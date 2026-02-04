El Instituto de Seguros de Jujuy reforzó la atención en clínicas con auditores que acompañan a los afiliados

Desde fines de enero, el Instituto de Seguros de Jujuy puso en marcha la Auditoría Administrativa Ambulatoria , un dispositivo de orientación directa dentro de clínicas y sanatorios, con equipos que asisten a los afiliados en trámites, consultas y accesos a prestaciones de salud, una modalidad que ya alcanzó a más de 3.000 personas en distintos puntos de la provincia.

Atención. Este finde habrá cambios en el tránsito por los corsos en Alto Comedero

San Salvador de Jujuy. Cómo realizar el trámite de reempadronamiento de transporte para el pase libre

Hasta el momento, más de 3.000 afiliados fueron orientados, asesorados y asistidos por los auditores ambulatorios, quienes prestan servicios en establecimientos de salud de San Salvador de Jujuy y Palpalá , con la proyección de extender esta modalidad a otras ciudades del interior.

La Auditoría Administrativa Ambulatoria está a cargo de personal calificado del ISJ, específicamente capacitado para informar a los afiliados sobre los canales de acceso a los servicios de salud, coberturas y procedimientos administrativos.

“Ellos están junto a nuestros afiliados en forma permanente y eficaz”, destacó el vocal segundo del ISJ, Ezequiel Vega, al referirse al rol de los auditores en los distintos centros de atención.

Instituto de Seguros de Jujuy. Instituto de Seguros de Jujuy.

Actualmente, las auditorías se encuentran debidamente identificadas en el Sanatorio Norte, Clínica Lavalle, Sanatorio del Rosario, Clínica Los Lapachos y Nuestra Señora de Fátima de Palpalá.

“Nuestro propósito es acompañar y gestionar diferentes inquietudes y necesidades de los afiliados en los citados centros de salud”, explicó el funcionario, y reafirmó la decisión institucional de “mejorar la calidad de atención”.

Evaluación permanente del servicio

Desde el ISJ informaron que, para evaluar el nivel de atención, gestión y control de internaciones, se realizan periódicamente encuestas que permiten actualizar estadísticas sobre la calidad del servicio brindado.

Estos relevamientos sirven como insumo para la adopción de medidas administrativas que apunten a optimizar la experiencia de los afiliados en el sistema de salud y garantizar una atención más ágil, cercana y eficiente.