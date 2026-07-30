FNE 2026: el Provincial 3 presentó a sus candidatas y pajes

La Escuela Provincial de Comercio N° 3 “José Manuel Estrada” presentó oficialmente a las estudiantes que participarán de la elección de representante 2026, uno de los momentos más esperados por la comunidad educativa en la previa de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

La institución contará este año con 44 candidatas, quienes compartirán una noche marcada por la música, el baile y la participación de los diferentes cursos. Durante la presentación también fueron dados a conocer los pajes que formarán parte de la celebración.

La elección se realizará el próximo 5 de agosto, desde las 21 horas, en el complejo Akropolis.

Lista de candidatas: Tania Mendez

Sofia Gareca

Gianella Delgado

Evelyn Castillo

Sol Quiroga

Antonella Castillo

Jacqueline Alberto

Valentina Romero

Elena Márquez

Maylen Arias

Josefina Muruchi

Sofia Díaz

Lucía Castillo

Agustina Pasora

Maite Rodriguez

Julieta Arias

Ayumi Mendoza

Marianella Zambrano

Luciana Jacinto

Martina Moreno

Belinda Guzman

Camila Cardozo

Evelyn Vilte

Ingrid Cusi

Josefina Hoyos

Luján Alfaro

Jazmin Sajama

Juliana Muñoz

Denise Arjona

Martina Valenzuela

Maite Díaz

Serena Aban

Malena Ganderillas

Luz Herrera

Magalí Calisaya

Pilar Figueredo

Solange Sajama

Abril Aizama

Oriana Pellisco

Sarai Morales

Lourdes Acosta

Jazmin Romero

Nicol Rodríguez

Itati Barrera La despedida de Candela Robles La celebración también tendrá un momento especial con la despedida de Candela Robles, representante de la Escuela Provincial de Comercio N° 3 durante 2025.

La estudiante entregará los atributos a su sucesora y cerrará una etapa en la que tuvo la responsabilidad de representar al establecimiento en las actividades realizadas durante la última edición de la FNE. Agenda completa de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 Sábado 12 de septiembre - Pintada Estudiantil - 9 a 13 en Ciudad Cultural

Domingo 13 de septiembre - Elección Capital - 21 horas en Ciudad Cultural

Miércoles 16 de septiembre - Desfile Bienvenida Primavera - 18 hs en Ciudad Cultural

Jueves 17 de septiembre - Desfile grupo A - 20 hs en Ciudad Cultural

Viernes 18 de septiembre - Desfile grupo B - 20 hs en Ciudad Cultural

Sábado 19 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural

Domingo 20 de septiembre - Exposición de Carrozas - 16 a 20 en Ciudad Cultural

Domingo 20 de septiembre - Elección del Paje 10 - 18 hs en Ciudad Cultural

Lunes 21 de septiembre - Exposición de carrozas - 15 a 18 hs en Ciudad Cultural

Lunes 21 de septiembre - Elección Provincial - 21 hs en Ciudad Cultural

Martes 22 de septiembre - Congreso de la Juventud

Martes 22 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural

Miércoles 23 de septiembre - Congreso de la Juventud

Jueves 24 de septiembre - Día del Carrocero - 14 a 17 en Ciudad Cultural

Jueves 24 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural

Sábado 26 de septiembre - Entrega de premios - 18 hs en Ciudad Cultural

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