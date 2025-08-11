lunes 11 de agosto de 2025

11 de agosto de 2025 - 12:55
Crimen.

Presunto asesino serial: los curiosos cambios que hubo en la casa de Matías Jurado

En el lapso de los últimos dos años, la casa de Matías Jurado en Alto Comedero presentó diversas modificaciones que llamaron la atención. Mirá cuáles son.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Casa de Matías Jurado - Google Maps

Casa de Matías Jurado - Google Maps

Las calles Fraile Pintado y Las Rosas, en el barrio 8 de Octubre de Alto Comedero, se convirtieron en el centro de atención de todo el país: en esa esquina vivía Matías Jurado, el presunto asesino serial de la provincia de Jujuy. En los últimos años, fue notorio el cambio que experimentó la “casa del horror”.

Uno por uno, los cambios de la "casa del horror" de Matías Jurado

Llevando a cabo un paralelísmo de imágenes de Google Maps tomadas entre 2014, 2021, 2023, 2024 y en la actualidad, se observa cómo la vivienda de Matías Jurado fue modificándose de forma notable. Estos cambios significativos podrían representar puntos clave en la investigación o, simplemente, ser una referencia que llama la atención.

1- Capa de concreto en la vereda

Uno de los cambios más llamativos es la capa de concreto colocada recientemente en el ingreso de la vivienda, sobre calle Las Rosas. En las imágenes de 2014 se observa que en ese sector había únicamente césped. Esa misma disposición se mantuvo entre 2021 y 2024, pero recién en 2025 se advierte que una parte del área fue cubierta con cemento.

Imagen tomada de Google Maps - Año 2023

Imagen capturada de Google Maps, correspondiente al año 2023

Imagen tomada año 2025

2- Construcción de una pared donde hay restos de hollín por fuego

Otro de los aspectos que llamó la atención de los vecinos es una pared contigua a otra vivienda que presenta rastros de hollín. En la comparación de imágenes a lo largo de los años, se observa cómo desde 2014 hasta la actualidad ese muro se mantiene en pie. A ello se suma la modificación en el ingreso, que en el último tiempo incorporó una puerta de chapa.

Año 2014 sin pared de bloques

Año 2023 - Colocan una chapa divisora más el ingreso con puerta

Año 2024 - Pared levantada a la vivienda contigua

Año 2025 - Construcción de una vivienda contigua y restos de hollín

casa matias jurado pared 2025

Detalles del presunto asesino serial en Jujuy

Todo lo que encontraron en la casa del presunto asesino serial de Jujuy

Según informó el Ministerio Público de la Acusación, en el lugar se encontraron restos óseos, fragmentos de piel humana, ropa con manchas de sangre y colchones calcinados, además de herramientas y objetos personales vinculados a las víctimas.

Durante la inspección, la Policía de Jujuy detectó huesos quemados, manchas de sangre y signos de combustión en distintos sectores de la casa. En el patio, considerado clave en la causa, había tierra removida, una carretilla, una pala y elementos de jardinería.

Entre los objetos incautados figuran:

  • Una olla a presión, una licuadora, varias ollas comunes, cubiertos, recipientes plásticos y guantes.

  • Ropa en desorden y calzado sin cordones, algunos quemados o destruidos.

  • Nombres escritos en las paredes como “Isaias” y “Negro”, y un grafiti con la frase “Cartu Isaias los quiero”.

  • Imágenes de un Gauchito Gil y otro santo, y un cuaderno con anotaciones.

  • Dos machetes, señalados como posibles armas utilizadas en los crímenes.

  • Pinzas de corte, rollos de alambre, una parrilla pequeña, un rastrillo, una escoba, un balde y elementos de construcción.

También fueron secuestrados celulares y dispositivos electrónicos, que serán sometidos a peritajes para determinar su vinculación con las desapariciones investigadas.

Las características del lugar, la cantidad y naturaleza de los objetos encontrados y los indicios que apuntan a un modus operandi reiterado, refuerzan la hipótesis de una posible secuencia de crímenes.

Hay más restos de piel en el lugar: le daba las sobras a los perros

El Fiscal Regional indicó que hay mucha más piel: “hicimos una división de la misma para hacer un cotejo diferente, porque el resto estaba muy deteriorado: se lo daba a los perros. Esa piel que estaba tirada en los platos de la comida de los canes, eran partes de restos humanos. Encontramos cartílagos, pelos, piel, y por eso tendremos los resultados pronto porque este cotejo ya ha iniciado ”.

