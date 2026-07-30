jueves 30 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de julio de 2026 - 07:14
Fiesta.

FNE 2026: el Provincial 3 presentó a sus candidatas y pajes

La elección se realizará el próximo 5 de agosto, desde las 21 horas, en el complejo Akropolis.

+ Seguir en
Victoria Marín
Por  Victoria Marín
CANDIDATAS PROVI 3

La Escuela Provincial de Comercio N° 3 “José Manuel Estrada” presentó oficialmente a las estudiantes que participarán de la elección de representante 2026, uno de los momentos más esperados por la comunidad educativa en la previa de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Lee además
Ensayo de los chicos del CPA  video
Jujuy.

FNE 2026: el Centro Polivalente de Artes se prepara para el Fin de Semana Estudiantil
Elección Paje 10 (foto archivo).
Jujuy.

FNE 2026: por primera vez se realizará la Elección del Paje 10 inclusivo

La institución contará este año con 44 candidatas, quienes compartirán una noche marcada por la música, el baile y la participación de los diferentes cursos. Durante la presentación también fueron dados a conocer los pajes que formarán parte de la celebración.

La elección se realizará el próximo 5 de agosto, desde las 21 horas, en el complejo Akropolis.

Lista de candidatas:

  • Tania Mendez
  • Sofia Gareca
  • Gianella Delgado
  • Evelyn Castillo
  • Sol Quiroga
  • Antonella Castillo
  • Jacqueline Alberto
  • Valentina Romero
  • Elena Márquez
  • Maylen Arias
  • Josefina Muruchi
  • Sofia Díaz
  • Lucía Castillo
  • Agustina Pasora
  • Maite Rodriguez
  • Julieta Arias
  • Ayumi Mendoza
  • Marianella Zambrano
  • Luciana Jacinto
  • Martina Moreno
  • Belinda Guzman
  • Camila Cardozo
  • Evelyn Vilte
  • Ingrid Cusi
  • Josefina Hoyos
  • Luján Alfaro
  • Jazmin Sajama
  • Juliana Muñoz
  • Denise Arjona
  • Martina Valenzuela
  • Maite Díaz
  • Serena Aban
  • Malena Ganderillas
  • Luz Herrera
  • Magalí Calisaya
  • Pilar Figueredo
  • Solange Sajama
  • Abril Aizama
  • Oriana Pellisco
  • Sarai Morales
  • Lourdes Acosta
  • Jazmin Romero
  • Nicol Rodríguez
  • Itati Barrera

La despedida de Candela Robles

La celebración también tendrá un momento especial con la despedida de Candela Robles, representante de la Escuela Provincial de Comercio N° 3 durante 2025.

La estudiante entregará los atributos a su sucesora y cerrará una etapa en la que tuvo la responsabilidad de representar al establecimiento en las actividades realizadas durante la última edición de la FNE.

Agenda completa de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026

  • Sábado 12 de septiembre - Pintada Estudiantil - 9 a 13 en Ciudad Cultural
  • Domingo 13 de septiembre - Elección Capital - 21 horas en Ciudad Cultural
  • Miércoles 16 de septiembre - Desfile Bienvenida Primavera - 18 hs en Ciudad Cultural
  • Jueves 17 de septiembre - Desfile grupo A - 20 hs en Ciudad Cultural
  • Viernes 18 de septiembre - Desfile grupo B - 20 hs en Ciudad Cultural
  • Sábado 19 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Domingo 20 de septiembre - Exposición de Carrozas - 16 a 20 en Ciudad Cultural
  • Domingo 20 de septiembre - Elección del Paje 10 - 18 hs en Ciudad Cultural
  • Lunes 21 de septiembre - Exposición de carrozas - 15 a 18 hs en Ciudad Cultural
  • Lunes 21 de septiembre - Elección Provincial - 21 hs en Ciudad Cultural
  • Martes 22 de septiembre - Congreso de la Juventud
  • Martes 22 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Miércoles 23 de septiembre - Congreso de la Juventud
  • Jueves 24 de septiembre - Día del Carrocero - 14 a 17 en Ciudad Cultural
  • Jueves 24 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Sábado 26 de septiembre - Entrega de premios - 18 hs en Ciudad Cultural

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2026: el Centro Polivalente de Artes se prepara para el Fin de Semana Estudiantil

FNE 2026: por primera vez se realizará la Elección del Paje 10 inclusivo

FNE 2026: Tatiana Gómez contó cómo vivió su coronación como representante del Santa Teresita

Finde Estudiantil 2026: mirá cómo será el orden de los bailes

FNE 2026: inician las inscripciones para el desfile Bienvenida Primavera

Lo que se lee ahora
A un año de la detención de Matías Jurado video
Jujuy.

A un año del caso Matías Jurado, cómo avanza la investigación por el presunto asesino serial de Jujuy

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Aulas
Jujuy.

Qué días no hay clases en agosto en Jujuy: mirá el calendario escolar

Detuvieron a un jujeño con más de 100 kilos de cocaína en La Quiaca
Jujuy.

Detuvieron a un jujeño con más de 100 kilos de cocaína en La Quiaca

Se viene el super niño, el fenómeno de fuertes tormentas.
País.

Alerta en Salta por el "Super Niño": prevén tormentas intensas e inundaciones en el verano

A un año de la detención de Matías Jurado video
Jujuy.

A un año del caso Matías Jurado, cómo avanza la investigación por el presunto asesino serial de Jujuy

Paro del CEDEMS: estamos dando respuestas a los reclamos, dijo la Ministra de Educación video
Jujuy.

Paro del CEDEMS: "estamos dando respuestas a los reclamos", dijo la Ministra de Educación

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel