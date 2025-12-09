martes 09 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de diciembre de 2025 - 10:33
Jusiticia.

Extendieron la prisión preventiva de Matías Jurado: los motivos

El Fiscal, Guillermo Beller, solicitó extender la prisión preventiva de Matías Jurado en la causa que es investigado como presunto asesino serial de Jujuy.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Matías Jurado

Matías Jurado

Lee además
Sesión Extraordinaria en la Legislatura video
Política.

Aprobaron el Presupuesto 2026 en la Legislatura de Jujuy
Año Nuevo en el Hotel Altos de La Viña
¡Imperdible!

La fiesta más esperada del año: recibí el 2026 en Altos de La Viña

Cabe destacar que Matías Jurado está detenido desde el 30 de julio en el Penal de Gorriti y la prisión preventiva estaba dictada hasta el 4 de diciembre.

En ese momento, el fiscal Guillermo Beller, explicó que la solicitud de extender la prisión preventiva se justifica porque “está llevando mucho tiempo el procesamiento de toda la evidencia”.

“Entendemos que el debate no se va a hacer antes del 4 de diciembre, entonces decidimos pedir esa prórroga. Vamos a tener una audiencia donde se va a plantear al juez que otorgue la prórroga de la prisión preventiva, hasta que estemos en condiciones de llevar a cabo el debate”, detalló.

Matías Jurado en prisión
Matías Jurado en prisión

Matías Jurado en prisión

Dos perfiles de ADN "huérfanos"

La solicitud que elevó el fiscal también está vinculada a la existencia en el laboratorio forense de dos perfiles de ADN "huérfanos" que fueron tomados en la casa de Jurado, y que aún, no se pudieron cotejar.

“Esa es una de las cosas que llevan un tiempo y no queremos apresurarnos para no dejar nada fuera. Todavía están inconclusos esos dos perfiles abiertos y no han podido ser cotejados con ninguna de las muestras que tenemos hasta el momento“, reconoció Beller sobre los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión, y aseguró que se están ultimando detalles para que puedan proveer ADN los familiares de algunos de los hombres que están denunciados como desaparecidos.

Casa de Matías Jurado en Alto Comedero
Casa de Matías Jurado en Alto Comedero

Casa de Matías Jurado en Alto Comedero

Posible fecha de juicio para el caso Matías Jurado

Con respecto a una posible fecha de juicio por los cinco crímenes confirmados y los otros dos potenciales que se le podrían adjudicar a Jurado, el fiscal señaló: “Entiendo yo que tiene que ser el año que viene. Quizás desde febrero o marzo podamos estar hablando de una fecha”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Aprobaron el Presupuesto 2026 en la Legislatura de Jujuy

La fiesta más esperada del año: recibí el 2026 en Altos de La Viña

Una joven denunció un intento de robo en la colectora de Ruta 9 y relató el hecho en redes sociales

Choque múltiple en avenida Urquiza: hubo daños materiales y demoras en el tránsito

Cáncer en perros y gatos: señales tempranas y la importancia de la castración

Lo que se lee ahora
Clases en Jujuy (imagen ilustrativa).
Educación.

Fecha confirmada: ¿Cuándo terminan las clases en Jujuy?

Por  Federico Franco

Las más leídas

Eligieron ala mejor empanada del mundo y es del norte argentino
Polémica.

Eligieron a la mejor empanada del mundo y es del norte argentino

Clases en Jujuy (imagen ilustrativa).
Educación.

Fecha confirmada: ¿Cuándo terminan las clases en Jujuy?

De qué falleció el artista Gaspar Valverde.
Tristeza.

De qué murió el artista Gaspar Valverde y por qué su deceso se dio repentinamente

Aumento del lechón. video
Inflación.

Sorpresivo aumento del lechón para las Fiestas: a cuánto se fue

Cuándo se paga el aguinaldo en la Argentina en diciembre 2025.  
Economía.

Cuándo se paga el aguinaldo de los jubilados de ANSES diciembre 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel