Carlos Sadir y el vicegobernador de la provincia china de Guizhou , Wu Qiang , rubricaron la Adenda 2025-2028 que amplía el marco de cooperación en los rubros minería, turismo, cultura, educación, formación técnica e investigación.

Éxodo Jujeño. Carlos Sadir: "Es una manera de valorizar y reivindicar lo que hicieron los jujeños"

El gobernador de Jujuy junto al funcionario chino, celebraron la concreción de una inversión productiva de litio a cargo de la compañía CNGR . El encuentro donde se firmó el convenio tuvo lugar en Buenos Aires.

Estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García; el titular de Jujuy Energía y Minería (JEMSE), Exequiel Lello Ivacevich; el secretario de Minería, José Gabriel Gómez; la delegada de la Casa de Jujuy en Buenos Aires, Ester Delgado; Mario Gerónimo, de Olaroz Chico; el vicesecretario general del Gobierno Provincial de Guizhou, Xu Liuwei; el subdirector de la Comisión Provincial de Desarrollo y Reforma, Li Liguo; el subdirector de la Oficina Provincial de Asuntos Exteriores, Liu Baochang; el vicepresidente de CNGR Sudamérica, Li Hui; el vicepresidente de Asuntos Corporativos CNGR Sudamérica, Lv Kai; y el director de CNGR Argentina, Nicolás Damin; entre otros.

En 2018 Jujuy formalizó un acuerdo de hermanamiento con Guizhou , consolidando la relación bilateral y ampliando la agenda de cooperación internacional, lo que significó un hito en la estrategia de nuestra provincia con la República Popular China.

Jujuy y Guizhou firmaron la Agenda de Cooperación 2025-2028 Jujuy y Guizhou firmaron la Adenda de Cooperación 2025-2028

“Que esta relación se fortalezca”

Carlos Sadir dijo que los años de cooperación con Guizhou “fueron muy fructíferos” y por esta razón “es un gusto renovar este compromiso”, y agregó que “nos relacionamos en materia educativa, turística y económica, especialmente con inversiones de la empresa CNGR que cree en Jujuy y su potencial, además de ser muy cercana a nuestras comunidades”.

“Hablamos de inversiones superiores a 250.000.000 de dólares en exploraciones mineras que se traducen en trabajo directo para los jujeños y desarrollo para la cadena de proveedores”, subrayó Sadir al finalizar el encuentro.

El mandatario provincial reafirmó su decisión de “hacer todo lo necesario para que esta relación se fortalezca y sea puerta de acceso para otras empresas a las que garantizamos toda nuestra colaboración”, y recalcó que “de los convenios firmados también participan las comunidades y esto demuestra la apertura y el respeto hacia ellas. Sigamos juntos, como provincias hermanadas”, finalizó.

“La relación Jujuy - Guizhou es muy cercana”

Mientras que Wu Qiang indicó que “Jujuy tiene recursos turísticos en sus paisajes, su cultura y su historia reconocidos mundialmente, al igual que Guizhou” y agregó que son propuestas que “invitan a profundizar la cooperación en esta área”.

También se pronunció a favor de “motorizar el intercambio cultural, comercial y deportivo con el fútbol, ampliando la cooperación y afianzando los lazos de amistad”, y cerró: “aunque hay una distancia geográfica de 20.000 Km, la relación Jujuy - Guizhou es muy cercana”, indicó.