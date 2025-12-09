Extendieron la prisión preventiva de Matías Jurado: los motivos

El pasado 4 de diciembre venció el plazo de la prisión preventiva de Matías Jurado en la causa en la que es investigado como presunto asesino serial del barrio Alto Comedero. Por ese motivo, y mientras aguarda ser juzgado, el fiscal Guillermo Beller indicó a TodoJujuy.com que solicitaron extender la medida por otros cuatro meses.

Cabe destacar que Matías Jurado está detenido desde el 30 de julio en el Penal de Gorriti y la prisión preventiva estaba dictada hasta el 4 de diciembre.

Tiempo atrás, el fiscal Guillermo Beller ya había adelantado que iban a solicitar extender la prisión preventiva de Matías Jurado, para poder avanzar en la identificación de dos perfiles de ADN “huérfanos” obtenidos en la casa de Alto Comedero del imputado.

En ese momento, el fiscal Guillermo Beller, explicó que la solicitud de extender la prisión preventiva se justifica porque “está llevando mucho tiempo el procesamiento de toda la evidencia”.

“Entendemos que el debate no se va a hacer antes del 4 de diciembre, entonces decidimos pedir esa prórroga. Vamos a tener una audiencia donde se va a plantear al juez que otorgue la prórroga de la prisión preventiva, hasta que estemos en condiciones de llevar a cabo el debate”, detalló.

Dos perfiles de ADN "huérfanos"

La solicitud que elevó el fiscal también está vinculada a la existencia en el laboratorio forense de dos perfiles de ADN "huérfanos" que fueron tomados en la casa de Jurado, y que aún, no se pudieron cotejar.

“Esa es una de las cosas que llevan un tiempo y no queremos apresurarnos para no dejar nada fuera. Todavía están inconclusos esos dos perfiles abiertos y no han podido ser cotejados con ninguna de las muestras que tenemos hasta el momento“, reconoció Beller sobre los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión, y aseguró que se están ultimando detalles para que puedan proveer ADN los familiares de algunos de los hombres que están denunciados como desaparecidos.

Posible fecha de juicio para el caso Matías Jurado

Con respecto a una posible fecha de juicio por los cinco crímenes confirmados y los otros dos potenciales que se le podrían adjudicar a Jurado, el fiscal señaló: “Entiendo yo que tiene que ser el año que viene. Quizás desde febrero o marzo podamos estar hablando de una fecha”.