El juicio a Matías Jurado sería en mayo o junio

Con la investigación casi concluida, el juicio contra Matías Jurado , el presunto asesino de Alto Comedero, se haría este a mitad del 2026 . “ Este año va a ser el año de debate, del juicio de esta causa”, dijo el fiscal Guillermo Beller .

“Nos resta muy poquito para poder confeccionar la acusación . Una vez que se formule y pasen los plazos de ley, vamos a estar en la audiencia de control de acusación y posterior a eso es simplemente esperar la agenda de la oficina de gestión del Poder Judicial”.

Consultado sobre si el juicio podría comenzar en mayo o junio, Beller marcó que “es muy probable que cerca de esa fecha esté siendo el juicio” , causa que conmocionó no solo a Jujuy sino el resto del país por las características de los crímenes.

Guillermo Beller - Fiscal

Matías Jurado con prisión preventiva

Recordó que la prisión preventiva fue prorrogada por cuatro meses desde el 4 de diciembre hasta el 4 de abril. “Hablamos ya en varias oportunidades la complejidad que tiene esta investigación, con lo cual todavía se puede seguir prorrogando”.

“No nos preocupan los tiempos procesales porque entendemos que está casi cerrado y que todavía podríamos volver a pedir otra prórroga, pero si entendemos que ante esa fecha nosotros ya tenemos que tener la acusación armada”, señaló el fiscal.

Matías Jurado - presunto asesino de Alto Comedero

¿Nuevas víctimas?

Dijo que esperan más cotejos de ADN. “Tenemos dos abiertos todavía y queremos cotejar con los familiares de víctimas o de personas desaparecidas”, y dijo que luego “simplemente es plasmar en el escrito de la acusación, pasar a la audiencia de control de acusación para ir bien preparados al debate”.

Aclaró que nuevas víctimas podrían surgir “solamente si de los dos perfiles que tenemos abiertos, cuando se hace el cotejo con el ADN brindado, con las muestras brindadas por la familia, surgiría de repente una nueva víctima, un nuevo nombre y ahí tendríamos que investigar un poco más”.

“Si de repente nos da negativo, no decimos que son las únicas cinco víctimas que puede haber tenido Matías Jurado, pero sí que por lo menos nosotros vamos a tener evidencia para posteriormente convertir en prueba y llevarlo al juicio”, indicó Beller.

victimas matias jurado

Cómo pasa sus días Jurado

Sobre el imputado, dijo que continúa con prisión preventiva en el establecimiento del Servicio Penitenciario de Gorriti. “Sigue con la misma modalidad, que es un aislamiento, una custodia del personal el 100% del tiempo y monitoreado por cámaras”.