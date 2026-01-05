lunes 05 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de enero de 2026 - 09:07
Al banquillo.

El juicio a Matías Jurado sería en mayo o junio

El fiscal Guillermo Beller adelantó que el juicio contra Matías Jurado será este año y anticipó las fechas estimadas.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo)

Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo)

Con la investigación casi concluida, el juicio contra Matías Jurado, el presunto asesino de Alto Comedero, se haría este a mitad del 2026. “Este año va a ser el año de debate, del juicio de esta causa”, dijo el fiscal Guillermo Beller.

Lee además
Las cinco víctimas.
Estremecedor.

Caso Matías Jurado: quiénes son las cinco víctimas confirmadas del presunto asesino serial
caso matias jurado: confirmaron que esta en condiciones de ser juzgado
Jujuy.

Caso Matías Jurado: confirmaron que está en condiciones de ser juzgado

“Nos resta muy poquito para poder confeccionar la acusación. Una vez que se formule y pasen los plazos de ley, vamos a estar en la audiencia de control de acusación y posterior a eso es simplemente esperar la agenda de la oficina de gestión del Poder Judicial”.

Consultado sobre si el juicio podría comenzar en mayo o junio, Beller marcó que “es muy probable que cerca de esa fecha esté siendo el juicio”, causa que conmocionó no solo a Jujuy sino el resto del país por las características de los crímenes.

Guillermo Beller - Fiscal

Matías Jurado con prisión preventiva

Recordó que la prisión preventiva fue prorrogada por cuatro meses desde el 4 de diciembre hasta el 4 de abril. “Hablamos ya en varias oportunidades la complejidad que tiene esta investigación, con lo cual todavía se puede seguir prorrogando”.

“No nos preocupan los tiempos procesales porque entendemos que está casi cerrado y que todavía podríamos volver a pedir otra prórroga, pero si entendemos que ante esa fecha nosotros ya tenemos que tener la acusación armada”, señaló el fiscal.

Matías Jurado - presunto asesino de Alto Comedero

¿Nuevas víctimas?

Dijo que esperan más cotejos de ADN. “Tenemos dos abiertos todavía y queremos cotejar con los familiares de víctimas o de personas desaparecidas”, y dijo que luego “simplemente es plasmar en el escrito de la acusación, pasar a la audiencia de control de acusación para ir bien preparados al debate”.

Aclaró que nuevas víctimas podrían surgir “solamente si de los dos perfiles que tenemos abiertos, cuando se hace el cotejo con el ADN brindado, con las muestras brindadas por la familia, surgiría de repente una nueva víctima, un nuevo nombre y ahí tendríamos que investigar un poco más”.

“Si de repente nos da negativo, no decimos que son las únicas cinco víctimas que puede haber tenido Matías Jurado, pero sí que por lo menos nosotros vamos a tener evidencia para posteriormente convertir en prueba y llevarlo al juicio”, indicó Beller.

victimas matias jurado

Cómo pasa sus días Jurado

Sobre el imputado, dijo que continúa con prisión preventiva en el establecimiento del Servicio Penitenciario de Gorriti. “Sigue con la misma modalidad, que es un aislamiento, una custodia del personal el 100% del tiempo y monitoreado por cámaras”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Caso Matías Jurado: quiénes son las cinco víctimas confirmadas del presunto asesino serial

Caso Matías Jurado: confirmaron que está en condiciones de ser juzgado

Matías Jurado sigue aislado en el Penal de Gorriti y pedirán extender la prisión preventiva

Extendieron la prisión preventiva de Matías Jurado: los motivos

Pesebres en Jujuy: una tradición que construye identidad y se hereda de generación en generación

Lo que se lee ahora
La autopsia al joven que se prendió fuego en la comisaría de El Chingo será el lunes video
Investigación.

Este lunes le harán la autopsia al joven que se prendió fuego en la comisaría de El Chingo

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Gimnasia de Jujuy mueve el mercado de pases: confirmó otros cinco refuerzos para el 2026
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy mueve el mercado de pases: confirmó otros cinco refuerzos para el 2026

Se realizó el tradicional Encuentro de Pesebres en la Catedral de Jujuy
Precaución.

Se realizó el tradicional Encuentro de Pesebres en la Catedral de Jujuy

Venezolanos que residen en Jujuy
Comunicado.

Captura de Nicolás Maduro: "Para los venezolanos en Jujuy, esta noticia devuelve la esperanza"

Trasladaron a Nicolás Maduro al Tribunal Federal en Nueva York
Mundo.

Trasladaron a Nicolás Maduro al Tribunal Federal en Nueva York

Un camión chocó y volcó en Santo Domingo
Jujuy.

Un camión con frutas chocó, volcó y vecinos se llevaron la mercadería

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel