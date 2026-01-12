Colegio Médico: "La gran mayoría trabaja con compromiso, no es justo instalar este marco de dudas"

Días atrás, el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) informó que sancionó a profesionales de la salud por presuntos “cobros indebidos, prestaciones deficientes e irregularidades en el servicio prestacional”. La medida generó preocupación entre afiliados y reacciones dentro del sector médico.

En este contexto, el Colegio Médico de Jujuy emitió un comunicado en respuesta a las acusaciones de la obra social provincial. Además, su presidenta, María del Rosario Garzón, dialogó con Canal 4 y buscó transmitir tranquilidad a los pacientes, remarcando el compromiso ético de los profesionales.

Sobre la situación, María del Rosario Garzón remarcó, ante todo, el compromiso histórico del sector con la atención sanitaria: “En primer lugar quiero llevar tranquilidad porque desde el Colegio Médico de Jujuy siempre se ha sostenido y vamos a seguir sosteniendo el ejercicio ético y profesional de la medicina”.

También cuestionó el alcance del informe del ISJ, al considerar que afecta la imagen del conjunto de los profesionales: “Nos preocupa que se realicen este tipo de generalizaciones que ponen bajo el manto de sospecha al conjunto de los médicos”.

Frente al conflicto, la presidenta recalcó la disposición al diálogo y la importancia de construir soluciones conjuntas. “Sabemos que el Instituto es la obra más importante de la provincia, trabajamos con distintas obras sociales y siempre estamos abiertos al diálogo, esto no se resuelve con confrontaciones. Buscamos puntos que beneficien tanto al afiliado como al profesional médico”.

Además, adelantó que buscarán avanzar en una mesa de trabajo para esclarecer las diferencias.

Vamos a proponer una reunión para poder aclarar todas estas situaciones, en un marco de respeto, para buscar una solución para ambas partes.

Finalmente, llevó tranquilidad a los pacientes ante posibles dudas sobre la atención médica: “La actividad es normal, seguimos asistiendo a los afiliados de todas las obras sociales. Llevamos tranquilidad a la comunidad en general, los médicos seguimos cuidando la salud de la población”.