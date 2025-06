El pedido de ayuda de una jujeña que lucha por una cirugía vital tras 13 años de dolor

Fabiana Arispe, docente de Palpalá, vive una dura batalla desde hace más de una década ya que en 2012 fue mal operada de la columna, pero lejos de mejorar, comenzó a padecer fuertes dolores. “Empecé a renguear y mi médico nunca me pidió estudios”, relata con impotencia en diálogo con TodoJujuy.com.

“Por imprudencia de los médicos de acá, estoy luchando contra una enfermedad que no merecía”, denuncia Fabiana, quien además padece fibromialgia y un deterioro cardíaco por la cantidad de medicamentos que debe tomar.

Mencionó que actualmente espera la colocación "de un dispositivo en la columna, similar a un marcapasos, que podría mejorar su calidad de vida. El aparato debe cambiarse cada diez años. Mientras tanto, no puedo moverme sin ayuda, dependo de mi esposo para ir al médico y ya no puedo trabajar. Por tomar mucha morfina empecé a tartamudear y me olvido de las cosas".

En ese sentido destacó que "necesito apoyo para hacerme esta operación que cuesta alrededor de 35 mil dólares. Mis médicos de Buenos Aires me van a operar. Quiero hacer llegar este desesperado llamado a la solidaridad a todos los jujeños que puedan colaborarme y a las autoridades pertinentes".

Para ayudarla, pueden comunicarse al número: 3884727583, o a través del CBU: FABIANAARISPE26.UALA