”, destacó.

El Secu 57 de Caspalá participará en la FNE.

El Secu 57 de Caspalá participará en la FNE.

Apaza remarcó que el trabajo excede a la escuela: “No está participando solamente el colegio, están participando todos los vecinos. Está participando todo el pueblo, las comunidades, las artesanas y las mamás”.

Los bordados tradicionales de Caspalá también tendrán protagonismo en el carruaje. “Que las chicas estén bordando es emocionante porque es una tradición que no se pierde, es la cultura que les pertenece”, señaló Apaza.

El Secu 57 de Caspalá participará en la FNE.

El Secu 57 de Caspalá participará en la FNE.

Buscan un canchón en San Salvador de Jujuy

Uno de los principales problemas es el traslado. Debido a las características del camino, el viento y las condiciones climáticas, el carruaje deberá ser llevado por partes hasta la capital jujeña. “Ahora nos vemos con un inconveniente: no tenemos canchón, no tenemos dónde llegar”, agregó.

La institución busca un espacio cerrado y techado en San Salvador de Jujuy para completar el armado y resguardar tanto a los estudiantes como a los materiales.

Asimismo, Gutiérrez mencionó que “tiene que ser un espacio físico cerrado, por una cuestión de seguridad, no solamente por las cosas que traigamos, sino también por los chicos”.

El Secu 57 de Caspalá participará en la FNE.

El Secu 57 de Caspalá participará en la FNE.

También necesitan transporte, luces y cables

Además del canchón, todavía deben resolver el traslado de los alumnos y reunir insumos eléctricos, principalmente luces y cables.

Pese a las dificultades, desde la escuela mantienen intacta la ilusión. “Es un sueño que lo vamos a cumplir”, aseguró Apaza. Quienes puedan colaborar pueden comunicarse con el profesor Iván Vilca al 3884 371182.

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