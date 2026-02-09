martes 10 de febrero de 2026

9 de febrero de 2026 - 11:21
Rutas.

Fin de semana con 752 infracciones de tránsito y cuatro fallecidos en Jujuy

Durante el fin de semana se labraron 752 actas en Jujuy, 132 por alcoholemia positiva, y se registraron 52 siniestros viales con cuatro fallecidos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Durante el fin de semana se labraron 752 actas en Jujuy, 132 por alcoholemia positiva, y se registraron 52 siniestros viales con cuatro fallecidos.

Durante el fin de semana se labraron 752 actas en Jujuy, 132 por alcoholemia positiva, y se registraron 52 siniestros viales con cuatro fallecidos.

Durante el último fin de semana, los operativos de control vial realizados en distintos puntos de la provincia de Jujuy dejaron como saldo un total de 752 actas labradas por infracciones de tránsito, además de 52 siniestros viales registrados y cuatro personas fallecidas.

Más de 700 infracciones durante el fin de semana

Según los datos oficiales, se labraron 595 actas por infracciones varias, a las que se sumaron 132 actas por alcoholemia positiva y 25 por exceso de velocidad, lo que arrojó un total de 752 infracciones en controles desplegados en rutas provinciales, nacionales y zonas urbanas.

Las autoridades indicaron que los operativos se realizaron de manera simultánea en distintos puntos estratégicos, con el objetivo de reforzar la prevención y reducir conductas de riesgo al volante.

Total: 752

  • Actas varias: 595
  • Actas alcoholemia: 132
  • Actas velocidad: 25

Siniestros viales registrados: 52

Fallecidos en siniestro vial: 4

Cuatro víctimas fatales en distintos puntos de la provincia

En cuanto a los siniestros viales, se registraron 52 hechos en total durante el fin de semana. Lamentablemente, cuatro personas perdieron la vida en distintos accidentes ocurridos en la provincia.

Las víctimas fatales se registraron en la curva de Masalin de Perico, en un siniestro protagonizado por una motocicleta en Tilcara, en un hecho ocurrido en el puente General Arias y en otro siniestro vial registrado en Volcán durante la jornada del viernes.

Alcoholemia en carnaval
32 alcoholemias positivas y 15 accidentes en el Jueves de Compadres

32 alcoholemias positivas y 15 accidentes en el Jueves de Compadres

Solo en jueves de compadres

Durante el jueves 5 de febrero de 2026, Jueves de Compadres, las rutas y accesos de la provincia de Jujuy registraron un número significativo de infracciones de tránsito y siniestros viales, según informaron fuentes oficiales vinculadas a los operativos de control vial.

Alcoholemias positivas en Jueves de Compadres

Solo en el transcurso de esa jornada se labraron 32 actas por alcoholemias positivas, es decir, conductores que fueron detectados manejando con alcohol en sangre, teniendo presente que la ley en Jujuy en alcoholemia cero. Estas cifras representan un fuerte llamado de atención sobre la persistencia de conductas de riesgo al volante en plena temporada de verano y circulación masiva de vehículos por la provincia.

Siniestros viales

En esa misma jornada, se contabilizaron 15 siniestros viales registrados en diferentes sectores de la provincia. Aunque no se especificaron en todos los casos la gravedad de cada hecho, el número total de hechos confirma una alta siniestralidad en un solo día, lo que complica los indicadores de seguridad vial de la provincia.

