FNE 2026: el Provincial 3 presentó a sus candidatas y pajes

La Escuela Provincial de Comercio N° 3 “José Manuel Estrada” presentó oficialmente a las estudiantes que participarán de la elección de representante 2026, uno de los momentos más esperados por la comunidad educativa en la previa de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
La institución contará este año con 44 candidatas, quienes compartirán una noche marcada por la música, el baile y la participación de los diferentes cursos. Durante la presentación también fueron dados a conocer los pajes que formarán parte de la celebración.
La elección se realizará el próximo 5 de agosto, desde las 21 horas, en el complejo Akropolis.
Lista de candidatas:
- Tania Mendez
- Sofia Gareca
- Gianella Delgado
- Evelyn Castillo
- Sol Quiroga
- Antonella Castillo
- Jacqueline Alberto
- Valentina Romero
- Elena Márquez
- Maylen Arias
- Josefina Muruchi
- Sofia Díaz
- Lucía Castillo
- Agustina Pasora
- Maite Rodriguez
- Julieta Arias
- Ayumi Mendoza
- Marianella Zambrano
- Luciana Jacinto
- Martina Moreno
- Belinda Guzman
- Camila Cardozo
- Evelyn Vilte
- Ingrid Cusi
- Josefina Hoyos
- Luján Alfaro
- Jazmin Sajama
- Juliana Muñoz
- Denise Arjona
- Martina Valenzuela
- Maite Díaz
- Serena Aban
- Malena Ganderillas
- Luz Herrera
- Magalí Calisaya
- Pilar Figueredo
- Solange Sajama
- Abril Aizama
- Oriana Pellisco
- Sarai Morales
- Lourdes Acosta
- Jazmin Romero
- Nicol Rodríguez
- Itati Barrera
La despedida de Candela Robles
La celebración también tendrá un momento especial con la despedida de Candela Robles, representante de la Escuela Provincial de Comercio N° 3 durante 2025.
La estudiante entregará los atributos a su sucesora y cerrará una etapa en la que tuvo la responsabilidad de representar al establecimiento en las actividades realizadas durante la última edición de la FNE.
Agenda completa de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026
- Sábado 12 de septiembre - Pintada Estudiantil - 9 a 13 en Ciudad Cultural
- Domingo 13 de septiembre - Elección Capital - 21 horas en Ciudad Cultural
- Miércoles 16 de septiembre - Desfile Bienvenida Primavera - 18 hs en Ciudad Cultural
- Jueves 17 de septiembre - Desfile grupo A - 20 hs en Ciudad Cultural
- Viernes 18 de septiembre - Desfile grupo B - 20 hs en Ciudad Cultural
- Sábado 19 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
- Domingo 20 de septiembre - Exposición de Carrozas - 16 a 20 en Ciudad Cultural
- Domingo 20 de septiembre - Elección del Paje 10 - 18 hs en Ciudad Cultural
- Lunes 21 de septiembre - Exposición de carrozas - 15 a 18 hs en Ciudad Cultural
- Lunes 21 de septiembre - Elección Provincial - 21 hs en Ciudad Cultural
- Martes 22 de septiembre - Congreso de la Juventud
- Martes 22 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
- Miércoles 23 de septiembre - Congreso de la Juventud
- Jueves 24 de septiembre - Día del Carrocero - 14 a 17 en Ciudad Cultural
- Jueves 24 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
- Sábado 26 de septiembre - Entrega de premios - 18 hs en Ciudad Cultural
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