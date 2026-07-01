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1 de julio de 2026 - 17:03
Jujuy.

El Municipio de San Salvador de Jujuy financiará la regularización previsional de empleados

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy afrontará con recursos propios la regularización previsional de empleados municipales.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
El Municipio de San Salvador de Jujuy financiará laregularización previsional de empleados

El Municipio de San Salvador de Jujuy financiará la regularización previsional de empleados

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy financiará con recursos propios la implementación de la ordenanza destinada a regularizar los aportes previsionales de empleados municipales que ya se encuentran en condiciones de acceder a la jubilación, según confirmó el intendente Raúl Jorge.

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El anuncio se realizó en la antesala de la sesión del Concejo Deliberante prevista para este jueves 2 de julio. La iniciativa alcanzará, en una primera etapa, a unos 440 trabajadores municipales y busca dar respuesta a un reclamo sostenido por distintos gremios desde hace más de 16 años.

Raúl Jorge - Intendente de San Salvador de Jujuy
Raúl Jorge - Intendente de San Salvador de Jujuy

Raúl Jorge - Intendente de San Salvador de Jujuy

Un reclamo de larga data en San Salvador de Jujuy

Raúl Jorge explicó que el planteo se originó a partir de una situación desigual entre los trabajadores municipales. “Algunos empleados, en 2014, a partir de una ley provincial, tuvieron el reconocimiento de conceptos correspondientes al blanqueo de adicionales no remunerativos”, recordó. Según indicó, esa decisión generó un reclamo por igualdad de condiciones de parte de otros agentes que no fueron alcanzados por aquel reconocimiento.

El Municipio no recurrirá a financiamiento externo

El intendente sostuvo que la forma de implementación fue analizada junto con funcionarios del área de Hacienda. “Este es un tema que debatimos con los funcionarios de Hacienda para definir claramente cómo se iba a hacer. Lo vamos a respaldar con fondos del Municipio; no requerimos ningún tipo de financiamiento, ni bancario ni de la Provincia. Lo estamos haciendo con nuestros propios recursos”, afirmó. De esta manera, la Municipalidad asumirá el costo de la regularización sin recurrir a préstamos ni a aportes del Gobierno provincial.

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La adhesión será voluntaria

Jorge explicó además que la incorporación al régimen previsto por la ordenanza será voluntaria para los trabajadores municipales. Cada agente que cumpla con los requisitos podrá decidir si adhiere o no al mecanismo de regularización previsional. El intendente estimó que el proyecto contará con un amplio acompañamiento por parte de los integrantes del Concejo Deliberante.

Más de mil trabajadores podrían acceder en cuatro años

La medida busca mejorar las condiciones de jubilación de cientos de empleados y, al mismo tiempo, generar una reducción gradual de la planta de personal municipal. Para este año, la estimación oficial indica que 440 agentes podrían acceder al beneficio. En un plazo de cuatro años, la cantidad de trabajadores alcanzados ascendería a 1.031 personas. “Esto permitirá que muchos trabajadores puedan jubilarse en mejores condiciones, con beneficios importantes para ellos y para sus familias”, expresó Raúl Jorge.

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